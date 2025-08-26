Рейтинг@Mail.ru
Ученые объяснили, как остывает самая юная нейтронная звезда нашей галактики - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:10 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/nauka-2037598932.html
Ученые объяснили, как остывает самая юная нейтронная звезда нашей галактики
Ученые объяснили, как остывает самая юная нейтронная звезда нашей галактики - РИА Новости, 26.08.2025
Ученые объяснили, как остывает самая юная нейтронная звезда нашей галактики
Исследователи из Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН (ФТИ, Санкт-Петербург) построили новую модель остывания самой молодой нейтронной звезды в... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T10:10:00+03:00
2025-08-26T10:10:00+03:00
наука
санкт-петербург
мексика
сша
российская академия наук
наука
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153363/33/1533633319_0:255:2560:1695_1920x0_80_0_0_eb8256f6985963746a1ca3fd1256989d.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Исследователи из Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН (ФТИ, Санкт-Петербург) построили новую модель остывания самой молодой нейтронной звезды в нашей галактике, тем самым стали ближе к решению фундаментальных проблем в физике и астрофизике, связанных с определением свойств сверхплотного вещества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ). За 20 лет наблюдений температура поверхности этой звезды, находящейся в туманности Кассиопея А и имеющей возраст 345 лет, уменьшилась на несколько процентов, что гораздо больше, чем предсказывала стандартная теория. Новая модель связывает ускоренное остывание с особо мощными нейтринными реакциями, идущими вблизи центра звезды даже в отсутствие сверхтекучести. Они быстро охлаждают центральную область, что и проявляется в остывании поверхности звезды, но не сразу, а с задержкой в сотни лет. Исследователи из ФТИ РАН построили новую модель, которая объясняет столь быстрое остывание. Ранее ученые из той же группы со своими коллегами и независимо астрофизики из Мексики и США предположили, что быстрое охлаждение звезды в туманности Кассиопея А связано с возникновением сверхтекучести сверхплотного вещества при понижении температуры в ядре звезды. Соответствующая теория была независимо разработана теми же группами ученых еще раньше, до обнаружения ускоренного остывания звезды в туманности Кассиопея А. "Новый сценарий остывания стал альтернативой ранее предложенному. Он может реализоваться как при наличии, так и в отсутствие сверхтекучести. Российские ученые рассчитали остывание для разных моделей нейтронной звезды и сформулировали условия, при которых теория должна хорошо описывать результаты наблюдений. Согласно расчетам, быстрое остывание регулируется не сверхтекучестью, а мощным теплоотводом из небольшого внутреннего ядрышка звезды, в котором благодаря его высокой плотности открываются процессы особенно интенсивного нейтринного охлаждения", — говорится в сообщении. Как подчеркнул руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, главный научный сотрудник ФТИ, член-корреспондент РАН Дмитрий Яковлев, наблюдения за остыванием нейтронной звезды в туманности Кассиопея А продолжаются, что способствует определению свойств сверхплотного вещества и внутреннего строения нейтронных звезд. "Можно надеяться, что дальнейшее изучение этой звезды позволит надежно определить истинный сценарий ускоренного остывания. Это будет способствовать решению фундаментальной проблемы физики и астрофизики – определению свойств сверхплотного вещества и внутреннего строения нейтронных звезд", — сказал Яковлев.
https://ria.ru/20250417/uchenye-2011732311.html
https://ria.ru/20241122/kosmos-1985118062.html
санкт-петербург
мексика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153363/33/1533633319_0:15:2560:1935_1920x0_80_0_0_30022ac5be0d83d69ddc49ba4f274947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, мексика, сша, российская академия наук, наука, космос - риа наука
Наука, Санкт-Петербург, Мексика, США, Российская академия наук, Наука, Космос - РИА Наука
Ученые объяснили, как остывает самая юная нейтронная звезда нашей галактики

Физики ФТИ РАН построили новую модель остывания самой молодой звезды в галактике

© NASA / JPL-CaltechСверхновая Cas A в созвездии Кассиопеи помогла ученым раскрыть судьбу планет Солнечной системы после смерти Солнца
Сверхновая Cas A в созвездии Кассиопеи помогла ученым раскрыть судьбу планет Солнечной системы после смерти Солнца - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© NASA / JPL-Caltech
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Исследователи из Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН (ФТИ, Санкт-Петербург) построили новую модель остывания самой молодой нейтронной звезды в нашей галактике, тем самым стали ближе к решению фундаментальных проблем в физике и астрофизике, связанных с определением свойств сверхплотного вещества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).
За 20 лет наблюдений температура поверхности этой звезды, находящейся в туманности Кассиопея А и имеющей возраст 345 лет, уменьшилась на несколько процентов, что гораздо больше, чем предсказывала стандартная теория. Новая модель связывает ускоренное остывание с особо мощными нейтринными реакциями, идущими вблизи центра звезды даже в отсутствие сверхтекучести. Они быстро охлаждают центральную область, что и проявляется в остывании поверхности звезды, но не сразу, а с задержкой в сотни лет.
Ученые Кембриджского университета обнаружили доказательства жизни на экзопланете K2-18b - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Ученые нашли "самые веские" доказательства внеземной жизни
17 апреля, 08:19
Исследователи из ФТИ РАН построили новую модель, которая объясняет столь быстрое остывание. Ранее ученые из той же группы со своими коллегами и независимо астрофизики из Мексики и США предположили, что быстрое охлаждение звезды в туманности Кассиопея А связано с возникновением сверхтекучести сверхплотного вещества при понижении температуры в ядре звезды. Соответствующая теория была независимо разработана теми же группами ученых еще раньше, до обнаружения ускоренного остывания звезды в туманности Кассиопея А.
«
"Новый сценарий остывания стал альтернативой ранее предложенному. Он может реализоваться как при наличии, так и в отсутствие сверхтекучести. Российские ученые рассчитали остывание для разных моделей нейтронной звезды и сформулировали условия, при которых теория должна хорошо описывать результаты наблюдений. Согласно расчетам, быстрое остывание регулируется не сверхтекучестью, а мощным теплоотводом из небольшого внутреннего ядрышка звезды, в котором благодаря его высокой плотности открываются процессы особенно интенсивного нейтринного охлаждения", — говорится в сообщении.
Как подчеркнул руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, главный научный сотрудник ФТИ, член-корреспондент РАН Дмитрий Яковлев, наблюдения за остыванием нейтронной звезды в туманности Кассиопея А продолжаются, что способствует определению свойств сверхплотного вещества и внутреннего строения нейтронных звезд.
"Можно надеяться, что дальнейшее изучение этой звезды позволит надежно определить истинный сценарий ускоренного остывания. Это будет способствовать решению фундаментальной проблемы физики и астрофизики – определению свойств сверхплотного вещества и внутреннего строения нейтронных звезд", — сказал Яковлев.
Умирающая звезда в Большом Магеллановом Облаке. Кадры до и после обработки - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Опубликованы первые снимки умирающей звезды вне пределов Млечного Пути
22 ноября 2024, 06:55
 
НаукаСанкт-ПетербургМексикаСШАРоссийская академия наукНаукаКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала