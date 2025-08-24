https://ria.ru/20250824/kaliningrad-2037293226.html
В аэропорту Калининграда задерживаются 20 рейсов рейсов
В аэропорту Калининграда задерживаются 20 рейсов рейсов - РИА Новости, 24.08.2025
В аэропорту Калининграда задерживаются 20 рейсов рейсов
Восемь рейсов отменены, более 20 на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:11:00+03:00
2025-08-24T15:11:00+03:00
2025-08-24T15:11:00+03:00
санкт-петербург
москва
киров
telegram
происшествия
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342737_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_f618d3a5bfdc224fc6a428785b20ef10.jpg
КАЛИНИНГРАД, 24 авг — РИА Новости. Восемь рейсов отменены, более 20 на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". Ранее пресс-служба авиагавани в своем Telegram- канале сообщила, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Согласно онлайн - табло аэропорта, отменено пять рейсов в Санкт - Петербург, один в Казань и два в Москву. На вылет задерживаются восемь рейсов в Москву, Санкт - Петербург, Киров, Саратов, Псков. На прилет задерживаются 17 рейсов из Москвы, Санкт - Петербурга, Волгограда, Саратова, Пскова и Кирова.
https://ria.ru/20250824/pulkovo-2037247982.html
санкт-петербург
москва
киров
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342737_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_416f31d7921265308b67a93721f59836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, москва, киров, telegram, происшествия, калининград
Санкт-Петербург, Москва, Киров, Telegram, Происшествия, Калининград
В аэропорту Калининграда задерживаются 20 рейсов рейсов
В аэропорту Калининграда отменили восемь рейсов, более 20 задерживаются