Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос ФОМ: Путину доверяют 80% россиян
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 82% респондентов положительно оценивают его работу на посту главы государства, следует из данных опроса ФОМ.
Большинство (82%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 80% россиян заявили, что скорее доверяют президенту России, недоверие Путину выразили 10% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Более половины (58%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 23% респондентов считают, что кабмин работает плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 60% граждан, 10% опрошенных недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины (42%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% — за КПРФ, 4% — за партию "Новые люди", 3% — за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 15-17 августа 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
