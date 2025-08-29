Администрация Эрдогана подтвердила его участие в саммите ШОС
Эрдоган проведет переговоры с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Администрация президента Турции подтвердила участие Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае, ожидаются его переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
Как ранее отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков Владимир Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине.
"Президент нашей страны Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению председателя Государственного совета Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетит Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября 2025 года в качестве почетного гостя 25-го саммита глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества", - сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
По его словам, в рамках визита Эрдоган выступит на заседании саммита, которое состоится в расширенном формате в понедельник, 1 сентября.
"Наш президент также проведет двусторонние встречи с другими лидерами, в том числе с хозяином саммита Си Цзиньпином", - уточнил Дуран.
