https://ria.ru/20250826/lenoblast-2037589581.html

В Ленинградской области при отражении атаки БПЛА повреждены три дома

В Ленинградской области при отражении атаки БПЛА повреждены три дома - РИА Новости, 26.08.2025

В Ленинградской области при отражении атаки БПЛА повреждены три дома

Стекла трех частных домов и автомобиль повреждены при отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T09:13:00+03:00

2025-08-26T09:13:00+03:00

2025-08-26T09:13:00+03:00

происшествия

сланцевский район

ленинградская область

лужский район

александр дрозденко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Стекла трех частных домов и автомобиль повреждены при отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Дрозденко отметил, что поручил местной администрации определить ущерб. Ранее губернатор сообщал, что над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти сегодняшним утром уничтожено более 10 БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сланцевский район

ленинградская область

лужский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сланцевский район, ленинградская область, лужский район, александр дрозденко