Беглов объяснил введенные в Петербурге ограничения на работу для мигрантов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, с чем связаны введенные в городе ограничения на привлечение мигрантов к работе в такси и курьерами. "Сегодня вопрос экономики, вопрос безопасности связаны между собой. Это очень важно. Как и всегда, мы действуем в русле стратегического курса, который задал президент России. Президент потребовал навести порядок в миграционной сфере и с учетом безопасности, и с учетом экономических интересов государства… Никто никого никуда специально не гонит. Этого нет", - сказал он в эфире телеканала "78". Беглов отметил, что на недавнем координационном совете Петербурга и Ленинградской области, в частности, обсуждалось, что единая агломерация прежде всего должна ориентироваться на собственные кадры. "Иностранные работники нам тоже нужны, но в определенных отраслях. Там, где нужно нашей экономике, где польза от них будет максимальной. И мы приветствуем тех, кто соблюдает наши законы и помогает развивать нашу экономику – добро пожаловать! Но мы наводим порядок в сфере миграции", - сказал он. Губернатор отметил, что новые ограничения затрагивают только тех, кто работает в России по патенту, и позволяют покончить с практикой нелегальной занятости мигрантов. Он напомнил, что для бизнеса предусмотрен трехмесячный переходный период. По словам Беглова, в Петербурге с июля 2024 по май 2025 года было выдано более 200 тысяч патентов, из которых лишь 2% – по профессии "водитель автомобиля". "Здесь нет запрета на профессию. Предприятие может использовать того же водителя для других перевозок. И это не будет нарушением", - сказал губернатор. Власти Петербурга в конце июля сообщили о запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами. В августе власти добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Как пояснили власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодежи и студентов.
Беглов объяснил введенные в Петербурге ограничения на работу для мигрантов
