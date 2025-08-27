https://ria.ru/20250827/zhiteli-2037760196.html

В Дагестане ощутили толчки из-за землетрясения в районе Каспийского моря

В Дагестане ощутили толчки из-за землетрясения в районе Каспийского моря

МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Жители многих городов и районов Дагестана ощутили толчки в результате землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря и поделились об этом в соцсетях. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря, у побережья России. Подземный толчок был зафиксирован в 20.33 по времени UTC (23.33 мск) в 41 километре к северо-западу от дагестанского Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.В социальных сетях и Telegram-каналах жители республики сообщают, что толчки на поверхности ощущались в Махачкале и окрестностях, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше, Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинском, Хивском районах и других территориях республики. Также в Telegram-каналах появились фото и видео, на которых видно, что жильцы некоторых многоэтажек вышли во дворы, опасались повторных толчков.

