МЧС сообщило об отсутствии жертв в Дагестане после землетрясения

МЧС сообщило об отсутствии жертв в Дагестане после землетрясения - РИА Новости, 27.08.2025

МЧС сообщило об отсутствии жертв в Дагестане после землетрясения

27.08.2025

МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Жертв и разрушений в Дагестане от мощного землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря, нет, звонки с жалобами от жителей не поступали, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря, у побережья России. Подземный толчок был зафиксирован в 20.33 по времени UTC (23.33 мск вторника) в 41 километре к северо-западу от дагестанского Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров. Судя по сообщениям жителей Дагестана в соцсетях и Telegram-каналах, толчки ощущались во многих городах и районах республики. "Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении. В управлении также подтвердили, что сейсмическое событие на поверхности ощущалось по всей территории республики.

