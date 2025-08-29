https://ria.ru/20250829/poezd-2038256095.html
Поезд для ВСМ в будущем сделают беспилотным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали в будущем сделают беспилотным, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо"."Мы видим, и разработки подтверждают, что поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, <...> и управлять этим поездом будет искусственный интеллект", — сказал он.Сборка такого состава начнется в ближайшие дни, добавил Белозеров.Самый быстрый поезд в стране, способный разгоняться до 400 километров в час, создают специально для высокоскоростной железнодорожной магистрали. Он получил название "Белый кречет". Его строительством занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов планируется провести осенью 2027-го на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери.Запуск первого этапа сети высокоскоростной железнодорожной магистрали намечен на 2028 год. Она объединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30 процентов населения. Путь из центра Москвы до Петербурга будет занимать два часа 15 минут.
