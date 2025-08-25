Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане прокомментировали атаку ВСУ на порт Усть-Луга - РИА Новости, 25.08.2025
10:39 25.08.2025
В Казахстане прокомментировали атаку ВСУ на порт Усть-Луга
Транспортировка нефти "Казтрансойла" после атаки дронов ВСУ на порт Усть-Луга в Ленинградской области идет штатно, сообщает пресс-служба министерства энергетики РИА Новости, 25.08.2025
АСТАНА, 25 авг - РИА Новости. Транспортировка нефти "Казтрансойла" после атаки дронов ВСУ на порт Усть-Луга в Ленинградской области идет штатно, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана. "В настоящее время транспортировка казахстанской нефти осуществляется в штатном режиме без ограничения приема нефти от грузоотправителей", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". Позже Дрозденко сообщил, что открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке.
АСТАНА, 25 авг - РИА Новости. Транспортировка нефти "Казтрансойла" после атаки дронов ВСУ на порт Усть-Луга в Ленинградской области идет штатно, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
"В настоящее время транспортировка казахстанской нефти осуществляется в штатном режиме без ограничения приема нефти от грузоотправителей", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". Позже Дрозденко сообщил, что открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Казахстан вернул нефть в Россию
23 августа, 08:00
 
