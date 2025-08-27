https://ria.ru/20250827/vsm-2037807515.html
Глава Минтранса сообщил о начале сварки первого поезда для ВСМ
Глава Минтранса сообщил о начале сварки первого поезда для ВСМ - РИА Новости, 27.08.2025
Глава Минтранса сообщил о начале сварки первого поезда для ВСМ
Начало сварки первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ожидается в сентябре текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Андрей... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Начало сварки первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ожидается в сентябре текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин."Уникальность проекта в том, что он полностью реализуется на российских технологиях. Это технологии строительства, это технологии самого поезда. Там уже, кстати, в сентябре начнется сварка первого состава, там порядка 150 предприятий работает в кооперации. Это крайне интересный проект и такой общенациональный на самом деле", - сказал Никитин о проекте ВСМ в интервью телеканалу "Россия 24".
