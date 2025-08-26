https://ria.ru/20250826/bespilotniki-2037577221.html
ПВО сбила более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 10 БПЛА уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.Ранее в регионе объявлялась опасность атаки БПЛА."Над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти сегодняшним утром уничтожено более 10 БПЛА. Без разрушений и пострадавших", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
