Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полетов

2025-08-23T22:07:00+03:00

россия

санкт-петербург

россия (авиакомпания)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147759/14/1477591474_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_ced20ab6c152423896fc10e4710d0712.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов в связи с ранее вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства в центральных районах России, сообщила компания. "В связи с временными ограничениями, введенными 23 августа на использование воздушного пространства в районах аэропортов центральной части России, в том числе в аэропорту Санкт-Петербурга, авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов", - сообщил перевозчик. Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, в том числе питанием и напитками.

россия

санкт-петербург

