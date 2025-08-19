https://ria.ru/20250819/tramp_zayavlenie-2036190773.html

Президент США оценил встречу с Зеленским и европейскими лидерами

Президент США оценил встречу с Зеленским и европейскими лидерами

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме очень плодотворными и заявил о подготовке к встрече российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима."У меня состоялась очень плодотворная встреча… В ходе нее мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.Президент США также заявил, что после завершения переговоров в Белом доме позвонил российскому коллеге и "начал подготовку ко встрече, место которой будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским"."После этой встречи у нас будет трехсторонняя, в которую войдут оба президента и я", — добавил Трамп.Координацию взаимодействия между Москвой и Киевом он поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и спецпосланнику Стиву Уиткоффу.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, американский лидер проинформировал коллегу об итогах переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Он отметил, что беседа носила "откровенный и весьма конструктивный характер".По словам Ушакова:Трамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.Во встрече приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.

