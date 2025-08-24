Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Калининграда задерживаются 20 рейсов рейсов - РИА Новости, 24.08.2025
15:11 24.08.2025
В аэропорту Калининграда задерживаются 20 рейсов рейсов
санкт-петербург
москва
киров
telegram
происшествия
калининград
КАЛИНИНГРАД, 24 авг — РИА Новости. Восемь рейсов отменены, более 20 на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". Ранее пресс-служба авиагавани в своем Telegram- канале сообщила, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Согласно онлайн - табло аэропорта, отменено пять рейсов в Санкт - Петербург, один в Казань и два в Москву. На вылет задерживаются восемь рейсов в Москву, Санкт - Петербург, Киров, Саратов, Псков. На прилет задерживаются 17 рейсов из Москвы, Санкт - Петербурга, Волгограда, Саратова, Пскова и Кирова.
санкт-петербург, москва, киров, telegram, происшествия, калининград
Санкт-Петербург, Москва, Киров, Telegram, Происшествия, Калининград
© РИА Новости / Михаил ГоленковАэропорт "Храброво" в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
Аэропорт "Храброво" в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 24 авг — РИА Новости. Восемь рейсов отменены, более 20 на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво".
Ранее пресс-служба авиагавани в своем Telegram- канале сообщила, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.
Согласно онлайн - табло аэропорта, отменено пять рейсов в Санкт - Петербург, один в Казань и два в Москву.
На вылет задерживаются восемь рейсов в Москву, Санкт - Петербург, Киров, Саратов, Псков. На прилет задерживаются 17 рейсов из Москвы, Санкт - Петербурга, Волгограда, Саратова, Пскова и Кирова.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Пулково задержали более 60 рейсов
09:17
 
Санкт-ПетербургМоскваКировTelegramПроисшествияКалининград
 
 
