На саммите ШОС планируется утвердить около 20 документов
Посол Моргулов: на саммите ШОС планируется утвердить около 20 документов
Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. На предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине планируется утвердить около 20 документов, заявил в интервью РИА Новости посол России в КНР Игорь Моргулов. Ключевые тезисы:
- Россия и Китай могут подписать соглашения по крупным проектам в области двустороннего сотрудничества по итогам встречи российского и китайского лидеров в Пекине;
- Владимир Путин проведет с председателем КНР Си Цзиньпином полноформатные переговоры;
- на саммите ожидаются фундаментальные решения по модернизации механизмов обеспечения региональной безопасности;
На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран
22 августа, 06:31
- главы стран-участниц обсудят, как задействовать потенциал организации в решении глобальных проблем;
- обновленную стратегию развития ШОС утвердят на предстоящем саммите;
«
"Прежде всего речь идет о Тяньцзиньской декларации и обновленной Стратегии развития ШОС до 2035 года, которые станут своего рода дорожной картой сотрудничества стран объединения на ближайшую и долгосрочную перспективы".
- многие государства подали заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества, в том числе за пределами Евразии;
- наблюдается рост притягательности ШОС на международной арене;
- ШОС стала альтернативой блоковому и конфликтному мышлению.
«
"Думаю, что именно этими характеристиками, наличием консолидирующей повестки для стран мирового большинства и позитивной альтернативы блоковому, конфликтному мышлению обусловлена растущая притягательность ШОС для других партнеров".
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором примет участие Путин.
Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Российского президента также пригласили на торжества.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан. В июле 2024-го на саммите в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка и другие.
Генсек ООН примет участие в саммите ШОС
Вчера, 19:25