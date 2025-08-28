https://ria.ru/20250828/puteshestviya-2038086442.html

В "Туту" рассказали, как фестивали помогают регионам привлекать туристов

28.08.2025

Фестивали увеличивают турпоток в российские регионы и приводят к ощутимому росту цен на гостиницы и билеты, сообщает "Туту".

москва

санкт-петербург

казань

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Фестивали увеличивают турпоток в российские регионы и приводят к ощутимому росту цен на гостиницы и билеты, сообщает "Туту".Специалисты компании проанализировали данные бронирований перед несколькими крупными фестивалями в российских регионах и выяснили, что за несколько дней до события спрос на поездки туда растет, также увеличивается стоимость жилья и билетов.Так, в июне и июле в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Челябинске прошел VK Fest. За три дня до события стоимость ночи в отеле в среднем поднялась на 15 процентов, а бронирование гостиниц было втрое выше обычного, в Москве — даже в пять раз. Цена билетов на самолет, поезд и автобус выросла в среднем на тысячу рублей.С 13 по 15 июня в Тульской области состоялся фестиваль "Дикая Мята". На 14 июня пришелся пик заездов: бронирований стало в восемь раз больше. За два дня до события спрос на билеты на поезд и автобус вырос вдвое."Алые паруса" увеличили цены на отели Петербурга на 17 процентов, число купленных билетов на поезда — на 46 процентов.Каждый десятый путешественник в России готов отправиться в дорогу ради фестиваля или концерта, показал опрос сервиса. Чаще других так делают туристы старше 55 лет. Среди них таких — 18 процентов.

