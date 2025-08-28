https://ria.ru/20250828/moskva-2038077100.html

Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище

Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.08.2025

Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище

Журналиста, исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня", члена СПЧ Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище в четверг в... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T13:15:00+03:00

2025-08-28T13:15:00+03:00

2025-08-28T19:13:00+03:00

россия

москва

кирилл вышинский

дмитрий киселев

валерий фадеев

вгтрк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038105725_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_aa80384d299e542e4c023ca58e030462.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Журналиста, исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня", члена СПЧ Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Вышинский скончался после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в Большом зале Троекуровского кладбища. Проститься с Вышинским пришли десятки коллег — сотрудников столичных и федеральных СМИ, а также друзья и родные. Среди них — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, заместитель генерального директора ВГТРК и главный редактор канала "Россия-24" Евгений Бекасов, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов, телеведущий ВГТРК, директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс, военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов. Президент Владимир Путин направил коллективу медиагруппы "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, на церемонии прощания ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов. "Кирилл Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом. Работая в Киеве руководителем представительства Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Украине, он честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду. Неонацистский режим обрушил на него жестокие репрессии, но Кирилл не сломался, не изменил своим убеждениям и принципам", - отметил глава государства в телеграмме.Путин назвал Вышинского настоящим патриотом России и Украины, который искренне верил, что государства перевернут "нынешнюю трагическую страницу истории" и возродят традиции дружбы и братства.Громов на церемонии прощания вспомнил, как в 2019 году Вышинскому удалось в рамках обмена приехать в Россию."Это была такая радость, потому что не факт, что это могло произойти. Ему сложно было потом прийти в себя, адаптироваться, но с помощью друзей и коллег ему удалось это сделать. Ему удалось вернуться к своему любимому делу, к журналистике, которой он блистательно занимался долгие десятки лет", - подчеркнул первый замруководителя администрации президента России.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также направил на церемонию прощания телеграмму, в которой отметил, что смерть Вышинского - это огромная, невосполнимая потеря."Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Кирилла Валерьевича Вышинского, талантливого журналиста, медиаменеджера, правозащитника, публициста. Кирилл Валерьевич всегда оставался верным своим профессиональным и гражданскому долгам, был человеком твердым", - написал в телеграмме Медведев.Присутствовавшая на прощании официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что под именем Вышинского будут проводиться международные журналистские конкурсы, конференции и симпозиумы."Его имя будет увековечено в профессии, в работе, в борьбе за свободу, за истину", - сказала она.В прощальном зале стояли венки от коллег, друзей, генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, от медиагруппы "Россия сегодня", уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, от Союза журналистов России, от Общественного совета при Россотрудничестве, а также от сотрудников ряда средств массовой информации. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости — Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы…" 470 дней в застенках Киева".

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Похороны Кирилла Вышинского на Троекуровском кладбище Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. 2025-08-28T13:15 true PT0M25S

Дмитрий Киселев о Кирилле Вышинском Журналист, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский всегда был содержателен, интеллигентен, являл собой пример непреклонного мужества, заявил гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселёв 2025-08-28T13:15 true PT1M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, кирилл вышинский, дмитрий киселев, валерий фадеев, вгтрк