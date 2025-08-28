Церемония прощания с Кириллом Вышинским

В Москве прошла церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским.
Вышинский умер 23 августа после тяжелой и продолжительной болезни.
На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского.
На фото: генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед церемонией прощания.
Владимир Путин направил коллективу МИА "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.
Глава государства назвал Вышинского подлинным патриотом России и Украины.
На фото: заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко перед церемонией прощания.
В прощальном зале стояли венки от коллег и друзей Вышинского, Союза журналистов России, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Дмитрий Киселев назвал Кирилла Вышинского доброжелательным человеком и примером непреклонного мужества.
На фото: директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс.
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией.
На фото: советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
На фото: военкор ИД "Комсомольская правда" Александр Коц (справа) и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Кириллу Вышинскому было 58 лет.