В Кишиневе прошел марш в честь 81-й годовщины освобождения Молдавии
15:13 24.08.2025 (обновлено: 15:16 24.08.2025)
В Кишиневе прошел марш в честь 81-й годовщины освобождения Молдавии
молдавия
кишинев
игорь додон
василий тарлев
великая отечественная война (1941-1945)
В Кишиневе прошел торжественный многотысячный марш в честь годовщины освобождения Молдавии от немецкой оккупации. Фотографии с масштабного мероприятия — в фотоленте РИА Новости.
В Кишиневе прошел марш в честь 81-й годовщины освобождения Молдавии

В Кишиневе прошел торжественный многотысячный марш в честь годовщины освобождения Молдавии от немецкой оккупации. Фотографии с масштабного мероприятия — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Восемьдесят лет назад, 24 августа 1944 года, Красная армия освободила Молдавскую ССР в ходе Ясско-Кишиневской операции.

Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма

Восемьдесят лет назад, 24 августа 1944 года, Красная армия освободила Молдавскую ССР в ходе Ясско-Кишиневской операции.

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

В это воскресенье тысячи человек собрались у памятника освободителям от фашистских захватчиков в Кишиневе, чтобы пройти маршем к мемориалу "Вечность" и возложить цветы к Вечному огню.

Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма

В это воскресенье тысячи человек собрались у памятника освободителям от фашистских захватчиков в Кишиневе, чтобы пройти маршем к мемориалу "Вечность" и возложить цветы к Вечному огню.

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

На фото: участники марша в память об освобождении Молдавии от нацизма в Кишиневе

Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма

На фото: участники марша в память об освобождении Молдавии от нацизма в Кишиневе

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

В марше приняли участие лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев и председатель партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон (слева направо).

Лидер оппозиционной в Молдавии партии Будущее Молдовы Василий Тарлев и председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон принимают участие в марше в память об освобождении Молдавии от нацизма в Кишиневе

В марше приняли участие лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев и председатель партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон (слева направо).

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

У мемориального комплекса "Вечность" образовались очереди: жители хотят возложить букеты и поблагодарить героев-освободителей.

Участники марша в память об освобождении Молдавии от нацизма у мемориального комплекса Вечность в Кишиневе

У мемориального комплекса "Вечность" образовались очереди: жители хотят возложить букеты и поблагодарить героев-освободителей.

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Додон сообщил, что сотрудники полиции Молдавии пытались помешать автопробегу, посвященному 81-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Тем не менее все автомобили добрались до места назначения.

Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма

Додон сообщил, что сотрудники полиции Молдавии пытались помешать автопробегу, посвященному 81-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Тем не менее все автомобили добрались до места назначения.

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Кроме того, лидер молдавской партии коммунистов Владимир Воронин (в центре), лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев (третий слева) и председатель партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон (третий справа) также присутствовали на марше и возложили цветы у мемориального комплекса "Вечность".

Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма

Кроме того, лидер молдавской партии коммунистов Владимир Воронин (в центре), лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев (третий слева) и председатель партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон (третий справа) также присутствовали на марше и возложили цветы у мемориального комплекса "Вечность".

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Торжественные мероприятия проходят не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах Молдавии.

Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма

Торжественные мероприятия проходят не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах Молдавии.

Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, Василий Тарлев, Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
