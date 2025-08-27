https://ria.ru/20250827/sk-2037921716.html

СК начал проверку после смерти подростка из Дагестана

СК начал проверку после смерти подростка из Дагестана

происшествия

республика дагестан

россия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Следователи на Ставрополье проводят проверку в связи со смертью 15-летнего подростка, который был госпитализирован из Дагестана в одну из больниц края с травмами руки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю. В дагестанских Telegram-каналах ранее распространилась информация о гибели 15-летнего мальчика. По словам родных, у подростка опухла и болела рука, и они обратились вначале в травмпункт города Дербента, а затем в центральную районную больницу. Ребенку диагностировали ушиб и отказали в госпитализации. Спустя неделю, как утверждают члены семьи, у подростка началось заражение крови. Мальчика прооперировали в больнице на Ставрополье, но спасти его не удалось. Прокуратура Дагестана сообщила, что организовала проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи. "Днем 26 августа в районную больницу села Летней Ставки был доставлен 15-летний местный житель с травмами руки. Данные повреждения несовершеннолетний получил на территории другого субъекта при невыясненных обстоятельствах. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетний скончался через непродолжительное время. В Петровском межрайонном следственном отделе СУСК РФ по данному факту проводится проверка", – говорится в сообщении. В управлении добавили, что следователь осмотрел места происшествия, назначил судебно-медицинские экспертизы. Сейчас, как сообщается, выполняется комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются очевидцы.

