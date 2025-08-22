Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин, вероятно, не приедет на саммит АСЕАН, пишет Reuters
10:08 22.08.2025 (обновлено: 10:51 22.08.2025)
Си Цзиньпин, вероятно, не приедет на саммит АСЕАН, пишет Reuters
в мире
малайзия
китай
пекин
си цзиньпин
ли цян
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
евросоюз
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не поедет на саммит АСЕАН, который состоится в Малайзии в октябре, Пекин, как ожидается, будет представлять премьер госсовета КНР Ли Цян, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 8 августа сообщал, что президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса примут участие в 47 саммите АСЕАН в Малайзии в октябре. "Председатель КНР Си Цзиньпин вряд ли посетит крупный саммит азиатских лидеров (АСЕАН - ред.) в октябре", - говорится в сообщении. По данным источников агентства, ожидается, что Пекин на встрече будет представлять Ли Цян. Малайзия проведет саммит в Куала-Лумпуре в октябре. На нем будут присутствовать 10 лидеров стран объединения, а также партнеры по диалогу с АСЕАН. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и насущные глобальные проблемы, говорится в сообщении. В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит также Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия. Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.
в мире, малайзия, китай, пекин, си цзиньпин, ли цян, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), евросоюз
В мире, Малайзия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Ли Цян, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Евросоюз
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не поедет на саммит АСЕАН, который состоится в Малайзии в октябре, Пекин, как ожидается, будет представлять премьер госсовета КНР Ли Цян, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 8 августа сообщал, что президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса примут участие в 47 саммите АСЕАН в Малайзии в октябре.
"Председатель КНР Си Цзиньпин вряд ли посетит крупный саммит азиатских лидеров (АСЕАН - ред.) в октябре", - говорится в сообщении.
По данным источников агентства, ожидается, что Пекин на встрече будет представлять Ли Цян.
Малайзия проведет саммит в Куала-Лумпуре в октябре. На нем будут присутствовать 10 лидеров стран объединения, а также партнеры по диалогу с АСЕАН. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и насущные глобальные проблемы, говорится в сообщении.
В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит также Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия.
Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.
Флаги стран-участниц АСЕАН в конгресс-центре в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин назвал развитие диалога с АСЕАН приоритетом для России
6 августа, 15:45
 
В миреМалайзияКитайПекинСи ЦзиньпинЛи ЦянАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Евросоюз
 
 
