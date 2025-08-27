https://ria.ru/20250827/vsm-2037807515.html

Глава Минтранса сообщил о начале сварки первого поезда для ВСМ

Глава Минтранса сообщил о начале сварки первого поезда для ВСМ - РИА Новости, 27.08.2025

Глава Минтранса сообщил о начале сварки первого поезда для ВСМ

Начало сварки первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ожидается в сентябре текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Андрей... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T10:53:00+03:00

2025-08-27T10:53:00+03:00

2025-08-27T11:18:00+03:00

россия

андрей никитин (политик)

всм

министерство транспорта рф (минтранс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201443_0:226:3240:2048_1920x0_80_0_0_45c5b566604f84377e9171cb2bacf752.jpg

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Начало сварки первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ожидается в сентябре текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин."Уникальность проекта в том, что он полностью реализуется на российских технологиях. Это технологии строительства, это технологии самого поезда. Там уже, кстати, в сентябре начнется сварка первого состава, там порядка 150 предприятий работает в кооперации. Это крайне интересный проект и такой общенациональный на самом деле", - сказал Никитин о проекте ВСМ в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20250807/rzhd-2034009144.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андрей никитин (политик), всм, министерство транспорта рф (минтранс россии)