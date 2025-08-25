https://ria.ru/20250825/ust-luga-2037388265.html

В Казахстане прокомментировали атаку ВСУ на порт Усть-Луга

В Казахстане прокомментировали атаку ВСУ на порт Усть-Луга

В Казахстане прокомментировали атаку ВСУ на порт Усть-Луга

25.08.2025

АСТАНА, 25 авг - РИА Новости. Транспортировка нефти "Казтрансойла" после атаки дронов ВСУ на порт Усть-Луга в Ленинградской области идет штатно, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана. "В настоящее время транспортировка казахстанской нефти осуществляется в штатном режиме без ограничения приема нефти от грузоотправителей", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". Позже Дрозденко сообщил, что открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке.

