https://ria.ru/20240909/milyaev-1971558408.html

Миляев побеждает на выборах главы Тульской области

Миляев побеждает на выборах главы Тульской области - РИА Новости, 09.09.2024

Миляев побеждает на выборах главы Тульской области

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,53% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:22

2024-09-09T11:22

2024-09-09T11:26

политика

тульская область

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,53% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте Алексей Лебедев (КПРФ) с 6,77%, на третьем Александр Балберов (ЛДПР) с 6,25% голосов, на четвертом - Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,91%, на пятом - Денис Илюхин ("Коммунисты России") с 2,07%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

тульская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, тульская область, выборы в россии — 2024