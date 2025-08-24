Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция призвала бороться с героизацией пособников нацизма - РИА Новости, 24.08.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:27 24.08.2025 (обновлено: 10:38 24.08.2025)
Молдавская оппозиция призвала бороться с героизацией пособников нацизма
Молдавская оппозиция призвала бороться с героизацией пособников нацизма - РИА Новости, 24.08.2025
Молдавская оппозиция призвала бороться с героизацией пособников нацизма
Лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы", премьер-министр страны в 2001-2008 годах Василий Тарлев в беседе с РИА Новости призвал противостоять попыткам... РИА Новости, 24.08.2025
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
румыния
германия
василий тарлев
великая отечественная война (1941-1945)
кишинев
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы", премьер-министр страны в 2001-2008 годах Василий Тарлев в беседе с РИА Новости призвал противостоять попыткам героизации пособников нацизма в республике."Сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину освобождения Молдовы в ходе Ясско-Кишиневской операции. Этот день навсегда вписан в историю нашего народа как символ мужества, жертвы и победы над злом. Август 1944 года помог сохранить молдавскую государственность и дал нам возможность жить под мирным небом", — сказал Тарлев. Он добавил, что партия "Будущее Молдовы" будет добиваться сохранения исторической памяти в стране.Политик напомнил, что в годы войны около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в рядах Красной Армии, из них 250 тысяч награждены орденами и медалями. "Более 80 тысячи наших земляков погибли в боях. Всего на фронтах Великой Отечественной сражались 268 тысяч молдаван. Мы чтим этот день как освобождение, и мы обязаны помнить его так же — с благодарностью и уважением", — подчеркнул он. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой считается президент Майя Санду, в стране проводят политику "беспамятства", направленную на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди которых запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.Монументы в честь пособников нацистов появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны
молдавия
румыния
германия
кишинев
Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков. Кадры архива
24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Город был оккупирован 16 июля 1941 года после 25 дней ожесточенных боев, в ходе которых защитники Кишинева под нескончаемыми бомбардировками мужественно противостояли превосходящим силам врага. За время оккупации Молдавии фашистами были уничтожены 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнаны в рабство, 207 тысяч мирных жителей подверглись пыткам и истязаниям. За все время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
в мире, молдавия, румыния, германия, василий тарлев, великая отечественная война (1941-1945), кишинев, майя санду
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Румыния, Германия, Василий Тарлев, Великая Отечественная война (1941-1945), Кишинев, Майя Санду
Молдавская оппозиция призвала бороться с героизацией пособников нацизма

Тарлев призвал противостоять попыткам героизации пособников нацизма в Молдавии

Василий Тарлев
Василий Тарлев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы", премьер-министр страны в 2001-2008 годах Василий Тарлев в беседе с РИА Новости призвал противостоять попыткам героизации пособников нацизма в республике.

Двадцать четвертого августа 1944 года Кишинев освободили от румынско-фашистской оккупации во время Ясско-Кишиневской операции Красной армии. В воскресенье в Молдавии отмечают День освобождения.

"Сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину освобождения Молдовы в ходе Ясско-Кишиневской операции. Этот день навсегда вписан в историю нашего народа как символ мужества, жертвы и победы над злом. Август 1944 года помог сохранить молдавскую государственность и дал нам возможность жить под мирным небом", — сказал Тарлев.
Он добавил, что партия "Будущее Молдовы" будет добиваться сохранения исторической памяти в стране.
Освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков
Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

Кадр из документального фильма Самый жаркий месяц о Ясско-Кишиневской наступательной операции

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

1 из 10
Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

Колонна боевой техники переправляется через Днестр районе Рыбницы

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

2 из 10
На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

Медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

3 из 10
Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

Ясско-Кишиневская операция, Великая Отечественная война 1941-1945 гг

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

4 из 10
В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

Залп катюш

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

5 из 10
На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

Артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

6 из 10
Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

Бойцы 2-й Украинского фронта ведут бой под Яссами

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

7 из 10
На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

Солдатский обед

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

8 из 10
На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

Войска 3-го Украинского фронта при поддержке танков Т-34-76 идут в наступление

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

9 из 10
В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

Разбитая немецкая техника на платформах в районе железнодорожного вокзала в Кишиневе

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

10 из 10

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

1 из 10

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

2 из 10

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

3 из 10

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

4 из 10

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

5 из 10

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

6 из 10

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

7 из 10

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

8 из 10

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

9 из 10

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

Политик напомнил, что в годы войны около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в рядах Красной Армии, из них 250 тысяч награждены орденами и медалями.
"Более 80 тысячи наших земляков погибли в боях. Всего на фронтах Великой Отечественной сражались 268 тысяч молдаван. Мы чтим этот день как освобождение, и мы обязаны помнить его так же — с благодарностью и уважением", — подчеркнул он.
Сталинградскую битву в учебнике по истории Молдавии назвали катастрофой
Сталинградскую битву в учебнике по истории Молдавии назвали катастрофой
2 мая, 05:50
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой считается президент Майя Санду, в стране проводят политику "беспамятства", направленную на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди которых запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.
Монументы в честь пособников нацистов появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны
В учебнике по истории Молдавии оскорбляют освободителей Берлина
В учебнике по истории Молдавии оскорбляют освободителей Берлина
9 мая, 05:35
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Румыния, Германия, Василий Тарлев, Великая Отечественная война (1941-1945), Кишинев, Майя Санду
 
 
