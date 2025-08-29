https://ria.ru/20250829/poezd-2038256095.html

Поезд для ВСМ в будущем сделают беспилотным

Поезд для ВСМ в будущем сделают беспилотным - РИА Новости, 29.08.2025

Поезд для ВСМ в будущем сделают беспилотным

Поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали в будущем сделают беспилотным, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на международном железнодорожном... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T10:25:00+03:00

2025-08-29T10:25:00+03:00

2025-08-29T11:59:00+03:00

россия

олег белозеров

ржд

общество

санкт-петербург

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201443_0:226:3240:2048_1920x0_80_0_0_45c5b566604f84377e9171cb2bacf752.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали в будущем сделают беспилотным, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо"."Мы видим, и разработки подтверждают, что поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, <...> и управлять этим поездом будет искусственный интеллект", — сказал он.Сборка такого состава начнется в ближайшие дни, добавил Белозеров.Самый быстрый поезд в стране, способный разгоняться до 400 километров в час, создают специально для высокоскоростной железнодорожной магистрали. Он получил название "Белый кречет". Его строительством занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов планируется провести осенью 2027-го на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери.Запуск первого этапа сети высокоскоростной железнодорожной магистрали намечен на 2028 год. Она объединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30 процентов населения. Путь из центра Москвы до Петербурга будет занимать два часа 15 минут.

россия

санкт-петербург

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет" Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет" 2025-08-29T10:25 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, олег белозеров, ржд, общество, санкт-петербург, москва, московская область (подмосковье)