Рейтинг@Mail.ru
Пожар на коньячном комбинате в Дербенте локализовали - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 20.08.2025 (обновлено: 16:28 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/chp-2036531265.html
Пожар на коньячном комбинате в Дербенте локализовали
Пожар на коньячном комбинате в Дербенте локализовали - РИА Новости, 20.08.2025
Пожар на коньячном комбинате в Дербенте локализовали
Пожар на Дербентском коньячном комбинате локализован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:58:00+03:00
2025-08-20T16:28:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
дербент
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036531944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85805190a1e813d36eb8067d50c0cf97.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Пожар на Дербентском коньячном комбинате локализован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В среду администрация Дербента сообщила о возгорании крыши в одном из зданий коньячного комбината. В МЧС отмечали, что произошло возгорание административного двухэтажного здания. "По состоянию на 15.22 (мск) пожар локализован, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250820/lnr-2036460312.html
россия
республика дагестан
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар на Дербентском коньячном комбинате
Пожар произошел на Дербентском коньячном комбинате, горит крыша одного из зданий, сообщили местные власти. Сейчас этот пожар локализован, пострадавших нет, информирует МЧС.
2025-08-20T15:58
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036531944_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cf0c09c16daa3d367e30ac191edd67bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика дагестан, дербент, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Дербент, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на коньячном комбинате в Дербенте локализовали

МЧС: пожар на коньячном комбинате в Дербенте локализовали, пострадавших нет

Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Пожар на Дербентском коньячном комбинате локализован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramТушение пожара на коньячном комбинате в Дербенте
Тушение пожара на коньячном комбинате в Дербенте - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Тушение пожара на коньячном комбинате в Дербенте
В среду администрация Дербента сообщила о возгорании крыши в одном из зданий коньячного комбината. В МЧС отмечали, что произошло возгорание административного двухэтажного здания.
"По состоянию на 15.22 (мск) пожар локализован, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Природный пожар в Станично-Луганском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В ЛНР природный пожар повредил более 300 строений
11:08
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанДербентМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала