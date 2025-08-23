https://ria.ru/20250823/ukraina-2037135903.html

"Решающий момент". В Германии сделали заявление о судьбе Украины

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Новым важным этапом в достижении мирного урегулирования конфликта на Украине может стать встреча российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине с возможным участием президента США Дональда Трампа, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале."Следующим решающим моментом в судьбе Украины может стать саммит в Пекине 3 сентября 2025 года, в день празднований 80-летия окончания Второй мировой войны. Европа на встрече отсутствует, но не исключены совместные дипломатические инициативы трех держав — Китая, России, США", — говорится в публикации.Эксперт также отметил, что отказ поддерживаемого европейцами Владимира Зеленского от утраченных в процессе боевых действий территорий затягивает конфликт.Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне.В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа — 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР.Американский лидер, в свою очередь, заявил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай, и пообещал совершить визит "в какой-то момент".

