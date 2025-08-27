Рейтинг@Mail.ru
МЧС сообщило об отсутствии жертв в Дагестане после землетрясения
00:58 27.08.2025 (обновлено: 00:59 27.08.2025)
МЧС сообщило об отсутствии жертв в Дагестане после землетрясения
происшествия
республика дагестан
каспийское море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Жертв и разрушений в Дагестане от мощного землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря, нет, звонки с жалобами от жителей не поступали, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря, у побережья России. Подземный толчок был зафиксирован в 20.33 по времени UTC (23.33 мск вторника) в 41 километре к северо-западу от дагестанского Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров. Судя по сообщениям жителей Дагестана в соцсетях и Telegram-каналах, толчки ощущались во многих городах и районах республики. "Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении. В управлении также подтвердили, что сейсмическое событие на поверхности ощущалось по всей территории республики.
республика дагестан
каспийское море
россия
© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Жертв и разрушений в Дагестане от мощного землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря, нет, звонки с жалобами от жителей не поступали, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря, у побережья России. Подземный толчок был зафиксирован в 20.33 по времени UTC (23.33 мск вторника) в 41 километре к северо-западу от дагестанского Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров. Судя по сообщениям жителей Дагестана в соцсетях и Telegram-каналах, толчки ощущались во многих городах и районах республики.
"Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В управлении также подтвердили, что сейсмическое событие на поверхности ощущалось по всей территории республики.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Сейсмологи зафиксировали 14 афтершоков на Камчатке за сутки
ПроисшествияРеспублика ДагестанКаспийское мореРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
