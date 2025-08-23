Рейтинг@Mail.ru
13:17 23.08.2025 (обновлено: 14:06 23.08.2025)
Памяти Кирилла Вышинского
Памяти Кирилла Вышинского
Кирилл Вышинский

Памяти Кирилла Вышинского

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

Исполнительный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Кирилл Вышинский на церемонии награждения лауреатов премии Союза журналистов России Золотое перо России - 2023

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета.

Исполнительный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Кирилл Вышинский на международном военно-технического форуме АРМИЯ-2023

Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и фотограф Габриэле Чеккони, удостоенный Гран-при V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина за серию Отверженные и земля

В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева

В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева

В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково

В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ

Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".

Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.

Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, исполнительный директор МИА Россия Сегодня Кирилл Вышинский в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у Дома приемов МИД России

Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанк

Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".

Глава Sputnik Эстония Елена Черышева и исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ

Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.

