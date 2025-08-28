Рейтинг@Mail.ru
Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 28.08.2025 (обновлено: 19:13 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/moskva-2038077100.html
Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище
Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.08.2025
Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище
Журналиста, исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня", члена СПЧ Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище в четверг в... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:15:00+03:00
2025-08-28T19:13:00+03:00
россия
москва
кирилл вышинский
дмитрий киселев
валерий фадеев
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038105725_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_aa80384d299e542e4c023ca58e030462.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Журналиста, исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня", члена СПЧ Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Вышинский скончался после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в Большом зале Троекуровского кладбища. Проститься с Вышинским пришли десятки коллег — сотрудников столичных и федеральных СМИ, а также друзья и родные. Среди них — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, заместитель генерального директора ВГТРК и главный редактор канала "Россия-24" Евгений Бекасов, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов, телеведущий ВГТРК, директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс, военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов. Президент Владимир Путин направил коллективу медиагруппы "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, на церемонии прощания ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов. "Кирилл Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом. Работая в Киеве руководителем представительства Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Украине, он честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду. Неонацистский режим обрушил на него жестокие репрессии, но Кирилл не сломался, не изменил своим убеждениям и принципам", - отметил глава государства в телеграмме.Путин назвал Вышинского настоящим патриотом России и Украины, который искренне верил, что государства перевернут "нынешнюю трагическую страницу истории" и возродят традиции дружбы и братства.Громов на церемонии прощания вспомнил, как в 2019 году Вышинскому удалось в рамках обмена приехать в Россию."Это была такая радость, потому что не факт, что это могло произойти. Ему сложно было потом прийти в себя, адаптироваться, но с помощью друзей и коллег ему удалось это сделать. Ему удалось вернуться к своему любимому делу, к журналистике, которой он блистательно занимался долгие десятки лет", - подчеркнул первый замруководителя администрации президента России.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также направил на церемонию прощания телеграмму, в которой отметил, что смерть Вышинского - это огромная, невосполнимая потеря."Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Кирилла Валерьевича Вышинского, талантливого журналиста, медиаменеджера, правозащитника, публициста. Кирилл Валерьевич всегда оставался верным своим профессиональным и гражданскому долгам, был человеком твердым", - написал в телеграмме Медведев.Присутствовавшая на прощании официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что под именем Вышинского будут проводиться международные журналистские конкурсы, конференции и симпозиумы."Его имя будет увековечено в профессии, в работе, в борьбе за свободу, за истину", - сказала она.В прощальном зале стояли венки от коллег, друзей, генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, от медиагруппы "Россия сегодня", уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, от Союза журналистов России, от Общественного совета при Россотрудничестве, а также от сотрудников ряда средств массовой информации. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости — Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы…" 470 дней в застенках Киева".
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Похороны Кирилла Вышинского на Троекуровском кладбище
Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
2025-08-28T13:15
true
PT0M25S
Дмитрий Киселев о Кирилле Вышинском
Журналист, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский всегда был содержателен, интеллигентен, являл собой пример непреклонного мужества, заявил гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселёв
2025-08-28T13:15
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038105725_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4760bec26c47c1a3536b104ac74612a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, кирилл вышинский, дмитрий киселев, валерий фадеев, вгтрк
Россия, Москва, Кирилл Вышинский, Дмитрий Киселев, Валерий Фадеев, ВГТРК
Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище

Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Журналиста, исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня", члена СПЧ Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Вышинский скончался после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в Большом зале Троекуровского кладбища.
Церемония прощания с Кириллом Вышинским
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Москве прошла церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским.

Прощание с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

В Москве прошла церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Вышинский умер 23 августа после тяжелой и продолжительной болезни.

Прощание с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве

Вышинский умер 23 августа после тяжелой и продолжительной болезни.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского.

Первый заместитель главного редактора международной медиагруппы Россия сегодня Сергей Кочетков (в центре) на церемонии прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве

На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед церемонией прощания.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев перед церемонией прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

На фото: генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед церемонией прощания.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Владимир Путин направил коллективу МИА "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.

Заместитель главного редактора международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Груздев (в центре) перед церемонией прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

Владимир Путин направил коллективу МИА "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Глава государства назвал Вышинского подлинным патриотом России и Украины.

Прощание с исполнительным директором медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским

Глава государства назвал Вышинского подлинным патриотом России и Украины.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко перед церемонией прощания.

Заместитель генерального директора медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко перед церемонией прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским

На фото: заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко перед церемонией прощания.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В прощальном зале стояли венки от коллег и друзей Вышинского, Союза журналистов России, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на церемонии прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

В прощальном зале стояли венки от коллег и друзей Вышинского, Союза журналистов России, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Дмитрий Киселев назвал Кирилла Вышинского доброжелательным человеком и примером непреклонного мужества.

