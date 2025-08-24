Туристов, не вылетевших с Хайнаня, расселяют в отели, сообщил вице-консул

Рейтинг@Mail.ru
16:56 24.08.2025
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Российских туристов, которые не смогли вовремя вылететь с китайского острова Хайнань из-за шторма, расселяют в гостиницы, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь. В воскресенье в островной провинции Хайнань, расположенной на юге Китая, был объявлен наивысший уровень экстренного реагирования в связи с приближением тайфуна "Каджики". В дипмиссии отметили, что генконсульство отслеживает ситуацию по тайфуну, добавив, что на настоящий обращений от российских граждан в генконсульство не поступало. "Мы подключили механизм взаимодействия МИД и Минэкономразвития для оповещения российских граждан. На текущий момент отменен один рейс из города Санья в Санкт-Петербург, все пассажиры размещены по гостиницам", - сказал Рымарь. Он отметил, что ближайшим вечером и ночью ожидаются еще три рейса в Россию. "С максимальной долей вероятности они будут задержаны либо перенесены. По сообщениям представителей "Аэрофлота" на Хайнане, все пассажиры будут размещены по гостиницам", - добавил он. Агентство Синьхуа ранее сообщало, что из потенциально опасных районов были эвакуированы 20 728 человек, более 30 769 местных рыболовецких судов вернулись в порт или укрылись в безопасных места. Как отмечало агентство, в городе Санья были приостановлены занятия в школах, работа предприятий, коммерческая деятельность, движение общественного транспорта и судоходство, живописные зоны были закрыты для посещения.
© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид на побережье китайского острова Хайнань
Вид на побережье китайского острова Хайнань. Архивное фото
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Российских туристов, которые не смогли вовремя вылететь с китайского острова Хайнань из-за шторма, расселяют в гостиницы, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.
В воскресенье в островной провинции Хайнань, расположенной на юге Китая, был объявлен наивысший уровень экстренного реагирования в связи с приближением тайфуна "Каджики".
В дипмиссии отметили, что генконсульство отслеживает ситуацию по тайфуну, добавив, что на настоящий обращений от российских граждан в генконсульство не поступало.
"Мы подключили механизм взаимодействия МИД и Минэкономразвития для оповещения российских граждан. На текущий момент отменен один рейс из города Санья в Санкт-Петербург, все пассажиры размещены по гостиницам", - сказал Рымарь.
Он отметил, что ближайшим вечером и ночью ожидаются еще три рейса в Россию.
"С максимальной долей вероятности они будут задержаны либо перенесены. По сообщениям представителей "Аэрофлота" на Хайнане, все пассажиры будут размещены по гостиницам", - добавил он.
Агентство Синьхуа ранее сообщало, что из потенциально опасных районов были эвакуированы 20 728 человек, более 30 769 местных рыболовецких судов вернулись в порт или укрылись в безопасных места.
Как отмечало агентство, в городе Санья были приостановлены занятия в школах, работа предприятий, коммерческая деятельность, движение общественного транспорта и судоходство, живописные зоны были закрыты для посещения.
