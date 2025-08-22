Празднование Дня Государственного флага России

День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.
День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.
В ночь на пятницу в центре Москвы прошел автопробег с триколорами.
В ночь на пятницу в центре Москвы прошел автопробег с триколорами.
На фото: люди с государственными флагами в Москве.
На фото: люди с государственными флагами в Москве.
В Парке Победы на Поклонной горе прошла запись клипа Дениса Майданова.
В Парке Победы на Поклонной горе прошла запись клипа Дениса Майданова.
На фото: запись клипа Майданова на песню "Флаг моего государства".
На фото: запись клипа Майданова на песню "Флаг моего государства".
Традиционно Москву украсили более чем двумя тысячами флагов.
Традиционно Москву украсили более чем двумя тысячами флагов.
На фото: участники народного автопробега в столице.
На фото: участники народного автопробега в столице.
В Парке Победы подняли государственный флаг.
Праздничные мероприятия прошли по всей стране.
На фото: участники акции на острове Русский.