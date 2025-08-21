https://ria.ru/20250821/ekspert-2036700899.html

Эксперт прокомментировал слова Зеленского о гарантиях безопасности Украине

Эксперт прокомментировал слова Зеленского о гарантиях безопасности Украине

2025-08-21T13:17:00+03:00

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Предоставление США гарантий безопасности Украине, какие Вашингтон предоставляет Израилю, выглядит нереалистично, таким мнением поделился с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее украинское агентство УНИАН передало слова Владимира Зеленского, который заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля. "Украина хочет быть самым близким союзником США в мире, как Израиль, чтобы США держали на финансовом балансе Украину. Но понятно, что это нереалистично, и уже сегодня (вице-президент США Джей Ди) Вэнс сказал, что США не будут этим заниматься, потому что гарантия безопасности от США – это втягивание в мирное урегулирование, это масса проблем", - сказал Блохин. Он добавил, что США хотят собрать сливки с этого процесса, они хотят быть модератором этого процесса, получить некий политический престиж и приблизить президента Дональда Трампа к получению Нобелевской премии мира, а вот обязательства и гарантии безопасности – это проблема. "Украина хочет тоже непосредственно втянуть США в это всё, чтобы Трамп не только встречался, чтобы все его цитировали на пресс-конференциях и так далее, а чтобы конкретно Вашингтон был ответственен за будущее украинской государственности. А Трампу это и не надо. И Вэнс это сегодня конкретно сказал", - отметил эксперт. Тем не менее Владимир Зеленский говорит о гарантиях безопасности по типу предоставляемых Израилю со стороны США намеренно, считает Блохин. По его словам, Зеленский хочет дисциплинировать Трампа и вписать его в рамки, а отход от этих рамок будет интерпретироваться, как предательство не только Украины, но и всего западного мира. "Израиль - это отдельная тема. Израильское лобби в США и во всех европейских странах играет одну из ключевых ролей. Украине до Израиля далеко с точки зрения влияния на эти процессы. Но они хотят, потому что они хотят быть под защитой, в постоянном потоке денег, это постоянное нахождение под крылом у Запада. Но такое вряд ли осуществимо", - заключил Блохин. Президент США Дональд Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.

