https://ria.ru/20250829/moskva-2038281105.html

Ракова заявила об отсутствии дефицита кадров среди педагогов в Москве

Ракова заявила об отсутствии дефицита кадров среди педагогов в Москве - РИА Новости, 29.08.2025

Ракова заявила об отсутствии дефицита кадров среди педагогов в Москве

Дефицита кадров среди педагогов в Москве нет, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T11:28:00+03:00

2025-08-29T11:28:00+03:00

2025-08-29T12:01:00+03:00

москва

анастасия ракова

московский физико-технический институт

общество

социальный навигатор

кем стать

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912873414_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_4e33f3b4ff7ed2ccf42ea12c79d55603.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Дефицита кадров среди педагогов в Москве нет, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В пятницу прошла пресс-конференция, посвященная подготовке столичных школ к началу учебного года. "Дефицита кадров у нас нет. На сегодняшний день в Московском образовании работают 100 тысяч педагогов, из них 55 тысяч учителей и 12 тысяч молодых учителей… все кадровые потребности на сегодняшний день в городе закрыты", - сказала Ракова, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что в этом году небольшой прирост учеников на всех уровнях образованиях. На 10 тысяч детей больше стало в детских садах, на 40 тысяч детей в школах, и на 10 тысяч детей в колледжах. "Мы видим обновление кадрового состава педагогического. Мы видим интерес со стороны молодежи, что очень радует. Мы видим интерес не только со стороны выпускников педагогических вузов, но и технических вузов, это МФТИ, Бауманка. Очень много ребят приходит в школу сначала для того, чтобы вести кружки, а потом остаются в качестве преподавателей", - добавила Ракова.

https://ria.ru/20250828/oklad-2038040995.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, анастасия ракова , московский физико-технический институт, общество, социальный навигатор, кем стать, сн_образование