Лавров обсудил с узбекистанским коллегой предстоящий саммит ШОС

МОСКВА, 27 авг– РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов в телефонной беседе обсудили предстоящее заседание совета глав государств ШОС в Китае и второй саммит Россия - Центральная Азия в Таджикистане, сообщили в российском МИД. "Двадцать седьмого августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития российско-узбекистанских отношений, международной повестки дня и региональной безопасности в преддверии заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества 31 августа – 1 сентября в Китае и Второго саммита Россия - Центральная Азия 9 октября в Таджикистане", - говорится в сообщении МИД. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

