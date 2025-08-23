https://ria.ru/20250823/butusov-2037141555.html

У Театра имени Пушкина выстроилась очередь, чтобы проститься с Бутусовым

У Театра имени Пушкина выстроилась очередь, чтобы проститься с Бутусовым - РИА Новости, 23.08.2025

У Театра имени Пушкина выстроилась очередь, чтобы проститься с Бутусовым

Очередь из десятков людей выстроилась у дверей Московского драматического театра имени Пушкина, чтобы проститься с режиссером Юрием Бутусовым, передает... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T11:36:00+03:00

2025-08-23T11:36:00+03:00

2025-08-23T12:33:00+03:00

культура

болгария

гатчина

ленинградская область

юрий бутусов

кирилл крок

евгений вахтангов

гитис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037178622_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_dd60cad3f876cf5d3e9969b2f6a67e1c.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Очередь из десятков людей выстроилась у дверей Московского драматического театра имени Пушкина, чтобы проститься с режиссером Юрием Бутусовым, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с режиссером проходит в Театре Пушкина в субботу. Поклонники творчества Бутусова несут белые и алые розы, хризантемы на церемонию прощания с мастером, многие не сдерживают слез. Прощаются с режиссером не только на основной сцене театра, но и в фойе, где установлен портрет Бутусова и показывают записи отрывков репетиций. Поклонники пишут прощальные послания своему кумиру. Бутусов умер в возрасте 63 лет. Как уточнил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова. В числе его наиболее известных спектаклей, поставленных в разных театрах, "В ожидании Годо", "Ричард III", "Гамлет", "Король Лир", "Макбет. Кино", "Чайка", "Добрый человек из Сезуана", "Бег". Как отмечали ранее в ГИТИСе, Юрий Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены. Его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре, ломающим границы жанров..

https://ria.ru/20250810/chp-2034463981.html

https://ria.ru/20250810/chp-2034457172.html

болгария

гатчина

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прощание с режиссером Юрием Бутусовым в Москве Очередь из десятков людей выстроилась у дверей Московского драматического театра им. Пушкина, чтобы проститься с режиссером Юрием Бутусовым, передает корреспондент РИА Новости. 2025-08-23T11:36 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

болгария, гатчина, ленинградская область, юрий бутусов, кирилл крок, евгений вахтангов, гитис, общество, умер юрий бутусов