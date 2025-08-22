Рейтинг@Mail.ru
Празднование Дня Государственного флага России
13:50 22.08.2025 (обновлено: 14:01 22.08.2025)
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
2025
День Государственного флага России

Празднование Дня Государственного флага России

День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.

Празднование Дня Государственного флага России в Парке Победы в Москве

День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В ночь на пятницу в центре Москвы прошел автопробег с триколорами.

Автопробег на Садовом кольце в честь Дня флага России

В ночь на пятницу в центре Москвы прошел автопробег с триколорами.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: люди с государственными флагами в Москве.

Люди во время записи клипа певца Дениса Майданова в День Государственного флага России в Парке Победы в Москве

На фото: люди с государственными флагами в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Парке Победы на Поклонной горе прошла запись клипа Дениса Майданова.

Дети во время записи клипа певца Дениса Майданова в День Государственного флага России в Парке Победы в Москве

В Парке Победы на Поклонной горе прошла запись клипа Дениса Майданова.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: запись клипа Майданова на песню "Флаг моего государства".

Запись клипа певца Дениса Майданова в День Государственного флага России в Парке Победы в Москве

На фото: запись клипа Майданова на песню "Флаг моего государства".

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Традиционно Москву украсили более чем двумя тысячами флагов.

Украшение Москвы ко Дню флага России

Традиционно Москву украсили более чем двумя тысячами флагов.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: участники народного автопробега в столице.

Автопробег в честь Дня флага России на Садовом кольце

На фото: участники народного автопробега в столице.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Парке Победы подняли государственный флаг.

Празднование Дня Государственного флага России

В Парке Победы подняли государственный флаг.

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия прошли по всей стране.

Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, на острове Русский

Праздничные мероприятия прошли по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: участники акции на острове Русский.

Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, на острове Русский

На фото: участники акции на острове Русский.

ФотоДень Государственного флага России
 
 
