В Кишиневе прошел марш в честь 81-й годовщины освобождения Молдавии
Восемьдесят лет назад, 24 августа 1944 года, Красная армия освободила Молдавскую ССР в ходе Ясско-Кишиневской операции.
В это воскресенье тысячи человек собрались у памятника освободителям от фашистских захватчиков в Кишиневе, чтобы пройти маршем к мемориалу "Вечность" и возложить цветы к Вечному огню.
На фото: участники марша в память об освобождении Молдавии от нацизма в Кишиневе
В марше приняли участие лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев и председатель партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон (слева направо).
У мемориального комплекса "Вечность" образовались очереди: жители хотят возложить букеты и поблагодарить героев-освободителей.
Додон сообщил, что сотрудники полиции Молдавии пытались помешать автопробегу, посвященному 81-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Тем не менее все автомобили добрались до места назначения.
Кроме того, лидер молдавской партии коммунистов Владимир Воронин (в центре), лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев (третий слева) и председатель партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон (третий справа) также присутствовали на марше и возложили цветы у мемориального комплекса "Вечность".
Торжественные мероприятия проходят не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах Молдавии.
