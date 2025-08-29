Рейтинг@Mail.ru
Поезд для ВСМ в будущем сделают беспилотным - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 29.08.2025 (обновлено: 11:59 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/poezd-2038256095.html
Поезд для ВСМ в будущем сделают беспилотным
Поезд для ВСМ в будущем сделают беспилотным - РИА Новости, 29.08.2025
Поезд для ВСМ в будущем сделают беспилотным
Поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали в будущем сделают беспилотным, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на международном железнодорожном... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T10:25:00+03:00
2025-08-29T11:59:00+03:00
россия
олег белозеров
ржд
общество
санкт-петербург
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201443_0:226:3240:2048_1920x0_80_0_0_45c5b566604f84377e9171cb2bacf752.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали в будущем сделают беспилотным, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо"."Мы видим, и разработки подтверждают, что поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, &lt;...&gt; и управлять этим поездом будет искусственный интеллект", — сказал он.Сборка такого состава начнется в ближайшие дни, добавил Белозеров.Самый быстрый поезд в стране, способный разгоняться до 400 километров в час, создают специально для высокоскоростной железнодорожной магистрали. Он получил название "Белый кречет". Его строительством занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов планируется провести осенью 2027-го на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери.Запуск первого этапа сети высокоскоростной железнодорожной магистрали намечен на 2028 год. Она объединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30 процентов населения. Путь из центра Москвы до Петербурга будет занимать два часа 15 минут.
россия
санкт-петербург
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
2025-08-29T10:25
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201443_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3e9f4f259d5d4d6099608a6d94690c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, олег белозеров, ржд, общество, санкт-петербург, москва, московская область (подмосковье)
Россия, Олег Белозеров, РЖД, Общество, Санкт-Петербург, Москва, Московская область (Подмосковье)
Поезд для ВСМ в будущем сделают беспилотным

Поездом для ВСМ в будущем будет управлять искусственный интеллект

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали в будущем сделают беспилотным, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
"Мы видим, и разработки подтверждают, что поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, <...> и управлять этим поездом будет искусственный интеллект", — сказал он.
Сборка такого состава начнется в ближайшие дни, добавил Белозеров.
Самый быстрый поезд в стране, способный разгоняться до 400 километров в час, создают специально для высокоскоростной железнодорожной магистрали. Он получил название "Белый кречет". Его строительством занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов планируется провести осенью 2027-го на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери.
Запуск первого этапа сети высокоскоростной железнодорожной магистрали намечен на 2028 год. Она объединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30 процентов населения. Путь из центра Москвы до Петербурга будет занимать два часа 15 минут.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-ПетербургВысокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург
Инфографика
 
РоссияОлег БелозеровРЖДОбществоСанкт-ПетербургМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала