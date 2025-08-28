СК в Дагестане возбудил дело после смерти подростка в Ставропольском крае
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 28 авг - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в больнице Ставропольского края после того, как ему не оказали медицинскую помощь в Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В дагестанских Telegram-каналах ранее распространилась информация о гибели 15-летнего мальчика. По словам родных, у подростка опухла и болела рука, и они обратились вначале в травмпункт города Дербента, а затем в центральную районную больницу. Ребенку диагностировали ушиб и отказали в госпитализации. Спустя неделю, как утверждают члены семьи, у подростка началось заражение крови. Мальчика прооперировали в больнице на Ставрополье, но спасти его не удалось. Прокуратура Дагестана сообщала, что организовала проверку информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи.
"Дербентским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту неоказания медицинской помощи несовершеннолетнему ребенку и причинения смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 и часть 2 статьи 124 УК РФ)… В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям врачей и качеству оказанной помощи ребенку", – говорится в сообщении.
По данным следствия, с 16 по 22 августа подросток обратился за медицинской помощью в травмпункт Дербента с болями в области левого предплечья. Затем его направили хирургическое отделение Дербентской центральной больницы. Однако болевые синдромы не прекратились, а самочувствие ребенка ухудшилось. В связи с этим его госпитализировали в Туркменскую районную больницу Ставрополья, где он скончался.