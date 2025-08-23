Пашинян оправдал отказ от Карабаха критикой советской модели патриотизма
Пашинян стал оправдывать отказ от Карабаха критикой модели патриотизма в СССР
ЕРЕВАН, 23 авг — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении в связи с отмечаемым в субботу 35-летием принятия Декларации о независимости республики попытался оправдать свою готовность признать суверенитет Азербайджана над Карабахом бездоказательной критикой советской модели патриотизма, целью которой, по его утверждению, была "стратегическая невозможность существования независимого армянского государства".
Декларация о независимости, лежащая в основе Конституции Армении, была принята 23 августа 1990 года, "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".
По словам Пашиняна, этим документом был начат процесс утверждения независимой государственности. Он считает, что декларация выражала коллективные настроения политической и интеллектуальной элиты на момент принятия этого документа, несла на себе отпечаток карабахского движения, начавшегося двумя годами ранее. Пашинян утверждает, что ключевые идейные положения Декларации о независимости были конфликтогенными и "выражали ту модель коллективного патриотизма, которая последовательно насаждалась Советским Союзом с 1950-х годов — в условиях "железного занавеса" и начала холодной войны".
"Та модель патриотизма, которую Советский Союз создал для нас, армян, выражала амбиции этого государства — СССР, победившего во Второй мировой войне и вступившего в противостояние с Североатлантическим альянсом, на юго-западном направлении. С другой стороны, эта модель была призвана обеспечить экспорт патриотических представлений, существовавших в Армянской ССР, за пределы территории республики", — говорится в обращении Пашиняна.
Он утверждает, что эта идеология внедрялась десятилетиями через книги, фильмы, театральные постановки и "именно сформированная таким образом социально-психологическая модель привела к карабахскому движению (за присоединение Карабаха к Армении. — Прим. ред.)". "Мы все были носителями той социально-психологической модели, сформированной СССР, которая в 90-х была передана поколениям, сформировавшимся в Республике Армении, и глубинной, подсознательной целью этой социально-психологической модели была стратегическая невозможность существования независимого армянского государства, потому что страна, имеющая тотальный конфликтный подтекст, не может построить подлинную независимость", — говорится в заявлении Пашиняна.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший в одностороннем порядке о выходе из Азербайджанской ССР 37 с лишним лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий самого Карабаха. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.