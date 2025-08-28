https://ria.ru/20250828/kitay-2038006929.html

Директор ИСАА МГУ рассказал о роли Китая во Второй мировой войне

Директор ИСАА МГУ рассказал о роли Китая во Второй мировой войне - РИА Новости, 28.08.2025

Директор ИСАА МГУ рассказал о роли Китая во Второй мировой войне

Роль Китая во Второй мировой войне до сих пор не оценена по достоинству, заявил в беседе с РИА Новости директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T08:06:00+03:00

2025-08-28T08:06:00+03:00

2025-08-28T08:06:00+03:00

в мире

китай

пекин

япония

юрий ушаков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_ff6d5cadb81934cf85d6fe55cfb46d96.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Роль Китая во Второй мировой войне до сих пор не оценена по достоинству, заявил в беседе с РИА Новости директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов. "Если говорить о российской и западной публике, то роль Китая полноценно не освещалась. Только в последнее время Китай стал прилагать усилия к тому, чтобы люди знали, сколь велика была эта роль и страдания Китая во Второй мировой войне", - отметил он. "Формально для Китая эта война началась в июле 1937 года, когда Япония после провокации недалеко от Пекина начала военные действия против Китая. Война продлилась до 1945 года. Но и до этого с декабря 1931 года часть Китая была оккупирована Японией. Для Китая это крайне затяжная война", - добавил Маслов. "Китай сражался мужественно, хотя и потерял большую часть своей территории. Уже к 1938 году были утрачены такие города, как Пекин, Шанхай. Гуанчжоу и практически весь юг Китая были разбомблены. При этом Китай своими усилиями связал японские дивизии на Дальнем Востоке, и это позволило высвободить силы Советскому Союзу и перебросить их под Москву в 1941 году", - сказал директор ИСАА МГУ. По словам Маслова, Китай потерял убитыми и ранеными в этой войне 35 миллионов человек. Это самые большие потери среди всех стран-участниц Второй мировой войны. И, хотя точку в войне поставила маньчжурская операция советской армии, Китай приложил огромные усилия, чтобы ослабить японскую оборону. "С 1937 по 1941 год Советский Союз поставлял в Китай большое количество продовольствия и боеприпасов. Они шли, в основном, по специально проложенной дороге, которая была проложена через Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР и частично через территорию советского тогда Казахстана. Помимо этого, в Китае работало большое количество советских военных советников. Они занимались постройкой оборонительных сооружений и во многом воссоздавали китайскую армию современного типа. Вплоть до нападения Германии на Советский Союз максимально активно помогал Китаю", - заключил Маслов. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250826/kitay-2037601537.html

https://ria.ru/20250827/moskva-2037840698.html

китай

пекин

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, пекин, япония, юрий ушаков, владимир путин