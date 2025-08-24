https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037254491.html

Молдавская оппозиция призвала бороться с героизацией пособников нацизма

КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы", премьер-министр страны в 2001-2008 годах Василий Тарлев в беседе с РИА Новости призвал противостоять попыткам героизации пособников нацизма в республике."Сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину освобождения Молдовы в ходе Ясско-Кишиневской операции. Этот день навсегда вписан в историю нашего народа как символ мужества, жертвы и победы над злом. Август 1944 года помог сохранить молдавскую государственность и дал нам возможность жить под мирным небом", — сказал Тарлев. Он добавил, что партия "Будущее Молдовы" будет добиваться сохранения исторической памяти в стране.Политик напомнил, что в годы войны около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в рядах Красной Армии, из них 250 тысяч награждены орденами и медалями. "Более 80 тысячи наших земляков погибли в боях. Всего на фронтах Великой Отечественной сражались 268 тысяч молдаван. Мы чтим этот день как освобождение, и мы обязаны помнить его так же — с благодарностью и уважением", — подчеркнул он. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой считается президент Майя Санду, в стране проводят политику "беспамятства", направленную на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди которых запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.Монументы в честь пособников нацистов появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны

Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков. Кадры архива 24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Город был оккупирован 16 июля 1941 года после 25 дней ожесточенных боев, в ходе которых защитники Кишинева под нескончаемыми бомбардировками мужественно противостояли превосходящим силам врага. За время оккупации Молдавии фашистами были уничтожены 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнаны в рабство, 207 тысяч мирных жителей подверглись пыткам и истязаниям. За все время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. 2025-08-24T10:27 true PT1M14S

