Алиев прокомментировал крушение самолета под Актау

БАКУ, 27 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия" заявил, что крушение летевшего из Баку в Грозный азербайджанского самолета вызывает в его стране разочарование и недовольство.
"Поражение российскими силами азербайджанского гражданского самолета и реакция российских официальных лиц на инцидент вызывают в Азербайджане огромное разочарование и недовольство", - сказал Алиев.
По его словам, этого не должно было произойти, так как в случае атак беспилотников на российские аэропорты они объявляют особый режим. "По-русски этот режим называется "Ковер", и в случае его объявления все самолеты получают сигнал об атаке беспилотников и разворачиваются. За две недели до катастрофы то же самое произошло с нашим воздушным судном, которое летело в тот же российский город. Пилоты получили сигнал и развернулись обратно. На этот раз они не подали такой сигнал. Они подали сигнал уже после того, как самолет был подбит", - сказал Алиев.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.
Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ.
Расследование причин крушения самолета пока не завершено. В феврале минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет об авиакатастрофе под Актау. В документе говорится, что первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Что стало причиной их появления и кто ответственен за крушение самолета, в отчете не сообщается. Авторы документа отмечают, что для определения характера и происхождения сквозных повреждений будут проведены соответствующие исследования и экспертизы. Окончательный отчет будет представлен до конца 2025 года, сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.