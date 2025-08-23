https://ria.ru/20250823/avia-2037220929.html
Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полетов
Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полетов - РИА Новости, 23.08.2025
Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полетов
Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов в связи с ранее вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства в центральных... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T22:07:00+03:00
2025-08-23T22:07:00+03:00
2025-08-23T22:07:00+03:00
россия
санкт-петербург
россия (авиакомпания)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147759/14/1477591474_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_ced20ab6c152423896fc10e4710d0712.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов в связи с ранее вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства в центральных районах России, сообщила компания. "В связи с временными ограничениями, введенными 23 августа на использование воздушного пространства в районах аэропортов центральной части России, в том числе в аэропорту Санкт-Петербурга, авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов", - сообщил перевозчик. Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, в том числе питанием и напитками.
https://ria.ru/20250823/kaliningrad-2037217234.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147759/14/1477591474_121:0:1929:1356_1920x0_80_0_0_9d33e9f0a695c7f5413e095adc700ba8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, россия (авиакомпания)
Россия, Санкт-Петербург, Россия (авиакомпания)
Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полетов
Авиакомпания "Россия" корректирует расписание из-за ограничений в аэропортах