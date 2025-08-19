https://ria.ru/20250819/putin-2036321464.html

Швейцария обеспечит Путину иммунитет от МУС в рамках мирных переговоров

Швейцария обеспечит Путину иммунитет от МУС в рамках мирных переговоров

ЖЕНЕВА, 19 авг – РИА Новости. Швейцария обеспечит иммунитет президента России Владимира Путина от выпущенного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест в случае его визита в рамках мирных переговоров, сообщил глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в "нейтральной стране", предложив сделать местом переговоров Женеву. "Швейцария предоставит иммунитет президенту России Владимиру Путину, несмотря на ордер МУС, при условии, что он приедет "на мирную конференцию", - приводит агентство Франс Пресс обращение министра к журналистам на полях встречи с итальянскими коллегой Антонио Таяни в Берне. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Западные страны тогда приветствовали это решение. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.

