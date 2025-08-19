Рейтинг@Mail.ru
Президент США оценил встречу с Зеленским и европейскими лидерами - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 19.08.2025 (обновлено: 07:33 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/tramp_zayavlenie-2036190773.html
Президент США оценил встречу с Зеленским и европейскими лидерами
Президент США оценил встречу с Зеленским и европейскими лидерами - РИА Новости, 19.08.2025
Президент США оценил встречу с Зеленским и европейскими лидерами
Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме очень плодотворными и заявил о подготовке к встрече... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T01:32:00+03:00
2025-08-19T07:33:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036159760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4200cab2703d3e71f83f4538c4f62fb.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме очень плодотворными и заявил о подготовке к встрече российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима."У меня состоялась очень плодотворная встреча… В ходе нее мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.Президент США также заявил, что после завершения переговоров в Белом доме позвонил российскому коллеге и "начал подготовку ко встрече, место которой будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским"."После этой встречи у нас будет трехсторонняя, в которую войдут оба президента и я", — добавил Трамп.Координацию взаимодействия между Москвой и Киевом он поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и спецпосланнику Стиву Уиткоффу.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, американский лидер проинформировал коллегу об итогах переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Он отметил, что беседа носила "откровенный и весьма конструктивный характер".По словам Ушакова:Трамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.Во встрече приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036187693.html
https://ria.ru/20250819/sdelka-2036187451.html
https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036187073.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036159760_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2856dbdc76df4dab510bd7dfe66d86d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия

Президент США оценил встречу с Зеленским и европейскими лидерами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме очень плодотворными и заявил о подготовке к встрече российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима.
«
"У меня состоялась очень плодотворная встреча… В ходе нее мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ: улыбка с лица Зеленского исчезла, когда Трамп упомянул Путина
00:57
Президент США также заявил, что после завершения переговоров в Белом доме позвонил российскому коллеге и "начал подготовку ко встрече, место которой будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским".
«
"После этой встречи у нас будет трехсторонняя, в которую войдут оба президента и я", — добавил Трамп.
Координацию взаимодействия между Москвой и Киевом он поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и спецпосланнику Стиву Уиткоффу.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, американский лидер проинформировал коллегу об итогах переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Он отметил, что беседа носила "откровенный и весьма конструктивный характер".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ: Киев не примет сделку, включающую территориальные уступки России
00:53
По словам Ушакова:
  • Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины;
  • президенты обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева в переговорах;
  • лидеры двух стран условились и далее контактировать по украинскому и другим вопросам.
Трамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.
Во встрече приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ: Зеленский более десяти раз поблагодарил Трампа в ходе встречи
00:48
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала