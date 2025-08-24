Рейтинг@Mail.ru
Историк рассказал о значении операции по освобождению Кишинева от фашистов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:48 24.08.2025
Историк рассказал о значении операции по освобождению Кишинева от фашистов
Историк рассказал о значении операции по освобождению Кишинева от фашистов
Историк рассказал о значении операции по освобождению Кишинева от фашистов
Ровно 81 год назад завершилась одна из самых блистательных военных операций Великой Отечественной войны — Ясско-Кишиневская, которая получила название...
80-летие победы в великой отечественной войне
молдавия
кишинев
европа
майя санду
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Ровно 81 год назад завершилась одна из самых блистательных военных операций Великой Отечественной войны — Ясско-Кишиневская, которая получила название "Ясско-Кишиневские Канны" за виртуозное окружение и разгром немецко-румынской группировки всего за десять дней боевых действий, рассказал РИА Новости историк Борис Шаповалов. Столица Молдавии Кишинев 24 августа 1944 года была освобождена от румынско-фашистской оккупации в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной армии. В результате операции были освобождены около 2,7 миллиона жителей советской Молдавии. В воскресенье в Молдавии отмечают День Освобождения. "Вот уже 81 год как над Молдовой мирное небо. Именно одна из самых блистательных военных операций Великой Отечественной войны — Ясско-Кишиневская, которая получила еще название "Ясско-Кишиневские Канны", — изменила не только судьбу молдавского народа, но и всего юго-восточного региона Европы. Всего за десять дней боевых действий полностью рухнул весь Южный фронт врага. Это привело к выходу Красной армии на Балканы, выводу из войны на стороне Гитлера Румынии и Болгарии, освобождению Югославии и Венгрии", - подчеркнул историк. Шаповалов напомнил, что в период Ясско-Кишиневской операции были окружены и ликвидированы 6-я и 8-я немецкие, 3-я и 4-я румынские армии. "В итоге десятидневных боев более 200 тысяч вражеских солдат и офицеров были убиты или пропали без вести, было разгромлено 22 немецкие дивизии и все румынские соединения 3-й и 4-й армий. Общие потери из 900-тысячной группы войск "Южная Украина" убитыми, ранеными, пропавшими без вести составили более полумиллиона человек", - отметил историк. Шаповалов подчеркнул, что с советской стороны жертв было сравнительно меньше. "Ясско-Кишинёвская операция, пожалуй, одна из немногих крупных стратегических операций Великой Отечественной войны, в которой победа над врагом была достигнута сравнительно малыми жертвами – безвозвратные потери (погибшие и пропавшие без вести) составили чуть больше 13 тысяч человек – 1% от общей численности двух фронтов Красной армии", - добавил историк. Шаповалов отметил, что выжившее в оккупации население Молдавии встречало советских воинов-освободителей цветами, домашним вином, традиционными молдавскими танцами и песнями. "В Молдавии и сейчас многие помнят подвиги советских воинов, среди которых было немало наших соотечественников. В Ясско-Кишинёвской операции участвовали тысячи уроженцев Молдовы. Например, только на 2-м Украинском фронте накануне операции только молдаван насчитывалось 9806 человек", - сказал историк. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
молдавия
кишинев
европа
Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков. Кадры архива
24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Город был оккупирован 16 июля 1941 года после 25 дней ожесточенных боев, в ходе которых защитники Кишинева под нескончаемыми бомбардировками мужественно противостояли превосходящим силам врага. За время оккупации Молдавии фашистами были уничтожены 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнаны в рабство, 207 тысяч мирных жителей подверглись пыткам и истязаниям. За все время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
молдавия, кишинев, европа, майя санду, великая отечественная война (1941-1945), в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Молдавия, Кишинев, Европа, Майя Санду, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире
Историк рассказал о значении операции по освобождению Кишинева от фашистов

Шаповалов: Красная армия освободила Молдавию от фашистской оккупации за 10 дней

Бронепоезд
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Ровно 81 год назад завершилась одна из самых блистательных военных операций Великой Отечественной войны — Ясско-Кишиневская, которая получила название "Ясско-Кишиневские Канны" за виртуозное окружение и разгром немецко-румынской группировки всего за десять дней боевых действий, рассказал РИА Новости историк Борис Шаповалов.
Столица Молдавии Кишинев 24 августа 1944 года была освобождена от румынско-фашистской оккупации в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной армии. В результате операции были освобождены около 2,7 миллиона жителей советской Молдавии. В воскресенье в Молдавии отмечают День Освобождения.
"Вот уже 81 год как над Молдовой мирное небо. Именно одна из самых блистательных военных операций Великой Отечественной войны — Ясско-Кишиневская, которая получила еще название "Ясско-Кишиневские Канны", — изменила не только судьбу молдавского народа, но и всего юго-восточного региона Европы. Всего за десять дней боевых действий полностью рухнул весь Южный фронт врага. Это привело к выходу Красной армии на Балканы, выводу из войны на стороне Гитлера Румынии и Болгарии, освобождению Югославии и Венгрии", - подчеркнул историк.
Шаповалов напомнил, что в период Ясско-Кишиневской операции были окружены и ликвидированы 6-я и 8-я немецкие, 3-я и 4-я румынские армии.
"В итоге десятидневных боев более 200 тысяч вражеских солдат и офицеров были убиты или пропали без вести, было разгромлено 22 немецкие дивизии и все румынские соединения 3-й и 4-й армий. Общие потери из 900-тысячной группы войск "Южная Украина" убитыми, ранеными, пропавшими без вести составили более полумиллиона человек", - отметил историк.
Молдавские школьники посетили мемориал героям войны вопреки запретам
Шаповалов подчеркнул, что с советской стороны жертв было сравнительно меньше.
"Ясско-Кишинёвская операция, пожалуй, одна из немногих крупных стратегических операций Великой Отечественной войны, в которой победа над врагом была достигнута сравнительно малыми жертвами – безвозвратные потери (погибшие и пропавшие без вести) составили чуть больше 13 тысяч человек – 1% от общей численности двух фронтов Красной армии", - добавил историк.
Шаповалов отметил, что выжившее в оккупации население Молдавии встречало советских воинов-освободителей цветами, домашним вином, традиционными молдавскими танцами и песнями.
В Кишиневе прошла акция в честь 81-летия освобождения Молдавии от фашизма
"В Молдавии и сейчас многие помнят подвиги советских воинов, среди которых было немало наших соотечественников. В Ясско-Кишинёвской операции участвовали тысячи уроженцев Молдовы. Например, только на 2-м Украинском фронте накануне операции только молдаван насчитывалось 9806 человек", - сказал историк.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков
Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

Кадр из документального фильма Самый жаркий месяц о Ясско-Кишиневской наступательной операции

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

Колонна боевой техники переправляется через Днестр районе Рыбницы

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

Медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

Ясско-Кишиневская операция, Великая Отечественная война 1941-1945 гг

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

Залп катюш

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

Артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

Бойцы 2-й Украинского фронта ведут бой под Яссами

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

Солдатский обед

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

Войска 3-го Украинского фронта при поддержке танков Т-34-76 идут в наступление

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

Разбитая немецкая техника на платформах в районе железнодорожного вокзала в Кишиневе

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
