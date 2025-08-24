https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037276941.html

В Кишиневе прошел марш в честь 81-й годовщины освобождения Молдавии

2025-08-24T15:13:00+03:00

фото

молдавия

кишинев

игорь додон

василий тарлев

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037272658_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_55f089816c1e47235233ad99efba66d0.jpg

В Кишиневе прошел торжественный многотысячный марш в честь годовщины освобождения Молдавии от немецкой оккупации. Фотографии с масштабного мероприятия — в фотоленте РИА Новости.

молдавия

кишинев

2025

фото, фото, молдавия, кишинев, игорь додон, василий тарлев, великая отечественная война (1941-1945)