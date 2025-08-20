https://ria.ru/20250820/chp-2036531265.html

Пожар на коньячном комбинате в Дербенте локализовали

Пожар на Дербентском коньячном комбинате локализован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.

МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Пожар на Дербентском коньячном комбинате локализован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В среду администрация Дербента сообщила о возгорании крыши в одном из зданий коньячного комбината. В МЧС отмечали, что произошло возгорание административного двухэтажного здания. "По состоянию на 15.22 (мск) пожар локализован, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

