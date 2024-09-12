https://ria.ru/20240912/pravitelstvo-1972308383.html
Правительство Тульской области ушло в отставку
Правительство Тульской области ушло в отставку - РИА Новости, 12.09.2024
Правительство Тульской области ушло в отставку
Правительство Тульской области ушло в отставку после официального вступления Дмитрия Миляева в должность губернатора, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:13
2024-09-12T15:13
2024-09-12T15:13
политика
тульская область
дмитрий миляев
выборы в россии — 2024
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ТУЛА, 12 сен - РИА Новости. Правительство Тульской области ушло в отставку после официального вступления Дмитрия Миляева в должность губернатора, сообщила пресс-служба регионального правительства. "В соответствии с уставом Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства Тульской области", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что действующие члены правительства продолжат работу на своих местах до формирования нового состава. Его глава региона должен утвердить в течение 30 дней. В четверг Дмитрий Миляев официально вступил в должность губернатора Тульской области после досрочных выборов главы региона, на которых он победил, набрав 78,53% голосов. По словам председателя региональной избирательной комиссии Павла Веселова, за Миляева проголосовали 441 763 избирателя.
https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949723695.html
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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политика, тульская область, дмитрий миляев, выборы в россии — 2024
Политика, Тульская область, Дмитрий Миляев, Выборы в России — 2024
Правительство Тульской области ушло в отставку
Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства Тульской области
ТУЛА, 12 сен - РИА Новости. Правительство Тульской области ушло в отставку после официального вступления Дмитрия Миляева в должность губернатора, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В соответствии с уставом Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
подписал указ об отставке правительства Тульской области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что действующие члены правительства продолжат работу на своих местах до формирования нового состава. Его глава региона должен утвердить в течение 30 дней.
В четверг Дмитрий Миляев официально вступил в должность губернатора Тульской области после досрочных выборов главы региона, на которых он победил, набрав 78,53% голосов. По словам председателя региональной избирательной комиссии Павла Веселова, за Миляева проголосовали 441 763 избирателя.