https://ria.ru/20250820/chp-2036531265.html
Пожар на коньячном комбинате в Дербенте локализовали
Пожар на коньячном комбинате в Дербенте локализовали - РИА Новости, 20.08.2025
Пожар на коньячном комбинате в Дербенте локализовали
Пожар на Дербентском коньячном комбинате локализован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:58:00+03:00
2025-08-20T15:58:00+03:00
2025-08-20T16:28:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
дербент
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036531944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85805190a1e813d36eb8067d50c0cf97.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Пожар на Дербентском коньячном комбинате локализован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В среду администрация Дербента сообщила о возгорании крыши в одном из зданий коньячного комбината. В МЧС отмечали, что произошло возгорание административного двухэтажного здания. "По состоянию на 15.22 (мск) пожар локализован, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250820/lnr-2036460312.html
россия
республика дагестан
дербент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036531944_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cf0c09c16daa3d367e30ac191edd67bf.jpg
Пожар на Дербентском коньячном комбинате
Пожар произошел на Дербентском коньячном комбинате, горит крыша одного из зданий, сообщили местные власти. Сейчас этот пожар локализован, пострадавших нет, информирует МЧС.
2025-08-20T15:58
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика дагестан, дербент, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Дербент, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на коньячном комбинате в Дербенте локализовали
МЧС: пожар на коньячном комбинате в Дербенте локализовали, пострадавших нет