У Театра имени Пушкина выстроилась очередь, чтобы проститься с Бутусовым
У Театра имени Пушкина выстроилась очередь, чтобы проститься с Бутусовым - РИА Новости, 23.08.2025
У Театра имени Пушкина выстроилась очередь, чтобы проститься с Бутусовым
Очередь из десятков людей выстроилась у дверей Московского драматического театра имени Пушкина, чтобы проститься с режиссером Юрием Бутусовым
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Очередь из десятков людей выстроилась у дверей Московского драматического театра имени Пушкина, чтобы проститься с режиссером Юрием Бутусовым, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с режиссером проходит в Театре Пушкина в субботу. Поклонники творчества Бутусова несут белые и алые розы, хризантемы на церемонию прощания с мастером, многие не сдерживают слез. Прощаются с режиссером не только на основной сцене театра, но и в фойе, где установлен портрет Бутусова и показывают записи отрывков репетиций. Поклонники пишут прощальные послания своему кумиру. Бутусов умер в возрасте 63 лет. Как уточнил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова. В числе его наиболее известных спектаклей, поставленных в разных театрах, "В ожидании Годо", "Ричард III", "Гамлет", "Король Лир", "Макбет. Кино", "Чайка", "Добрый человек из Сезуана", "Бег". Как отмечали ранее в ГИТИСе, Юрий Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены. Его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре, ломающим границы жанров..
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым в Москве
Очередь из десятков людей выстроилась у дверей Московского драматического театра им. Пушкина, чтобы проститься с режиссером Юрием Бутусовым, передает корреспондент РИА Новости.
У Театра имени Пушкина выстроилась очередь, чтобы проститься с Бутусовым
Десятки людей пришли к Театру имени Пушкина проститься с режиссером Бутусовым