Рейтинг@Mail.ru
В "Туту" рассказали, как фестивали помогают регионам привлекать туристов - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:05 28.08.2025 (обновлено: 15:42 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/puteshestviya-2038086442.html
В "Туту" рассказали, как фестивали помогают регионам привлекать туристов
В "Туту" рассказали, как фестивали помогают регионам привлекать туристов - РИА Новости, 28.08.2025
В "Туту" рассказали, как фестивали помогают регионам привлекать туристов
Фестивали увеличивают турпоток в российские регионы и приводят к ощутимому росту цен на гостиницы и билеты, сообщает "Туту". РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T15:05:00+03:00
2025-08-28T15:42:00+03:00
туризм
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
казань
фестивали
авиабилеты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033332755_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_d5f6e0502fd6b1226e01ca05b70dda5f.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Фестивали увеличивают турпоток в российские регионы и приводят к ощутимому росту цен на гостиницы и билеты, сообщает "Туту".Специалисты компании проанализировали данные бронирований перед несколькими крупными фестивалями в российских регионах и выяснили, что за несколько дней до события спрос на поездки туда растет, также увеличивается стоимость жилья и билетов.Так, в июне и июле в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Челябинске прошел VK Fest. За три дня до события стоимость ночи в отеле в среднем поднялась на 15 процентов, а бронирование гостиниц было втрое выше обычного, в Москве — даже в пять раз. Цена билетов на самолет, поезд и автобус выросла в среднем на тысячу рублей.С 13 по 15 июня в Тульской области состоялся фестиваль "Дикая Мята". На 14 июня пришелся пик заездов: бронирований стало в восемь раз больше. За два дня до события спрос на билеты на поезд и автобус вырос вдвое."Алые паруса" увеличили цены на отели Петербурга на 17 процентов, число купленных билетов на поезда — на 46 процентов.Каждый десятый путешественник в России готов отправиться в дорогу ради фестиваля или концерта, показал опрос сервиса. Чаще других так делают туристы старше 55 лет. Среди них таких — 18 процентов.
https://ria.ru/20250827/puteshestviya-2037922592.html
москва
санкт-петербург
казань
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033332755_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_75b107e5af975f81e9345a70403f1b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, казань, фестивали, авиабилеты, отели, гостиницы, туристы, тульская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Фестивали, Авиабилеты, Отели, Гостиницы, туристы, Тульская область
В "Туту" рассказали, как фестивали помогают регионам привлекать туристов

В "Туту" подсчитали, как фестивали увеличивают спрос на отели и авиабилеты

© РИА Новости / Мария СеливановаКлоун выступает на фестивале "Карандаш-фест"
Клоун выступает на фестивале Карандаш-фест - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Клоун выступает на фестивале "Карандаш-фест"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Фестивали увеличивают турпоток в российские регионы и приводят к ощутимому росту цен на гостиницы и билеты, сообщает "Туту".
Специалисты компании проанализировали данные бронирований перед несколькими крупными фестивалями в российских регионах и выяснили, что за несколько дней до события спрос на поездки туда растет, также увеличивается стоимость жилья и билетов.
Так, в июне и июле в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Челябинске прошел VK Fest. За три дня до события стоимость ночи в отеле в среднем поднялась на 15 процентов, а бронирование гостиниц было втрое выше обычного, в Москве — даже в пять раз. Цена билетов на самолет, поезд и автобус выросла в среднем на тысячу рублей.
С 13 по 15 июня в Тульской области состоялся фестиваль "Дикая Мята". На 14 июня пришелся пик заездов: бронирований стало в восемь раз больше. За два дня до события спрос на билеты на поезд и автобус вырос вдвое.
"Алые паруса" увеличили цены на отели Петербурга на 17 процентов, число купленных билетов на поезда — на 46 процентов.
Каждый десятый путешественник в России готов отправиться в дорогу ради фестиваля или концерта, показал опрос сервиса. Чаще других так делают туристы старше 55 лет. Среди них таких — 18 процентов.
Пешеходная улица в городе Коломна - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Туристы рассказали, сколько денег тратят на путешествия в выходные дни
27 августа, 19:05
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваСанкт-ПетербургКазаньФестивалиАвиабилетыОтелиГостиницытуристыТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала