Рейтинг@Mail.ru
Освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 24.08.2025 (обновлено: 08:07 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/vov-2037038387.html
Освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков
Освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 24.08.2025
Освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков
РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T08:00:00+03:00
2025-08-24T08:07:00+03:00
фото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037034534_0:65:2930:1713_1920x0_80_0_0_a47499d0bdd44548dbd53b23c02fc2b9.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037034534_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_d83167bc10fa59dc3c521337512b36dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото
Фото

Освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков

Читать ria.ru в
Дзен
© РИА Новости / Марчук | Перейти в медиабанк

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

Кадр из документального фильма Самый жаркий месяц о Ясско-Кишиневской наступательной операции

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

© РИА Новости / Марчук
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Владимир Гальперин | Перейти в медиабанк

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

Колонна боевой техники переправляется через Днестр районе Рыбницы

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

© РИА Новости / Владимир Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Михаил Трахман | Перейти в медиабанк

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

Медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

© РИА Новости / Михаил Трахман
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанк

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

Ясско-Кишиневская операция, Великая Отечественная война 1941-1945 гг

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

© РИА Новости / Федор Левшин
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Марчук | Перейти в медиабанк

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

Залп катюш

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

© РИА Новости / Марчук
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

Артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

Бойцы 2-й Украинского фронта ведут бой под Яссами

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

Солдатский обед

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

Войска 3-го Украинского фронта при поддержке танков Т-34-76 идут в наступление

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

© Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

Разбитая немецкая техника на платформах в районе железнодорожного вокзала в Кишиневе

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Фото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала