В Петропавловской крепости в Петербурге развернули огромный триколор
В Петропавловской крепости в Петербурге развернули огромный триколор - РИА Новости, 22.08.2025
В Петропавловской крепости в Петербурге развернули огромный триколор
Флаг России размером 30 на 50 метров развернули в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, сообщил Государственный музей истории города в соцсетях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Флаг России размером 30 на 50 метров развернули в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, сообщил Государственный музей истории города в соцсетях. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". "Сегодня в Петропавловской крепости отметили День Государственного флага Российской Федерации. За несколько минут до полуденного выстрела в Нарышкином бастионе был развернут флаг России размером 30 на 50 метров", - говорится в сообщении. Полуденный выстрел из пушки в Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произвел председатель Геральдического совета при президенте РФ, государственный герольдмейстер, заместитель директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов. Затем школьники, студенты, представители молодежных объединений, горожане и гости города приняли участие в творческих и образовательных мероприятиях. Также молодым петербуржцам были торжественно вручены их первые паспорта. В пятницу пресс-служба администрации губернатора города сообщала, что Петербург вместе со всей страной отмечает День Государственного флага Российской Федерации. Концерты, флешмобы, мастер-классы, спортивные и культурные события, посвященные празднику, пройдут во всех районах города – в целом запланировано более 130 мероприятий.
