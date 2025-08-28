Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище

Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве прошла церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским.
Вышинский умер 23 августа после тяжелой и продолжительной болезни.
На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского.
На фото: генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед церемонией прощания.
Владимир Путин направил коллективу МИА "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.
Глава государства назвал Вышинского подлинным патриотом России и Украины.
На фото: заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко перед церемонией прощания.
В прощальном зале стояли венки от коллег и друзей Вышинского, Союза журналистов России, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Дмитрий Киселев назвал Кирилла Вышинского доброжелательным человеком и примером непреклонного мужества.
На фото: директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс.
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией.
На фото: советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
На фото: военкор ИД "Комсомольская правда" Александр Коц (справа) и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.
Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета.
В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".
В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".
В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.
В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.
Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".
В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".
Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.
Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".
Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.
