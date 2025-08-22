Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 22.08.2025
09:59 22.08.2025 (обновлено: 17:42 22.08.2025)
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 22.08.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Восемь из десяти (80%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 82% респондентов положительно оценивают его работу на посту главы государства,... РИА Новости, 22.08.2025
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
россия
единая россия
общество
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 82% респондентов положительно оценивают его работу на посту главы государства, следует из данных опроса ФОМ. Большинство (82%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 80% россиян заявили, что скорее доверяют президенту России, недоверие Путину выразили 10% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Более половины (58%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 23% респондентов считают, что кабмин работает плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 60% граждан, 10% опрошенных недовольны его работой. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины (42%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% — за КПРФ, 4% — за партию "Новые люди", 3% — за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 15-17 августа 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
россия
владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, россия, единая россия, общество
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Россия, Единая Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос ФОМ: Путину доверяют 80% россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 82% респондентов положительно оценивают его работу на посту главы государства, следует из данных опроса ФОМ.
Большинство (82%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 80% россиян заявили, что скорее доверяют президенту России, недоверие Путину выразили 10% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
15 августа, 10:18
Более половины (58%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 23% респондентов считают, что кабмин работает плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 60% граждан, 10% опрошенных недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины (42%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% — за КПРФ, 4% — за партию "Новые люди", 3% — за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 15-17 августа 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Опрос показал отношение американцев к Трампу
1 августа, 21:24
 
