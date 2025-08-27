Рейтинг@Mail.ru
10:53 27.08.2025 (обновлено: 11:18 27.08.2025)
Глава Минтранса сообщил о начале сварки первого поезда для ВСМ
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Начало сварки первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ожидается в сентябре текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин."Уникальность проекта в том, что он полностью реализуется на российских технологиях. Это технологии строительства, это технологии самого поезда. Там уже, кстати, в сентябре начнется сварка первого состава, там порядка 150 предприятий работает в кооперации. Это крайне интересный проект и такой общенациональный на самом деле", - сказал Никитин о проекте ВСМ в интервью телеканалу "Россия 24".
россия, андрей никитин (политик), всм, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Андрей Никитин (политик), ВСМ, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Начало сварки первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ожидается в сентябре текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Уникальность проекта в том, что он полностью реализуется на российских технологиях. Это технологии строительства, это технологии самого поезда. Там уже, кстати, в сентябре начнется сварка первого состава, там порядка 150 предприятий работает в кооперации. Это крайне интересный проект и такой общенациональный на самом деле", - сказал Никитин о проекте ВСМ в интервью телеканалу "Россия 24".
РЖД - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ
7 августа, 18:40
 
Россия Андрей Никитин (политик) ВСМ Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
