Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полетов - РИА Новости, 23.08.2025
22:07 23.08.2025
Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полетов
Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полетов
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов в связи с ранее вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства в центральных районах России, сообщила компания. "В связи с временными ограничениями, введенными 23 августа на использование воздушного пространства в районах аэропортов центральной части России, в том числе в аэропорту Санкт-Петербурга, авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов", - сообщил перевозчик. Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, в том числе питанием и напитками.
© Фото : официальный аккаунт авикомпании "Россия" в FacebookСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов в связи с ранее вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства в центральных районах России, сообщила компания.
"В связи с временными ограничениями, введенными 23 августа на использование воздушного пространства в районах аэропортов центральной части России, в том числе в аэропорту Санкт-Петербурга, авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов", - сообщил перевозчик.
Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, в том числе питанием и напитками.
Работа международного аэропорта Калининграда Храброво - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Храброво задержали девять рейсов на вылет
Россия, Санкт-Петербург, Россия (авиакомпания)
 
 
