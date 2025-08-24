Историк рассказал о значении операции по освобождению Кишинева от фашистов

КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Ровно 81 год назад завершилась одна из самых блистательных военных операций Великой Отечественной войны — Ясско-Кишиневская, которая получила название "Ясско-Кишиневские Канны" за виртуозное окружение и разгром немецко-румынской группировки всего за десять дней боевых действий, рассказал РИА Новости историк Борис Шаповалов. Столица Молдавии Кишинев 24 августа 1944 года была освобождена от румынско-фашистской оккупации в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной армии. В результате операции были освобождены около 2,7 миллиона жителей советской Молдавии. В воскресенье в Молдавии отмечают День Освобождения. "Вот уже 81 год как над Молдовой мирное небо. Именно одна из самых блистательных военных операций Великой Отечественной войны — Ясско-Кишиневская, которая получила еще название "Ясско-Кишиневские Канны", — изменила не только судьбу молдавского народа, но и всего юго-восточного региона Европы. Всего за десять дней боевых действий полностью рухнул весь Южный фронт врага. Это привело к выходу Красной армии на Балканы, выводу из войны на стороне Гитлера Румынии и Болгарии, освобождению Югославии и Венгрии", - подчеркнул историк. Шаповалов напомнил, что в период Ясско-Кишиневской операции были окружены и ликвидированы 6-я и 8-я немецкие, 3-я и 4-я румынские армии. "В итоге десятидневных боев более 200 тысяч вражеских солдат и офицеров были убиты или пропали без вести, было разгромлено 22 немецкие дивизии и все румынские соединения 3-й и 4-й армий. Общие потери из 900-тысячной группы войск "Южная Украина" убитыми, ранеными, пропавшими без вести составили более полумиллиона человек", - отметил историк. Шаповалов подчеркнул, что с советской стороны жертв было сравнительно меньше. "Ясско-Кишинёвская операция, пожалуй, одна из немногих крупных стратегических операций Великой Отечественной войны, в которой победа над врагом была достигнута сравнительно малыми жертвами – безвозвратные потери (погибшие и пропавшие без вести) составили чуть больше 13 тысяч человек – 1% от общей численности двух фронтов Красной армии", - добавил историк. Шаповалов отметил, что выжившее в оккупации население Молдавии встречало советских воинов-освободителей цветами, домашним вином, традиционными молдавскими танцами и песнями. "В Молдавии и сейчас многие помнят подвиги советских воинов, среди которых было немало наших соотечественников. В Ясско-Кишинёвской операции участвовали тысячи уроженцев Молдовы. Например, только на 2-м Украинском фронте накануне операции только молдаван насчитывалось 9806 человек", - сказал историк. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250602/kishinev-2020572011.html
https://ria.ru/20250823/moldaviya-2037224882.html
молдавия
кишинев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков. Кадры архива
24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили столицу Молдавской ССР Кишинев.
Город был оккупирован 16 июля 1941 года после 25 дней ожесточенных боев, в ходе которых защитники Кишинева под нескончаемыми бомбардировками мужественно противостояли превосходящим силам врага.
За время оккупации Молдавии фашистами были уничтожены 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнаны в рабство, 207 тысяч мирных жителей подверглись пыткам и истязаниям. За все время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Ровно 81 год назад завершилась одна из самых блистательных военных операций Великой Отечественной войны — Ясско-Кишиневская, которая получила название "Ясско-Кишиневские Канны" за виртуозное окружение и разгром немецко-румынской группировки всего за десять дней боевых действий, рассказал РИА Новости историк Борис Шаповалов.
Столица МолдавииКишинев 24 августа 1944 года была освобождена от румынско-фашистской оккупации в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной армии. В результате операции были освобождены около 2,7 миллиона жителей советской Молдавии. В воскресенье в Молдавии отмечают День Освобождения.
"Вот уже 81 год как над Молдовой мирное небо. Именно одна из самых блистательных военных операций Великой Отечественной войны — Ясско-Кишиневская, которая получила еще название "Ясско-Кишиневские Канны", — изменила не только судьбу молдавского народа, но и всего юго-восточного региона Европы. Всего за десять дней боевых действий полностью рухнул весь Южный фронт врага. Это привело к выходу Красной армии на Балканы, выводу из войны на стороне Гитлера Румынии и Болгарии, освобождению Югославии и Венгрии", - подчеркнул историк.
Шаповалов напомнил, что в период Ясско-Кишиневской операции были окружены и ликвидированы 6-я и 8-я немецкие, 3-я и 4-я румынские армии.
"В итоге десятидневных боев более 200 тысяч вражеских солдат и офицеров были убиты или пропали без вести, было разгромлено 22 немецкие дивизии и все румынские соединения 3-й и 4-й армий. Общие потери из 900-тысячной группы войск "Южная Украина" убитыми, ранеными, пропавшими без вести составили более полумиллиона человек", - отметил историк.
Шаповалов подчеркнул, что с советской стороны жертв было сравнительно меньше.
"Ясско-Кишинёвская операция, пожалуй, одна из немногих крупных стратегических операций Великой Отечественной войны, в которой победа над врагом была достигнута сравнительно малыми жертвами – безвозвратные потери (погибшие и пропавшие без вести) составили чуть больше 13 тысяч человек – 1% от общей численности двух фронтов Красной армии", - добавил историк.
Шаповалов отметил, что выжившее в оккупации население Молдавии встречало советских воинов-освободителей цветами, домашним вином, традиционными молдавскими танцами и песнями.
"В Молдавии и сейчас многие помнят подвиги советских воинов, среди которых было немало наших соотечественников. В Ясско-Кишинёвской операции участвовали тысячи уроженцев Молдовы. Например, только на 2-м Украинском фронте накануне операции только молдаван насчитывалось 9806 человек", - сказал историк.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.
В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.
В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.