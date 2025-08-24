Рейтинг@Mail.ru
14:36 24.08.2025 (обновлено: 16:16 24.08.2025)
Полиция мешала автопробегу в годовщину освобождения Молдавии, заявил Додон
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции пытались помешать автопробегу в честь годовщины освобождения Молдавии, сообщил бывший президент страны, лидер Соцпартии Игорь Додон."Полиция препятствовала проведению автопробега, посвященного 81-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Несколько сотен машин выехали из Кишинева к Шерпенскому плацдарму — месту памяти и мужества, где сегодня проходят торжественные мероприятия", — заявил Додон в видео, размещенном в соцсетях. По его словам, полиция останавливала колонну, пыталась дробить ее, мешала движению. Тем не менее все автомобили добрались до места назначения.После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой считается президент Майя Санду, в стране проводят политику "беспамятства", направленную на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди которых запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.Монументы в честь пособников нацистов появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции пытались помешать автопробегу в честь годовщины освобождения Молдавии, сообщил бывший президент страны, лидер Соцпартии Игорь Додон.

Двадцать четвертого августа 1944 года молдавскую столицу освободили от румынско-немецкой оккупации во время Ясско-Кишиневской операции Красной армии.

"Полиция препятствовала проведению автопробега, посвященного 81-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Несколько сотен машин выехали из Кишинева к Шерпенскому плацдарму — месту памяти и мужества, где сегодня проходят торжественные мероприятия", — заявил Додон в видео, размещенном в соцсетях.
По его словам, полиция останавливала колонну, пыталась дробить ее, мешала движению. Тем не менее все автомобили добрались до места назначения.
В Кишиневе прошел марш в честь 81-й годовщины освобождения Молдавии
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Восемьдесят лет назад, 24 августа 1944 года, Красная армия освободила Молдавскую ССР в ходе Ясско-Кишиневской операции.

Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма

Восемьдесят лет назад, 24 августа 1944 года, Красная армия освободила Молдавскую ССР в ходе Ясско-Кишиневской операции.

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

В это воскресенье тысячи человек собрались у памятника освободителям от фашистских захватчиков в Кишиневе, чтобы пройти маршем к мемориалу "Вечность" и возложить цветы к Вечному огню.

Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма

В это воскресенье тысячи человек собрались у памятника освободителям от фашистских захватчиков в Кишиневе, чтобы пройти маршем к мемориалу "Вечность" и возложить цветы к Вечному огню.

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

На фото: участники марша в память об освобождении Молдавии от нацизма в Кишиневе

Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма

На фото: участники марша в память об освобождении Молдавии от нацизма в Кишиневе

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

В марше приняли участие лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев и председатель партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон (слева направо).

Лидер оппозиционной в Молдавии партии Будущее Молдовы Василий Тарлев и председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон принимают участие в марше в память об освобождении Молдавии от нацизма в Кишиневе

В марше приняли участие лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев и председатель партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон (слева направо).

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

У мемориального комплекса "Вечность" образовались очереди: жители хотят возложить букеты и поблагодарить героев-освободителей.

Участники марша в память об освобождении Молдавии от нацизма у мемориального комплекса Вечность в Кишиневе

У мемориального комплекса "Вечность" образовались очереди: жители хотят возложить букеты и поблагодарить героев-освободителей.

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Додон сообщил, что сотрудники полиции Молдавии пытались помешать автопробегу, посвященному 81-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Тем не менее все автомобили добрались до места назначения.

Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма

Додон сообщил, что сотрудники полиции Молдавии пытались помешать автопробегу, посвященному 81-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Тем не менее все автомобили добрались до места назначения.

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Кроме того, лидер молдавской партии коммунистов Владимир Воронин (в центре), лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев (третий слева) и председатель партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон (третий справа) также присутствовали на марше и возложили цветы у мемориального комплекса "Вечность".

Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма

Кроме того, лидер молдавской партии коммунистов Владимир Воронин (в центре), лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев (третий слева) и председатель партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон (третий справа) также присутствовали на марше и возложили цветы у мемориального комплекса "Вечность".

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Торжественные мероприятия проходят не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах Молдавии.

Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма

Торжественные мероприятия проходят не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах Молдавии.

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
8 из 8

Восемьдесят лет назад, 24 августа 1944 года, Красная армия освободила Молдавскую ССР в ходе Ясско-Кишиневской операции.

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
1 из 8

В это воскресенье тысячи человек собрались у памятника освободителям от фашистских захватчиков в Кишиневе, чтобы пройти маршем к мемориалу "Вечность" и возложить цветы к Вечному огню.

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
2 из 8

На фото: участники марша в память об освобождении Молдавии от нацизма в Кишиневе

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
3 из 8

В марше приняли участие лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев и председатель партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон (слева направо).

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
4 из 8

У мемориального комплекса "Вечность" образовались очереди: жители хотят возложить букеты и поблагодарить героев-освободителей.

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
5 из 8

Додон сообщил, что сотрудники полиции Молдавии пытались помешать автопробегу, посвященному 81-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Тем не менее все автомобили добрались до места назначения.

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
6 из 8

Кроме того, лидер молдавской партии коммунистов Владимир Воронин (в центре), лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев (третий слева) и председатель партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон (третий справа) также присутствовали на марше и возложили цветы у мемориального комплекса "Вечность".

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
7 из 8

Торжественные мероприятия проходят не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах Молдавии.

© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
8 из 8

Шерпенский плацдарм расположен на правом берегу реки Днестр. Он сыграл ключевую роль в освобождении Молдавии. Мемориальный комплекс открыли 22 августа 2004-го, он находится в 70 километрах от Кишинева.

Освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков
© РИА Новости / Марчук | Перейти в медиабанк

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

Кадр из документального фильма Самый жаркий месяц о Ясско-Кишиневской наступательной операции

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

© РИА Новости / Марчук
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Владимир Гальперин | Перейти в медиабанк

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

Колонна боевой техники переправляется через Днестр районе Рыбницы

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

© РИА Новости / Владимир Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Михаил Трахман | Перейти в медиабанк

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

Медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

© РИА Новости / Михаил Трахман
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанк

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

Ясско-Кишиневская операция, Великая Отечественная война 1941-1945 гг

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

© РИА Новости / Федор Левшин
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Марчук | Перейти в медиабанк

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

Залп катюш

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

© РИА Новости / Марчук
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

Артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

Бойцы 2-й Украинского фронта ведут бой под Яссами

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

Солдатский обед

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

Войска 3-го Украинского фронта при поддержке танков Т-34-76 идут в наступление

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

© Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

Разбитая немецкая техника на платформах в районе железнодорожного вокзала в Кишиневе

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
10 из 10

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

© РИА Новости / Марчук
Перейти в медиабанк
1 из 10

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

© РИА Новости / Владимир Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

© РИА Новости / Михаил Трахман
Перейти в медиабанк
3 из 10

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

© РИА Новости / Федор Левшин
Перейти в медиабанк
4 из 10

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

© РИА Новости / Марчук
Перейти в медиабанк
5 из 10

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
6 из 10

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в медиабанк
7 из 10

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
8 из 10

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

© Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
9 из 10

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
10 из 10
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой считается президент Майя Санду, в стране проводят политику "беспамятства", направленную на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди которых запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.
Монументы в честь пособников нацистов появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
