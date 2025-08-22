https://ria.ru/20250822/asean-2036916135.html

Си Цзиньпин, вероятно, не приедет на саммит АСЕАН, пишет Reuters

Си Цзиньпин, вероятно, не приедет на саммит АСЕАН, пишет Reuters - РИА Новости, 22.08.2025

Си Цзиньпин, вероятно, не приедет на саммит АСЕАН, пишет Reuters

22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не поедет на саммит АСЕАН, который состоится в Малайзии в октябре, Пекин, как ожидается, будет представлять премьер госсовета КНР Ли Цян, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 8 августа сообщал, что президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса примут участие в 47 саммите АСЕАН в Малайзии в октябре. "Председатель КНР Си Цзиньпин вряд ли посетит крупный саммит азиатских лидеров (АСЕАН - ред.) в октябре", - говорится в сообщении. По данным источников агентства, ожидается, что Пекин на встрече будет представлять Ли Цян. Малайзия проведет саммит в Куала-Лумпуре в октябре. На нем будут присутствовать 10 лидеров стран объединения, а также партнеры по диалогу с АСЕАН. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и насущные глобальные проблемы, говорится в сообщении. В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит также Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия. Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.

