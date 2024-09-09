https://ria.ru/20240909/milyaev-1971558408.html
Миляев побеждает на выборах главы Тульской области
Миляев побеждает на выборах главы Тульской области - РИА Новости, 09.09.2024
Миляев побеждает на выборах главы Тульской области
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,53% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:22
2024-09-09T11:22
2024-09-09T11:26
политика
тульская область
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,53% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте Алексей Лебедев (КПРФ) с 6,77%, на третьем Александр Балберов (ЛДПР) с 6,25% голосов, на четвертом - Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,91%, на пятом - Денис Илюхин ("Коммунисты России") с 2,07%.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тульская область, выборы в россии — 2024
Политика, Тульская область, Выборы в России — 2024
Миляев побеждает на выборах главы Тульской области
Миляев побеждает на выборах главы Тульской области с 78, 53 процента