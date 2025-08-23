Рейтинг@Mail.ru
09:29 23.08.2025 (обновлено: 19:15 23.08.2025)
Умер Кирилл Вышинский
Умер Кирилл Вышинский - РИА Новости, 23.08.2025
Умер Кирилл Вышинский
Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни в Москве
кирилл вышинский
москва
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037141190_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79fb1d389a01f3bf534c5b301658cbbf.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни в Москве в субботу.Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. После школы и службы в Советской армии поступил на филологический факультет Днепропетровского университета, окончил вуз в 1991-м, работал учителем русского языка и литературы в родной школе.В журналистику пришел в 1996 году: работал шеф-редактором "11 канала" в Днепропетровске, затем, с 1999 по 2006-й, — редактором и ведущим на украинском ICTV, где был шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым, вел передачу "На самом деле". В октябре 2006 года перешел на работу в ВГТРК, став собкором в Киеве. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".В сентябре 2015-го получил российское гражданство, сохранив украинское. В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали, арестовали по надуманному обвинению в госизмене — в вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.Задержание Вышинского вызвало возмущение международных журналистских и правозащитных организаций. С требованием освободить Кирилла выступили МИД, направивший две ноты протеста Украине, Союз журналистов России, Совет по правам человека, Общественная палата, депутаты Госдумы.Президент Владимир Путин на встрече с тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель поднял вопрос о беспрецедентном задержании журналиста, а та пообещала поговорить с Петром Порошенко. В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по избранию меры пресечения. Лишь 7 сентября 2019-го его освободили в рамках обмена. В октябре того же года Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".Также он вел авторские программы на ВГТРК. Так, Путин в декабре 2022 года рассказал, что смотрит передачу Вышинского "Типичная Украина", и назвал ее убедительной и глубокой.В "России сегодня" Вышинский был автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik, был исполнительным директором медиагруппы. Он стал лауреатом премии Правительства России в области СМИ.Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, выступал на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы, был противником цензуры зарубежных интернет-платформ в отношении российских СМИ. Так, в декабре 2020-го на встрече Совета по правам человека он поднял вопрос о регистрации иностранных интернет-платформ в России как субъектов правового поля. Президент поблагодарил журналиста за внимание к этой проблеме и пообещал, что даст поручение администрации и правительству.Кирилл написал книгу Жил напротив тюрьмы" — о времени, проведенном в украинских застенках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".Вышинский был талантливым руководителем, его чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни в Москве в субботу.
Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. После школы и службы в Советской армии поступил на филологический факультет Днепропетровского университета, окончил вуз в 1991-м, работал учителем русского языка и литературы в родной школе.
В журналистику пришел в 1996 году: работал шеф-редактором "11 канала" в Днепропетровске, затем, с 1999 по 2006-й, — редактором и ведущим на украинском ICTV, где был шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым, вел передачу "На самом деле". В октябре 2006 года перешел на работу в ВГТРК, став собкором в Киеве. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".
В сентябре 2015-го получил российское гражданство, сохранив украинское. В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали, арестовали по надуманному обвинению в госизмене — в вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.
Задержание Вышинского вызвало возмущение международных журналистских и правозащитных организаций. С требованием освободить Кирилла выступили МИД, направивший две ноты протеста Украине, Союз журналистов России, Совет по правам человека, Общественная палата, депутаты Госдумы.
Президент Владимир Путин на встрече с тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель поднял вопрос о беспрецедентном задержании журналиста, а та пообещала поговорить с Петром Порошенко. В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по избранию меры пресечения. Лишь 7 сентября 2019-го его освободили в рамках обмена. В октябре того же года Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".
Также он вел авторские программы на ВГТРК. Так, Путин в декабре 2022 года рассказал, что смотрит передачу Вышинского "Типичная Украина", и назвал ее убедительной и глубокой.
В "России сегодня" Вышинский был автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik, был исполнительным директором медиагруппы. Он стал лауреатом премии Правительства России в области СМИ.
Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, выступал на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы, был противником цензуры зарубежных интернет-платформ в отношении российских СМИ. Так, в декабре 2020-го на встрече Совета по правам человека он поднял вопрос о регистрации иностранных интернет-платформ в России как субъектов правового поля. Президент поблагодарил журналиста за внимание к этой проблеме и пообещал, что даст поручение администрации и правительству.
Кирилл написал книгу Жил напротив тюрьмы" — о времени, проведенном в украинских застенках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".
Вышинский был талантливым руководителем, его чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.
