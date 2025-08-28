На саммите ШОС планируется утвердить около 20 документов

https://ria.ru/20250828/knr-2038187462.html

ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. На предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине планируется утвердить около 20 документов, заявил в интервью РИА Новости посол России в КНР Игорь Моргулов. Ключевые тезисы:"Прежде всего речь идет о Тяньцзиньской декларации и обновленной Стратегии развития ШОС до 2035 года, которые станут своего рода дорожной картой сотрудничества стран объединения на ближайшую и долгосрочную перспективы"."Думаю, что именно этими характеристиками, наличием консолидирующей повестки для стран мирового большинства и позитивной альтернативы блоковому, конфликтному мышлению обусловлена растущая притягательность ШОС для других партнеров".С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором примет участие Путин.Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Российского президента также пригласили на торжества.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан. В июле 2024-го на саммите в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка и другие.

