Визит Ким Чен Ына в Китай станет его первой зарубежной поездкой с 2023 года

Визит Ким Чен Ына в Китай станет его первой зарубежной поездкой с 2023 года - РИА Новости, 28.08.2025

Визит Ким Чен Ына в Китай станет его первой зарубежной поездкой с 2023 года

Лидер КНДР Ким Чен Ын в начале сентября отправится в Китай с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне,...

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в начале сентября отправится в Китай с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне, это будет одиннадцатый зарубежный визит генерального секретаря, а также первый с 2023 года, когда он посетил Россию, и уже пятая поездка в КНР, подсчитали РИА Новости. Известно, что в 90-х годах прошлого столетия будущий северокорейский лидер получал среднее образование в международной школе в Швейцарии, однако на своем посту Ким Чен Ын не совершал зарубежных поездок до 2018 года. 25-28 марта 2018 года по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина состоялся первый визит нынешнего лидера КНДР в Китай. Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Доме народных собраний в Пекине. Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для лидера КНДР и его жены Ли Соль Чжу. Также Ким Чен Ын посетил выставку, демонстрирующую инновационные достижения Академии наук Китая. В пограничном пункте Пханмунджом в зоне ответственности Южной Кореи 27 апреля 2018 года состоялся межкорейский саммит между лидерами КНДР и Республики Корея – Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Инои. По итогам саммита была принята совместная декларация. Стороны договорились улучшать отношения, стремясь к мирному воссоединению, и добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, поддерживая международные усилия в этом направлении. Лидеры КНДР и КНР 7-8 мая 2018 года провели вторую встречу в портовом городе Далянь на севере Китая. Во время двухдневного визита они встречались несколько раз, в том числе за обедом и ужином. По сообщению агентства Синьхуа, Ким Чен Ын сказал, что встреча была организована для того, чтобы проинформировать Си Цзиньпина о последних событиях вокруг Корейского полуострова, и выразил желание укрепить стратегические контакты, сотрудничество и дружбу с Китаем. Также он заявил, что у него есть "твердое и ясное" обязательство по денуклеаризации полуострова, добавив, что КНДР не понадобится ядерное оружие, если "соответствующие страны" прекратят враждебность и угрозы безопасности по отношению к его стране. 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась встреча лидера КНДР и президента США Дональда Трампа. По его итогам Ким Чен Ын и Трамп подписали документ, в соответствии с которым Вашингтон обязался предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. Лидер КНДР, со своей стороны, подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте" и сулит "большие перемены". Трамп заявил, что гордится результатами саммита. 19-20 июня 2018 года Ким Чен Ын в третий раз посетил Китай и обсудил денуклеаризацию КНДР с Си Цзиньпином в Пекине. В сопровождении старших экономических помощников Ким посетил китайские промышленные объекты и центр сельскохозяйственных исследований. Ким Чен Ын 7-10 января 2019 года посетил Китай в четвертый раз перед вторым саммитом с участием США. Лидер КНДР хотел укрепить отношения с Китаем и заручиться его поддержкой на фоне предстоящих американо-северокорейских переговоров. 26-28 февраля 2019 года Ким Чен Ын посетил столицу Вьетнама Ханой, где принял участие во втором саммите с Трампом. После двух дней встреч переговоры между лидерами КНДР и США провалились из-за разногласий по поводу отмены санкций, введенных в отношении Пхеньяна, и способов свертывания ее ядерной программы. В рамках визита 1-2 марта Ким Чен Ын встретился с президентом Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом. Ким Чен Ын 24 апреля 2019 года прибыл с визитом во Владивосток на спецпоезде. Затем он отправился на остров Русский, где остановился в одном из гостиничных корпусов кампуса Дальневосточного федерального университета. 25 апреля состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Лидер КНДР подарил Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз. Переговоры с глазу на глаз длились два часа, а затем еще полтора часа – в расширенном формате, на них обсуждались история отношений России и КНДР и перспективы их развития, а также вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Оба лидера назвали встречу содержательной и обстоятельной. Лидеры не сделали совместных заявлений и не подписали никаких документов после встречи. Однако ее называли исторической – главы двух государств впервые после долгого перерыва договорились о налаживании двустороннего сотрудничества. Путин и Ким Чен Ын встречались впервые. Для лидера КНДР это была не только первая поездка в Россию с момента прихода к власти в 2011 году, но и первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя госсовета. 30 июня 2019 года президент США Трамп и лидер КНДР встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров. Трамп подошел к границе, навстречу ему вышел Ким Чен Ын. Они пожали друг другу руки, затем Трамп перешел на северокорейскую сторону, где сфотографировался с Ким Чен Ыном. После этого лидер КНДР перешел с американским президентом на южную сторону, там их встретил Мун Чжэ Ин, лидер Юга. Затем главы государств прошли в "Дом мира" в пункте переговоров Пханмунджом. Встреча проходила за закрытыми дверями. Целью переговоров вновь стали денуклеаризация КНДР и отмена санкций США. 12-17 сентября 2023 года Ким Чен Ын вновь посетил Россию. В Приморском городе Хасан его бронепоезд встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Кожемяко. На космодроме "Восточный" в Амурской области лидер КНДР провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина в Хабаровском крае, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. На приморском аэродроме Кневичи ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. В последний день своего визита лидер КНДР прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Известно, что большинство своих поездок Ким Чен Ын совершает на бронепоезде зеленого цвета, специально оборудованном внутри. Это средство передвижения предпочитали и его предшественники - дед и отец нынешнего лидера КНДР Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

