https://ria.ru/20250828/dagestan-2038136861.html

СК в Дагестане возбудил дело после смерти подростка в Ставропольском крае

СК в Дагестане возбудил дело после смерти подростка в Ставропольском крае - РИА Новости, 28.08.2025

СК в Дагестане возбудил дело после смерти подростка в Ставропольском крае

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в больнице Ставропольского края после того, как ему не оказали медицинскую РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T16:45:00+03:00

2025-08-28T16:45:00+03:00

2025-08-28T17:01:00+03:00

происшествия

республика дагестан

дербент

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 авг - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в больнице Ставропольского края после того, как ему не оказали медицинскую помощь в Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В дагестанских Telegram-каналах ранее распространилась информация о гибели 15-летнего мальчика. По словам родных, у подростка опухла и болела рука, и они обратились вначале в травмпункт города Дербента, а затем в центральную районную больницу. Ребенку диагностировали ушиб и отказали в госпитализации. Спустя неделю, как утверждают члены семьи, у подростка началось заражение крови. Мальчика прооперировали в больнице на Ставрополье, но спасти его не удалось. Прокуратура Дагестана сообщала, что организовала проверку информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи. "Дербентским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту неоказания медицинской помощи несовершеннолетнему ребенку и причинения смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 и часть 2 статьи 124 УК РФ)… В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям врачей и качеству оказанной помощи ребенку", – говорится в сообщении. По данным следствия, с 16 по 22 августа подросток обратился за медицинской помощью в травмпункт Дербента с болями в области левого предплечья. Затем его направили хирургическое отделение Дербентской центральной больницы. Однако болевые синдромы не прекратились, а самочувствие ребенка ухудшилось. В связи с этим его госпитализировали в Туркменскую районную больницу Ставрополья, где он скончался.

https://ria.ru/20250827/dagestan-2037852426.html

https://ria.ru/20250828/malchik-2038119620.html

республика дагестан

дербент

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)