Современный Дом культуры построили в Красном Бору в Ленинградской области
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
16:48 23.08.2025
Современный Дом культуры построили в Красном Бору в Ленинградской области
Современный Дом культуры построили в Красном Бору в Ленинградской области
Современный Дом культуры построили в Красном Бору Тосненского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Современный Дом культуры построили в Красном Бору Тосненского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию Дома культуры в Красном Бору. Проект реализован за счёт средств регионального бюджета по госпрограмме "Развитие культуры в Ленинградской области" и откроется на Горской, 6", - сообщает пресс-служба правительства. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что с вводом современного здания Дома культуры Красный Бор становится точкой притяжения больших инвестиций и новых проектов. "Новый Дом культуры задумывался как многофункциональный центр — здесь и зрительный зал, и спортзал, и библиотека. Это будет место притяжения для жителей посёлка и окрестных деревень, где можно заниматься творчеством, спортом, учёбой или просто провести время вместе. Такой проект делает Красный Бор современным и удобным для жизни", - отметил он. Дом культуры в Красном Бору — современное здание площадью 3 362,2 квадратных метров переменной этажности (1–2 этажа). В его составе есть библиотека, спортивный корпус и зрительный зал на 150 мест. Максимальная пропускная способность 235 человек в сутки. Центр задуман как многофункциональное пространство, которое объединит культуру, спорт и образование и станет местом притяжения для жителей Красного Бора и соседних поселков.
ленинградская область
тосненский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Современный Дом культуры построили в Красном Бору Тосненского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию Дома культуры в Красном Бору. Проект реализован за счёт средств регионального бюджета по госпрограмме "Развитие культуры в Ленинградской области" и откроется на Горской, 6", - сообщает пресс-служба правительства.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что с вводом современного здания Дома культуры Красный Бор становится точкой притяжения больших инвестиций и новых проектов.
"Новый Дом культуры задумывался как многофункциональный центр — здесь и зрительный зал, и спортзал, и библиотека. Это будет место притяжения для жителей посёлка и окрестных деревень, где можно заниматься творчеством, спортом, учёбой или просто провести время вместе. Такой проект делает Красный Бор современным и удобным для жизни", - отметил он.
Дом культуры в Красном Бору — современное здание площадью 3 362,2 квадратных метров переменной этажности (1–2 этажа). В его составе есть библиотека, спортивный корпус и зрительный зал на 150 мест. Максимальная пропускная способность 235 человек в сутки. Центр задуман как многофункциональное пространство, которое объединит культуру, спорт и образование и станет местом притяжения для жителей Красного Бора и соседних поселков.
