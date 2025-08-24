https://ria.ru/20250824/kitay-2037311339.html

Туристов, не вылетевших с Хайнаня, расселяют в отели, сообщил вице-консул

Туристов, не вылетевших с Хайнаня, расселяют в отели, сообщил вице-консул - РИА Новости, 24.08.2025

Туристов, не вылетевших с Хайнаня, расселяют в отели, сообщил вице-консул

Российских туристов, которые не смогли вовремя вылететь с китайского острова Хайнань из-за шторма, расселяют в гостиницы, сообщил РИА Новости вице-консул... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T16:56:00+03:00

2025-08-24T16:56:00+03:00

2025-08-24T16:56:00+03:00

хайнань

россия

санья

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

аэрофлот

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/52028/26/520282682_0:188:2890:1814_1920x0_80_0_0_bd2671e18bdb5f3891571d4847dd8d3c.jpg

ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Российских туристов, которые не смогли вовремя вылететь с китайского острова Хайнань из-за шторма, расселяют в гостиницы, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь. В воскресенье в островной провинции Хайнань, расположенной на юге Китая, был объявлен наивысший уровень экстренного реагирования в связи с приближением тайфуна "Каджики". В дипмиссии отметили, что генконсульство отслеживает ситуацию по тайфуну, добавив, что на настоящий обращений от российских граждан в генконсульство не поступало. "Мы подключили механизм взаимодействия МИД и Минэкономразвития для оповещения российских граждан. На текущий момент отменен один рейс из города Санья в Санкт-Петербург, все пассажиры размещены по гостиницам", - сказал Рымарь. Он отметил, что ближайшим вечером и ночью ожидаются еще три рейса в Россию. "С максимальной долей вероятности они будут задержаны либо перенесены. По сообщениям представителей "Аэрофлота" на Хайнане, все пассажиры будут размещены по гостиницам", - добавил он. Агентство Синьхуа ранее сообщало, что из потенциально опасных районов были эвакуированы 20 728 человек, более 30 769 местных рыболовецких судов вернулись в порт или укрылись в безопасных места. Как отмечало агентство, в городе Санья были приостановлены занятия в школах, работа предприятий, коммерческая деятельность, движение общественного транспорта и судоходство, живописные зоны были закрыты для посещения.

https://ria.ru/20250823/kitay-2037225437.html

https://ria.ru/20250823/pogoda-2037108389.html

хайнань

россия

санья

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хайнань, россия, санья, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), аэрофлот, в мире