Си Цзиньпин, вероятно, не приедет на саммит АСЕАН, пишет Reuters

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не поедет на саммит АСЕАН, который состоится в Малайзии в октябре, Пекин, как ожидается, будет представлять премьер госсовета КНР Ли Цян, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 8 августа сообщал, что президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса примут участие в 47 саммите АСЕАН в Малайзии в октябре.
"Председатель КНР Си Цзиньпин вряд ли посетит крупный саммит азиатских лидеров (АСЕАН - ред.) в октябре", - говорится в сообщении.
Малайзия проведет саммит в Куала-Лумпуре в октябре. На нем будут присутствовать 10 лидеров стран объединения, а также партнеры по диалогу с АСЕАН. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и насущные глобальные проблемы, говорится в сообщении.
В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит также Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия.
Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.
