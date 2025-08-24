https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037253888.html

Историк опроверг миф о массовом сотрудничестве молдаван с нацистами

Историк опроверг миф о массовом сотрудничестве молдаван с нацистами - РИА Новости, 24.08.2025

Историк опроверг миф о массовом сотрудничестве молдаван с нацистами

Молдавский историк и политолог Борис Шаповалов заявил о том, что в годы Великой Отечественной войны молдаване в подавляющем большинстве воевали в Красной Армии. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T10:18:00+03:00

2025-08-24T10:18:00+03:00

2025-08-24T10:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

молдавия

германия

кишинев

майя санду

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100724/91/1007249127_0:73:2087:1247_1920x0_80_0_0_68f75ff5eb795344b855207d8c54638e.jpg

КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Молдавский историк и политолог Борис Шаповалов заявил о том, что в годы Великой Отечественной войны молдаване в подавляющем большинстве воевали в Красной Армии. Столица Молдавии - Кишинев - 24 августа 1944 года была освобождена от румынско-фашистской оккупации в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной Армии. Она привела к освобождению около 2,7 миллиона жителей советской Молдавии, при этом безвозвратные потери советских войск составили чуть более 13 тысяч человек. "Прежде всего, самый главный вопрос: на чьей стороне воевали молдаване в годы Второй мировой войны? Молдаване воевали в абсолютном большинстве в Красной армии. Мы имеем 19 Героев Советского Союза и семь полных кавалеров Ордена Славы, из них восемь человек — это этнические молдаване. А 250 тысяч, из 400 тысяч сражавших в Красной Армии уроженцев Молдавии, награждены орденами и медалями", - рассказал Шаповалов РИА Новости. По данным эксперта, одного из авторов документально-исторического исследования "Освобождение Кишинева", 268 тысяч от общего числа воинов составляли этнические молдаване. Из 391 тысячи воевавших в Красной Армии уроженцев Молдавии 84 тысячи погибли в боях, в том числе 69 тысяч этнических молдаван пали на фронте. "Общие демографические потери за годы войны — 650 тысяч человек, уроженцев Молдавии. С оружием в руках на фронте погибли 84 тысячи, а все остальное — это порядка 570 тысяч — это мирное население, которое было уничтожено нацистами и их пособниками целенаправленно, в том числе и в результате Холокоста", - пояснил историк. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

молдавия

германия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков. Кадры архива 24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Город был оккупирован 16 июля 1941 года после 25 дней ожесточенных боев, в ходе которых защитники Кишинева под нескончаемыми бомбардировками мужественно противостояли превосходящим силам врага. За время оккупации Молдавии фашистами были уничтожены 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнаны в рабство, 207 тысяч мирных жителей подверглись пыткам и истязаниям. За все время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. 2025-08-24T10:18 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, германия, кишинев, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), в мире