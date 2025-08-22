Рейтинг@Mail.ru
В Петропавловской крепости в Петербурге развернули огромный триколор - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/peterburg-2037023049.html
В Петропавловской крепости в Петербурге развернули огромный триколор
В Петропавловской крепости в Петербурге развернули огромный триколор - РИА Новости, 22.08.2025
В Петропавловской крепости в Петербурге развернули огромный триколор
Флаг России размером 30 на 50 метров развернули в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, сообщил Государственный музей истории города в соцсетях. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:54:00+03:00
2025-08-22T16:54:00+03:00
россия
санкт-петербург
георгий вилинбахов
государственный эрмитаж
день государственного флага россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037022761_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d1962048a3716c91545e63e89c442d75.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Флаг России размером 30 на 50 метров развернули в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, сообщил Государственный музей истории города в соцсетях. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". "Сегодня в Петропавловской крепости отметили День Государственного флага Российской Федерации. За несколько минут до полуденного выстрела в Нарышкином бастионе был развернут флаг России размером 30 на 50 метров", - говорится в сообщении. Полуденный выстрел из пушки в Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произвел председатель Геральдического совета при президенте РФ, государственный герольдмейстер, заместитель директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов. Затем школьники, студенты, представители молодежных объединений, горожане и гости города приняли участие в творческих и образовательных мероприятиях. Также молодым петербуржцам были торжественно вручены их первые паспорта. В пятницу пресс-служба администрации губернатора города сообщала, что Петербург вместе со всей страной отмечает День Государственного флага Российской Федерации. Концерты, флешмобы, мастер-классы, спортивные и культурные события, посвященные празднику, пройдут во всех районах города – в целом запланировано более 130 мероприятий.
https://ria.ru/20250820/flag-1958974985.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037022761_126:0:1086:720_1920x0_80_0_0_6b1a41e9f35330e54f1224c1f74139ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, георгий вилинбахов, государственный эрмитаж, день государственного флага россии, общество
Россия, Санкт-Петербург, Георгий Вилинбахов, Государственный Эрмитаж, День Государственного флага России, Общество
В Петропавловской крепости в Петербурге развернули огромный триколор

В Петропавловской крепости в Петербурге развернули триколор размером 30 на 50 м

© Фото : Музей истории Петербурга/TelegramФлаг России размером 30 на 50 метров развернули в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Флаг России размером 30 на 50 метров развернули в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Музей истории Петербурга/Telegram
Флаг России размером 30 на 50 метров развернули в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Флаг России размером 30 на 50 метров развернули в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, сообщил Государственный музей истории города в соцсетях.
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
День флага России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
День государственного флага России 2025: история и традиции праздника
20 августа, 17:31
"Сегодня в Петропавловской крепости отметили День Государственного флага Российской Федерации. За несколько минут до полуденного выстрела в Нарышкином бастионе был развернут флаг России размером 30 на 50 метров", - говорится в сообщении.
Полуденный выстрел из пушки в Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произвел председатель Геральдического совета при президенте РФ, государственный герольдмейстер, заместитель директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов.
Затем школьники, студенты, представители молодежных объединений, горожане и гости города приняли участие в творческих и образовательных мероприятиях. Также молодым петербуржцам были торжественно вручены их первые паспорта.
В пятницу пресс-служба администрации губернатора города сообщала, что Петербург вместе со всей страной отмечает День Государственного флага Российской Федерации. Концерты, флешмобы, мастер-классы, спортивные и культурные события, посвященные празднику, пройдут во всех районах города – в целом запланировано более 130 мероприятий.
Празднование Дня Государственного флага России
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.

Празднование Дня Государственного флага России в Парке Победы в Москве

День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В ночь на пятницу в центре Москвы прошел автопробег с триколорами.

Автопробег на Садовом кольце в честь Дня флага России

В ночь на пятницу в центре Москвы прошел автопробег с триколорами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: люди с государственными флагами в Москве.

Люди во время записи клипа певца Дениса Майданова в День Государственного флага России в Парке Победы в Москве

На фото: люди с государственными флагами в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Парке Победы на Поклонной горе прошла запись клипа Дениса Майданова.

Дети во время записи клипа певца Дениса Майданова в День Государственного флага России в Парке Победы в Москве

В Парке Победы на Поклонной горе прошла запись клипа Дениса Майданова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: запись клипа Майданова на песню "Флаг моего государства".

Запись клипа певца Дениса Майданова в День Государственного флага России в Парке Победы в Москве

На фото: запись клипа Майданова на песню "Флаг моего государства".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Традиционно Москву украсили более чем двумя тысячами флагов.

Украшение Москвы ко Дню флага России

Традиционно Москву украсили более чем двумя тысячами флагов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: участники народного автопробега в столице.

Автопробег в честь Дня флага России на Садовом кольце

На фото: участники народного автопробега в столице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Парке Победы подняли государственный флаг.

Празднование Дня Государственного флага России

В Парке Победы подняли государственный флаг.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия прошли по всей стране.

Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, на острове Русский

Праздничные мероприятия прошли по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: участники акции на острове Русский.

Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, на острове Русский

На фото: участники акции на острове Русский.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 10

День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 10

В ночь на пятницу в центре Москвы прошел автопробег с триколорами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: люди с государственными флагами в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 10

В Парке Победы на Поклонной горе прошла запись клипа Дениса Майданова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: запись клипа Майданова на песню "Флаг моего государства".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 10

Традиционно Москву украсили более чем двумя тысячами флагов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: участники народного автопробега в столице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 10

В Парке Победы подняли государственный флаг.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Праздничные мероприятия прошли по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: участники акции на острове Русский.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РоссияСанкт-ПетербургГеоргий ВилинбаховГосударственный ЭрмитажДень Государственного флага РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала