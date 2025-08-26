Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 26.08.2025
ПВО сбила более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
ПВО сбила более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 10 БПЛА уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.Ранее в регионе объявлялась опасность атаки БПЛА."Над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти сегодняшним утром уничтожено более 10 БПЛА. Без разрушений и пострадавших", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
ПВО сбила более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти

ПВО сбила более 10 БПЛА над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 10 БПЛА уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее в регионе объявлялась опасность атаки БПЛА.
"Над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти сегодняшним утром уничтожено более 10 БПЛА. Без разрушений и пострадавших", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 группировки войск Центр в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ПВО ночью отразила атаку в пяти районах Ростовской области
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЛужский районЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
