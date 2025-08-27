https://ria.ru/20250827/milyaev-1945873592.html

Биография Дмитрия Миляева

Губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев родился 29 августа 1975 года в городе Киреевске Тульской области. РИА Новости, 27.08.2025

Губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев родился 29 августа 1975 года в городе Киреевске Тульской области.В 1997 году окончил Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого по специальности "история", в 2003 году – Московский государственный открытый педагогический университет имени М.А. Шолохова (был переименован в Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова, в 2015 году прекратил деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к Московскому педагогическому государственному университету) по специальности "юриспруденция".С декабря 1997 года по декабрь 1998 года служил в Вооруженных силах России.С февраля по май 1999 года – заместитель директора по социальным вопросам, исполняющий обязанности директора профессионального лицея №25 имени Н. Демидова города Тулы.С мая 1999 года по июнь 2000 года – заместитель директора по социальным вопросам, заместитель директора по социально-экономическим вопросам профессионального лицея №25 имени Н. Демидова.С июня 2000 года по июнь 2010 года был юрисконсультом, затем старшим, ведущим юрисконсультом, заместителем генерального директора по правовым вопросам и управлению персоналом, генеральным директором ОАО (ныне АО) "Тульский комбинат хлебопродуктов". С марта по октябрь 2010 года – генеральный директор ЗАО "Тульский хлебокомбинат" (по совместительству – по июнь 2010 года, с июня 2010 года – основное место работы).С ноября 2010 года по апрель 2011 года – генеральный директор ООО "Хлебозавод "Ширинский".С апреля по октябрь 2011 года – генеральный директор, исполнительный директор ООО "Гигант".С октября 2011 года по август 2014 года – заместитель министра - директор департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области.С августа 2014 года по сентябрь 2016 года занимал должность министра сельского хозяйства Тульской области.С сентября 2016 года по сентябрь 2019 года – заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Тульской области.С сентября по октябрь 2019 года – первый заместитель главы администрации города Тулы.С октября 2019 года по октябрь 2022 года – глава администрации муниципального образования Тулы. В ноябре 2022 года занял должность первого заместителя губернатора Тульской области. Курировал социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, молодежную политику и сельское хозяйство.15 мая 2024 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области. 9 июля 2024 года партия "Единая Россия" выдвинула Дмитрия Миляева кандидатом на выборы губернатора Тульской области.8 сентября 2024 года Дмитрий Миляев победил на выборах главы региона, набрав 78,53% голосов. 12 сентября официально вступил в должность губернатора Тульской области. Член президиума Государственного совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт". Член совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Член президиума тульского отделения партии "Единая Россия". Председатель наблюдательного совета тульского регионального отделения Российского общества "Знание". Награжден орденом Дружбы, Почетной грамотой президента РФ (2018). Отмечен благодарностью президента РФ (2022). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

