Лавров обсудил с узбекистанским коллегой предстоящий саммит ШОС - РИА Новости, 27.08.2025
18:11 27.08.2025 (обновлено: 18:21 27.08.2025)
Лавров обсудил с узбекистанским коллегой предстоящий саммит ШОС
в мире
россия
узбекистан
китай
сергей лавров
шос
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид узбекистана
МОСКВА, 27 авг– РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов в телефонной беседе обсудили предстоящее заседание совета глав государств ШОС в Китае и второй саммит Россия - Центральная Азия в Таджикистане, сообщили в российском МИД. "Двадцать седьмого августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития российско-узбекистанских отношений, международной повестки дня и региональной безопасности в преддверии заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества 31 августа – 1 сентября в Китае и Второго саммита Россия - Центральная Азия 9 октября в Таджикистане", - говорится в сообщении МИД. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
в мире, россия, узбекистан, китай, сергей лавров, шос, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид узбекистана
В мире, Россия, Узбекистан, Китай, Сергей Лавров, ШОС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Узбекистана
© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг– РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов в телефонной беседе обсудили предстоящее заседание совета глав государств ШОС в Китае и второй саммит Россия - Центральная Азия в Таджикистане, сообщили в российском МИД.
"Двадцать седьмого августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития российско-узбекистанских отношений, международной повестки дня и региональной безопасности в преддверии заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества 31 августа – 1 сентября в Китае и Второго саммита Россия - Центральная Азия 9 октября в Таджикистане", - говорится в сообщении МИД.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