Прощание с исполнительным директором медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским

Дмитрий Киселев назвал Кирилла Вышинского доброжелательным человеком и примером непреклонного мужества.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс.

Директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс (на первом плане) перед церемонией прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

На фото: директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией.

Советник президента России, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев (слева) и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский на церемонии прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве

На фото: советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: военкор ИД "Комсомольская правда" Александр Коц (справа) и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Военкор ИД Комсомольская правда Александр Коц (справа) и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев перед церемонией прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

На фото: военкор ИД "Комсомольская правда" Александр Коц (справа) и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Кириллу Вышинскому было 58 лет.

Прощание с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

Кириллу Вышинскому было 58 лет.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Москве прошла церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 14

Вышинский умер 23 августа после тяжелой и продолжительной болезни.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 14

На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 14

На фото: генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед церемонией прощания.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 14

Владимир Путин направил коллективу МИА "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 14

Глава государства назвал Вышинского подлинным патриотом России и Украины.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 14

На фото: заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко перед церемонией прощания.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 14

В прощальном зале стояли венки от коллег и друзей Вышинского, Союза журналистов России, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 14

Дмитрий Киселев назвал Кирилла Вышинского доброжелательным человеком и примером непреклонного мужества.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 14

На фото: директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 14

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 14

На фото: советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
12 из 14

На фото: военкор ИД "Комсомольская правда" Александр Коц (справа) и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
13 из 14

Кириллу Вышинскому было 58 лет.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
14 из 14
Проститься с Вышинским пришли десятки коллег — сотрудников столичных и федеральных СМИ, а также друзья и родные. Среди них — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, заместитель генерального директора ВГТРК и главный редактор канала "Россия-24" Евгений Бекасов, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов, телеведущий ВГТРК, директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс, военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов.
Президент Владимир Путин направил коллективу медиагруппы "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, на церемонии прощания ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.
«
"Кирилл Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом. Работая в Киеве руководителем представительства Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Украине, он честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду. Неонацистский режим обрушил на него жестокие репрессии, но Кирилл не сломался, не изменил своим убеждениям и принципам", - отметил глава государства в телеграмме.
Путин назвал Вышинского настоящим патриотом России и Украины, который искренне верил, что государства перевернут "нынешнюю трагическую страницу истории" и возродят традиции дружбы и братства.
Громов на церемонии прощания вспомнил, как в 2019 году Вышинскому удалось в рамках обмена приехать в Россию.
«
"Это была такая радость, потому что не факт, что это могло произойти. Ему сложно было потом прийти в себя, адаптироваться, но с помощью друзей и коллег ему удалось это сделать. Ему удалось вернуться к своему любимому делу, к журналистике, которой он блистательно занимался долгие десятки лет", - подчеркнул первый замруководителя администрации президента России.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также направил на церемонию прощания телеграмму, в которой отметил, что смерть Вышинского - это огромная, невосполнимая потеря.
«
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Кирилла Валерьевича Вышинского, талантливого журналиста, медиаменеджера, правозащитника, публициста. Кирилл Валерьевич всегда оставался верным своим профессиональным и гражданскому долгам, был человеком твердым", - написал в телеграмме Медведев.
Присутствовавшая на прощании официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что под именем Вышинского будут проводиться международные журналистские конкурсы, конференции и симпозиумы.
«
"Его имя будет увековечено в профессии, в работе, в борьбе за свободу, за истину", - сказала она.
В прощальном зале стояли венки от коллег, друзей, генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, от медиагруппы "Россия сегодня", уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, от Союза журналистов России, от Общественного совета при Россотрудничестве, а также от сотрудников ряда средств массовой информации.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости — Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы…" 470 дней в застенках Киева".
Памяти Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Павел Бедняков

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

Исполнительный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Кирилл Вышинский на церемонии награждения лауреатов премии Союза журналистов России Золотое перо России - 2023

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
1 из 11
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета.

Исполнительный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Кирилл Вышинский на международном военно-технического форуме АРМИЯ-2023

Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и фотограф Габриэле Чеккони, удостоенный Гран-при V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина за серию Отверженные и земля

В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева

В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева

В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково

В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ

Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, исполнительный директор МИА Россия Сегодня Кирилл Вышинский в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у Дома приемов МИД России

Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанк

Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".

Глава Sputnik Эстония Елена Черышева и исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ

Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 11

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
1 из 11

Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 11

В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11

В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 11

В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 11

В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 11

Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 11

В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
8 из 11

Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 11

Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
10 из 11

Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
РоссияМоскваКирилл ВышинскийДмитрий КиселевВалерий ФадеевВГТРК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала