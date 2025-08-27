https://ria.ru/20250827/mchs-2037761724.html
МЧС сообщило об отсутствии жертв в Дагестане после землетрясения
МЧС сообщило об отсутствии жертв в Дагестане после землетрясения - РИА Новости, 27.08.2025
МЧС сообщило об отсутствии жертв в Дагестане после землетрясения
Жертв и разрушений в Дагестане от мощного землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря, нет, звонки с жалобами от жителей не поступали, сообщили в... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T00:58:00+03:00
2025-08-27T00:58:00+03:00
2025-08-27T00:59:00+03:00
происшествия
республика дагестан
каспийское море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Жертв и разрушений в Дагестане от мощного землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря, нет, звонки с жалобами от жителей не поступали, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря, у побережья России. Подземный толчок был зафиксирован в 20.33 по времени UTC (23.33 мск вторника) в 41 километре к северо-западу от дагестанского Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров. Судя по сообщениям жителей Дагестана в соцсетях и Telegram-каналах, толчки ощущались во многих городах и районах республики. "Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении. В управлении также подтвердили, что сейсмическое событие на поверхности ощущалось по всей территории республики.
https://ria.ru/20250827/kamchatka-2037760599.html
республика дагестан
каспийское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_340852e8441b9a247a4bd1db304ce9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, каспийское море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, Каспийское море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС сообщило об отсутствии жертв в Дагестане после землетрясения
МЧС: после землетрясения в Каспийском море жертв и разрушений в Дагестане нет