На саммите ШОС планируется утвердить около 20 документов

20:37 28.08.2025 (обновлено: 23:19 28.08.2025)
ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. На предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине планируется утвердить около 20 документов, заявил в интервью РИА Новости посол России в КНР Игорь Моргулов. Ключевые тезисы:&quot;Прежде всего речь идет о Тяньцзиньской декларации и обновленной Стратегии развития ШОС до 2035 года, которые станут своего рода дорожной картой сотрудничества стран объединения на ближайшую и долгосрочную перспективы&quot;.&quot;Думаю, что именно этими характеристиками, наличием консолидирующей повестки для стран мирового большинства и позитивной альтернативы блоковому, конфликтному мышлению обусловлена растущая притягательность ШОС для других партнеров&quot;.С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором примет участие Путин.Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Российского президента также пригласили на торжества.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан. В июле 2024-го на саммите в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка и другие.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. На предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине планируется утвердить около 20 документов, заявил в интервью РИА Новости посол России в КНР Игорь Моргулов. Ключевые тезисы:
  • Россия и Китай могут подписать соглашения по крупным проектам в области двустороннего сотрудничества по итогам встречи российского и китайского лидеров в Пекине;
  • Владимир Путин проведет с председателем КНР Си Цзиньпином полноформатные переговоры;
  • на саммите ожидаются фундаментальные решения по модернизации механизмов обеспечения региональной безопасности;
  • главы стран-участниц обсудят, как задействовать потенциал организации в решении глобальных проблем;
  • обновленную стратегию развития ШОС утвердят на предстоящем саммите;
«

"Прежде всего речь идет о Тяньцзиньской декларации и обновленной Стратегии развития ШОС до 2035 года, которые станут своего рода дорожной картой сотрудничества стран объединения на ближайшую и долгосрочную перспективы".

Посол России в Китае Игорь Моргулов
Игорь Моргулов
посол России в КНР
  • многие государства подали заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества, в том числе за пределами Евразии;
  • наблюдается рост притягательности ШОС на международной арене;
  • ШОС стала альтернативой блоковому и конфликтному мышлению.
«

"Думаю, что именно этими характеристиками, наличием консолидирующей повестки для стран мирового большинства и позитивной альтернативы блоковому, конфликтному мышлению обусловлена растущая притягательность ШОС для других партнеров".

Посол России в Китае Игорь Моргулов
Игорь Моргулов
посол России в КНР
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором примет участие Путин.
Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Российского президента также пригласили на торжества.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан. В июле 2024-го на саммите в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка и другие.
