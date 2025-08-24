https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037285433.html

Полиция мешала автопробегу в годовщину освобождения Молдавии, заявил Додон

Полиция мешала автопробегу в годовщину освобождения Молдавии, заявил Додон

КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции пытались помешать автопробегу в честь годовщины освобождения Молдавии, сообщил бывший президент страны, лидер Соцпартии Игорь Додон."Полиция препятствовала проведению автопробега, посвященного 81-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Несколько сотен машин выехали из Кишинева к Шерпенскому плацдарму — месту памяти и мужества, где сегодня проходят торжественные мероприятия", — заявил Додон в видео, размещенном в соцсетях. По его словам, полиция останавливала колонну, пыталась дробить ее, мешала движению. Тем не менее все автомобили добрались до места назначения.После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой считается президент Майя Санду, в стране проводят политику "беспамятства", направленную на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди которых запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.Монументы в честь пособников нацистов появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков. Кадры архива 24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Город был оккупирован 16 июля 1941 года после 25 дней ожесточенных боев, в ходе которых защитники Кишинева под нескончаемыми бомбардировками мужественно противостояли превосходящим силам врага. За время оккупации Молдавии фашистами были уничтожены 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнаны в рабство, 207 тысяч мирных жителей подверглись пыткам и истязаниям. За все время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. 2025-08-24T14:36 true PT1M14S

