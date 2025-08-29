Рейтинг@Mail.ru
Администрация Эрдогана подтвердила его участие в саммите ШОС
18:37 29.08.2025 (обновлено: 19:09 29.08.2025)
Администрация Эрдогана подтвердила его участие в саммите ШОС
в мире
китай
си цзиньпин
шос
турция
реджеп тайип эрдоган
экономика
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Администрация президента Турции подтвердила участие Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае, ожидаются его переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.Как ранее отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков Владимир Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине."Президент нашей страны Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению председателя Государственного совета Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетит Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября 2025 года в качестве почетного гостя 25-го саммита глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества", - сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.По его словам, в рамках визита Эрдоган выступит на заседании саммита, которое состоится в расширенном формате в понедельник, 1 сентября."Наш президент также проведет двусторонние встречи с другими лидерами, в том числе с хозяином саммита Си Цзиньпином", - уточнил Дуран.
в мире, китай, си цзиньпин, шос, турция, реджеп тайип эрдоган, экономика
В мире, Китай, Си Цзиньпин, ШОС, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Экономика
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Администрация президента Турции подтвердила участие Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае, ожидаются его переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
Как ранее отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков Владимир Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества в Астане - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
28 августа, 17:21
"Президент нашей страны Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению председателя Государственного совета Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетит Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября 2025 года в качестве почетного гостя 25-го саммита глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества", - сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
По его словам, в рамках визита Эрдоган выступит на заседании саммита, которое состоится в расширенном формате в понедельник, 1 сентября.
"Наш президент также проведет двусторонние встречи с другими лидерами, в том числе с хозяином саммита Си Цзиньпином", - уточнил Дуран.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ушаков рассказал о программе саммита ШОС в Китае
Вчера, 17:33
 
