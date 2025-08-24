https://ria.ru/20250824/kitay-2037311339.html
Туристов, не вылетевших с Хайнаня, расселяют в отели, сообщил вице-консул
Туристов, не вылетевших с Хайнаня, расселяют в отели, сообщил вице-консул - РИА Новости, 24.08.2025
Туристов, не вылетевших с Хайнаня, расселяют в отели, сообщил вице-консул
Российских туристов, которые не смогли вовремя вылететь с китайского острова Хайнань из-за шторма, расселяют в гостиницы, сообщил РИА Новости вице-консул... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:56:00+03:00
2025-08-24T16:56:00+03:00
2025-08-24T16:56:00+03:00
хайнань
россия
санья
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
аэрофлот
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52028/26/520282682_0:188:2890:1814_1920x0_80_0_0_bd2671e18bdb5f3891571d4847dd8d3c.jpg
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Российских туристов, которые не смогли вовремя вылететь с китайского острова Хайнань из-за шторма, расселяют в гостиницы, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь. В воскресенье в островной провинции Хайнань, расположенной на юге Китая, был объявлен наивысший уровень экстренного реагирования в связи с приближением тайфуна "Каджики". В дипмиссии отметили, что генконсульство отслеживает ситуацию по тайфуну, добавив, что на настоящий обращений от российских граждан в генконсульство не поступало. "Мы подключили механизм взаимодействия МИД и Минэкономразвития для оповещения российских граждан. На текущий момент отменен один рейс из города Санья в Санкт-Петербург, все пассажиры размещены по гостиницам", - сказал Рымарь. Он отметил, что ближайшим вечером и ночью ожидаются еще три рейса в Россию. "С максимальной долей вероятности они будут задержаны либо перенесены. По сообщениям представителей "Аэрофлота" на Хайнане, все пассажиры будут размещены по гостиницам", - добавил он. Агентство Синьхуа ранее сообщало, что из потенциально опасных районов были эвакуированы 20 728 человек, более 30 769 местных рыболовецких судов вернулись в порт или укрылись в безопасных места. Как отмечало агентство, в городе Санья были приостановлены занятия в школах, работа предприятий, коммерческая деятельность, движение общественного транспорта и судоходство, живописные зоны были закрыты для посещения.
https://ria.ru/20250823/kitay-2037225437.html
https://ria.ru/20250823/pogoda-2037108389.html
хайнань
россия
санья
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52028/26/520282682_112:0:2779:2000_1920x0_80_0_0_471968f2a07f9cd7347268acb158fa38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хайнань, россия, санья, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), аэрофлот, в мире
Хайнань, Россия, Санья, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Аэрофлот, В мире
Туристов, не вылетевших с Хайнаня, расселяют в отели, сообщил вице-консул
Рымарь: не вылетевших с Хайнаня из-за шторма туристов расселяют в гостиницы