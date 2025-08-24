Рейтинг@Mail.ru
Историк опроверг миф о массовом сотрудничестве молдаван с нацистами - РИА Новости, 24.08.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:18 24.08.2025
Историк опроверг миф о массовом сотрудничестве молдаван с нацистами
Историк опроверг миф о массовом сотрудничестве молдаван с нацистами - РИА Новости, 24.08.2025
Историк опроверг миф о массовом сотрудничестве молдаван с нацистами
Молдавский историк и политолог Борис Шаповалов заявил о том, что в годы Великой Отечественной войны молдаване в подавляющем большинстве воевали в Красной Армии. РИА Новости, 24.08.2025
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Молдавский историк и политолог Борис Шаповалов заявил о том, что в годы Великой Отечественной войны молдаване в подавляющем большинстве воевали в Красной Армии. Столица Молдавии - Кишинев - 24 августа 1944 года была освобождена от румынско-фашистской оккупации в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной Армии. Она привела к освобождению около 2,7 миллиона жителей советской Молдавии, при этом безвозвратные потери советских войск составили чуть более 13 тысяч человек. "Прежде всего, самый главный вопрос: на чьей стороне воевали молдаване в годы Второй мировой войны? Молдаване воевали в абсолютном большинстве в Красной армии. Мы имеем 19 Героев Советского Союза и семь полных кавалеров Ордена Славы, из них восемь человек — это этнические молдаване. А 250 тысяч, из 400 тысяч сражавших в Красной Армии уроженцев Молдавии, награждены орденами и медалями", - рассказал Шаповалов РИА Новости. По данным эксперта, одного из авторов документально-исторического исследования "Освобождение Кишинева", 268 тысяч от общего числа воинов составляли этнические молдаване. Из 391 тысячи воевавших в Красной Армии уроженцев Молдавии 84 тысячи погибли в боях, в том числе 69 тысяч этнических молдаван пали на фронте. "Общие демографические потери за годы войны — 650 тысяч человек, уроженцев Молдавии. С оружием в руках на фронте погибли 84 тысячи, а все остальное — это порядка 570 тысяч — это мирное население, которое было уничтожено нацистами и их пособниками целенаправленно, в том числе и в результате Холокоста", - пояснил историк. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков. Кадры архива
24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Город был оккупирован 16 июля 1941 года после 25 дней ожесточенных боев, в ходе которых защитники Кишинева под нескончаемыми бомбардировками мужественно противостояли превосходящим силам врага. За время оккупации Молдавии фашистами были уничтожены 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнаны в рабство, 207 тысяч мирных жителей подверглись пыткам и истязаниям. За все время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Историк опроверг миф о массовом сотрудничестве молдаван с нацистами

Шаповалов: большинство молдаван в годы войны сражались на стороне Красной армии

Памятник советским воинам освобождавшим Молдавию в 1944 году. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Молдавский историк и политолог Борис Шаповалов заявил о том, что в годы Великой Отечественной войны молдаване в подавляющем большинстве воевали в Красной Армии.
Столица Молдавии - Кишинев - 24 августа 1944 года была освобождена от румынско-фашистской оккупации в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной Армии. Она привела к освобождению около 2,7 миллиона жителей советской Молдавии, при этом безвозвратные потери советских войск составили чуть более 13 тысяч человек.
"Прежде всего, самый главный вопрос: на чьей стороне воевали молдаване в годы Второй мировой войны? Молдаване воевали в абсолютном большинстве в Красной армии. Мы имеем 19 Героев Советского Союза и семь полных кавалеров Ордена Славы, из них восемь человек — это этнические молдаване. А 250 тысяч, из 400 тысяч сражавших в Красной Армии уроженцев Молдавии, награждены орденами и медалями", - рассказал Шаповалов РИА Новости.
По данным эксперта, одного из авторов документально-исторического исследования "Освобождение Кишинева", 268 тысяч от общего числа воинов составляли этнические молдаване. Из 391 тысячи воевавших в Красной Армии уроженцев Молдавии 84 тысячи погибли в боях, в том числе 69 тысяч этнических молдаван пали на фронте.
"Общие демографические потери за годы войны — 650 тысяч человек, уроженцев Молдавии. С оружием в руках на фронте погибли 84 тысячи, а все остальное — это порядка 570 тысяч — это мирное население, которое было уничтожено нацистами и их пособниками целенаправленно, в том числе и в результате Холокоста", - пояснил историк.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков
1 из 10
2 из 10
3 из 10
4 из 10
5 из 10
6 из 10
7 из 10
8 из 10
9 из 10
10 из 10

