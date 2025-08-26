https://ria.ru/20250826/lenoblast-2037589581.html
В Ленинградской области при отражении атаки БПЛА повреждены три дома
В Ленинградской области при отражении атаки БПЛА повреждены три дома - РИА Новости, 26.08.2025
В Ленинградской области при отражении атаки БПЛА повреждены три дома
26.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Стекла трех частных домов и автомобиль повреждены при отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Дрозденко отметил, что поручил местной администрации определить ущерб. Ранее губернатор сообщал, что над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти сегодняшним утром уничтожено более 10 БПЛА.
