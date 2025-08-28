Рейтинг@Mail.ru
Церемония прощания с Кириллом Вышинским - РИА Новости, 28.08.2025
12:55 28.08.2025 (обновлено: 15:08 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/vyshinskiy-2038055486.html
Церемония прощания с Кириллом Вышинским
Церемония прощания с Кириллом Вышинским - РИА Новости, 28.08.2025
Церемония прощания с Кириллом Вышинским
РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:55:00+03:00
2025-08-28T15:08:00+03:00
фото
россия
кирилл вышинский
дмитрий киселев
александр яковенко
высшая школа экономики (вшэ)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038053870_0:208:3269:2047_1920x0_80_0_0_2acdaa01e0355a13501f21cb6394d10a.jpg
россия
москва
донецкая народная республика
фото, фото, россия, кирилл вышинский, дмитрий киселев, александр яковенко, высшая школа экономики (вшэ), москва, донецкая народная республика
Фото, Россия, Кирилл Вышинский, Дмитрий Киселев, Александр Яковенко, Высшая школа экономики (ВШЭ), Москва, Донецкая Народная Республика

Церемония прощания с Кириллом Вышинским

Читать ria.ru в
Дзен
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Москве прошла церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским.

Прощание с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

В Москве прошла церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Вышинский умер 23 августа после тяжелой и продолжительной болезни.

Прощание с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве

Вышинский умер 23 августа после тяжелой и продолжительной болезни.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского.

Первый заместитель главного редактора международной медиагруппы Россия сегодня Сергей Кочетков (в центре) на церемонии прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве

На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед церемонией прощания.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев перед церемонией прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

На фото: генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед церемонией прощания.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Владимир Путин направил коллективу МИА "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.

Заместитель главного редактора международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Груздев (в центре) перед церемонией прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

Владимир Путин направил коллективу МИА "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Глава государства назвал Вышинского подлинным патриотом России и Украины.

Прощание с исполнительным директором медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским

Глава государства назвал Вышинского подлинным патриотом России и Украины.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко перед церемонией прощания.

Заместитель генерального директора медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко перед церемонией прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским

На фото: заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко перед церемонией прощания.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В прощальном зале стояли венки от коллег и друзей Вышинского, Союза журналистов России, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на церемонии прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

В прощальном зале стояли венки от коллег и друзей Вышинского, Союза журналистов России, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Дмитрий Киселев назвал Кирилла Вышинского доброжелательным человеком и примером непреклонного мужества.

Прощание с исполнительным директором медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским

Дмитрий Киселев назвал Кирилла Вышинского доброжелательным человеком и примером непреклонного мужества.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс.

Директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс (на первом плане) перед церемонией прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

На фото: директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией.

Советник президента России, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев (слева) и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский на церемонии прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве

На фото: советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: военкор ИД "Комсомольская правда" Александр Коц (справа) и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Военкор ИД Комсомольская правда Александр Коц (справа) и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев перед церемонией прощания с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

На фото: военкор ИД "Комсомольская правда" Александр Коц (справа) и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Кириллу Вышинскому было 58 лет.

Прощание с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Москве

Кириллу Вышинскому было 58 лет.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
ФотоРоссияКирилл ВышинскийДмитрий КиселевАлександр ЯковенкоВысшая школа экономики (ВШЭ)МоскваДонецкая Народная Республика
 
 
