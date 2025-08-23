Умер Кирилл Вышинский
Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.
Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета.
В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".
В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".
В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.
В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.
Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".
В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".
Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.
Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".
Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.
Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.
"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.
"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.
Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".
Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.
Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.
"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И конечно же, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой, тем более что у меня появился новый опыт", — сказал он.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.
