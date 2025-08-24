https://ria.ru/20250824/kaliningrad-2037293226.html

В аэропорту Калининграда задерживаются 20 рейсов рейсов

В аэропорту Калининграда задерживаются 20 рейсов рейсов - РИА Новости, 24.08.2025

В аэропорту Калининграда задерживаются 20 рейсов рейсов

Восемь рейсов отменены, более 20 на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T15:11:00+03:00

2025-08-24T15:11:00+03:00

2025-08-24T15:11:00+03:00

санкт-петербург

москва

киров

telegram

происшествия

калининград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342737_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_f618d3a5bfdc224fc6a428785b20ef10.jpg

КАЛИНИНГРАД, 24 авг — РИА Новости. Восемь рейсов отменены, более 20 на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". Ранее пресс-служба авиагавани в своем Telegram- канале сообщила, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Согласно онлайн - табло аэропорта, отменено пять рейсов в Санкт - Петербург, один в Казань и два в Москву. На вылет задерживаются восемь рейсов в Москву, Санкт - Петербург, Киров, Саратов, Псков. На прилет задерживаются 17 рейсов из Москвы, Санкт - Петербурга, Волгограда, Саратова, Пскова и Кирова.

https://ria.ru/20250824/pulkovo-2037247982.html

санкт-петербург

москва

киров

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, москва, киров, telegram, происшествия, калининград