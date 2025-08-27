Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после смерти подростка из Дагестана
17:17 27.08.2025 (обновлено: 17:30 27.08.2025)
СК начал проверку после смерти подростка из Дагестана
происшествия
МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Следователи на Ставрополье проводят проверку в связи со смертью 15-летнего подростка, который был госпитализирован из Дагестана в одну из больниц края с травмами руки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю. В дагестанских Telegram-каналах ранее распространилась информация о гибели 15-летнего мальчика. По словам родных, у подростка опухла и болела рука, и они обратились вначале в травмпункт города Дербента, а затем в центральную районную больницу. Ребенку диагностировали ушиб и отказали в госпитализации. Спустя неделю, как утверждают члены семьи, у подростка началось заражение крови. Мальчика прооперировали в больнице на Ставрополье, но спасти его не удалось. Прокуратура Дагестана сообщила, что организовала проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи. "Днем 26 августа в районную больницу села Летней Ставки был доставлен 15-летний местный житель с травмами руки. Данные повреждения несовершеннолетний получил на территории другого субъекта при невыясненных обстоятельствах. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетний скончался через непродолжительное время. В Петровском межрайонном следственном отделе СУСК РФ по данному факту проводится проверка", – говорится в сообщении. В управлении добавили, что следователь осмотрел места происшествия, назначил судебно-медицинские экспертизы. Сейчас, как сообщается, выполняется комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются очевидцы.
СК начал проверку после смерти подростка из Дагестана

Следователи на Ставрополье начали проверку после смерти подростка из Дагестана

МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Следователи на Ставрополье проводят проверку в связи со смертью 15-летнего подростка, который был госпитализирован из Дагестана в одну из больниц края с травмами руки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.
В дагестанских Telegram-каналах ранее распространилась информация о гибели 15-летнего мальчика. По словам родных, у подростка опухла и болела рука, и они обратились вначале в травмпункт города Дербента, а затем в центральную районную больницу. Ребенку диагностировали ушиб и отказали в госпитализации. Спустя неделю, как утверждают члены семьи, у подростка началось заражение крови. Мальчика прооперировали в больнице на Ставрополье, но спасти его не удалось. Прокуратура Дагестана сообщила, что организовала проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи.
"Днем 26 августа в районную больницу села Летней Ставки был доставлен 15-летний местный житель с травмами руки. Данные повреждения несовершеннолетний получил на территории другого субъекта при невыясненных обстоятельствах. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетний скончался через непродолжительное время. В Петровском межрайонном следственном отделе СУСК РФ по данному факту проводится проверка", – говорится в сообщении.
В управлении добавили, что следователь осмотрел места происшествия, назначил судебно-медицинские экспертизы. Сейчас, как сообщается, выполняется комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются очевидцы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СК возбудил дело после публикаций об избиении ребенка в Уфе
