Полиция мешала автопробегу в годовщину освобождения Молдавии, заявил Додон

Додон: полиция мешала автопробегу в честь годовщины освобождения Молдавии
Двадцать четвертого августа 1944 года молдавскую столицу освободили от румынско-немецкой оккупации во время Ясско-Кишиневской операции Красной армии.
Восемьдесят лет назад, 24 августа 1944 года, Красная армия освободила Молдавскую ССР в ходе Ясско-Кишиневской операции.
Восемьдесят лет назад, 24 августа 1944 года, Красная армия освободила Молдавскую ССР в ходе Ясско-Кишиневской операции.
В это воскресенье тысячи человек собрались у памятника освободителям от фашистских захватчиков в Кишиневе, чтобы пройти маршем к мемориалу "Вечность" и возложить цветы к Вечному огню.
В это воскресенье тысячи человек собрались у памятника освободителям от фашистских захватчиков в Кишиневе, чтобы пройти маршем к мемориалу "Вечность" и возложить цветы к Вечному огню.
На фото: участники марша в память об освобождении Молдавии от нацизма в Кишиневе
На фото: участники марша в память об освобождении Молдавии от нацизма в Кишиневе
В марше приняли участие лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев и председатель партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон (слева направо).
В марше приняли участие лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев и председатель партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон (слева направо).
У мемориального комплекса "Вечность" образовались очереди: жители хотят возложить букеты и поблагодарить героев-освободителей.
У мемориального комплекса "Вечность" образовались очереди: жители хотят возложить букеты и поблагодарить героев-освободителей.
Додон сообщил, что сотрудники полиции Молдавии пытались помешать автопробегу, посвященному 81-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Тем не менее все автомобили добрались до места назначения.
Додон сообщил, что сотрудники полиции Молдавии пытались помешать автопробегу, посвященному 81-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Тем не менее все автомобили добрались до места назначения.
Кроме того, лидер молдавской партии коммунистов Владимир Воронин (в центре), лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев (третий слева) и председатель партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон (третий справа) также присутствовали на марше и возложили цветы у мемориального комплекса "Вечность".
Кроме того, лидер молдавской партии коммунистов Владимир Воронин (в центре), лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев (третий слева) и председатель партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон (третий справа) также присутствовали на марше и возложили цветы у мемориального комплекса "Вечность".
Торжественные мероприятия проходят не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах Молдавии.
Торжественные мероприятия проходят не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах Молдавии.
Восемьдесят лет назад, 24 августа 1944 года, Красная армия освободила Молдавскую ССР в ходе Ясско-Кишиневской операции.
В это воскресенье тысячи человек собрались у памятника освободителям от фашистских захватчиков в Кишиневе, чтобы пройти маршем к мемориалу "Вечность" и возложить цветы к Вечному огню.
На фото: участники марша в память об освобождении Молдавии от нацизма в Кишиневе
В марше приняли участие лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев и председатель партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон (слева направо).
У мемориального комплекса "Вечность" образовались очереди: жители хотят возложить букеты и поблагодарить героев-освободителей.
Додон сообщил, что сотрудники полиции Молдавии пытались помешать автопробегу, посвященному 81-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Тем не менее все автомобили добрались до места назначения.
Кроме того, лидер молдавской партии коммунистов Владимир Воронин (в центре), лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев (третий слева) и председатель партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон (третий справа) также присутствовали на марше и возложили цветы у мемориального комплекса "Вечность".
Торжественные мероприятия проходят не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах Молдавии.
Шерпенский плацдарм расположен на правом берегу реки Днестр. Он сыграл ключевую роль в освобождении Молдавии. Мемориальный комплекс открыли 22 августа 2004-го, он находится в 70 километрах от Кишинева.
Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.
Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.
Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.
Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.
На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.
На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.
Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.
Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.
В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.
В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.
На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.
На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.
Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.
Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.
На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.
На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.
На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.
В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.
В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.
Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.
Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.
На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.
Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.
В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.
На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.
Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.
На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.
На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.
В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.