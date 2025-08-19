Рейтинг@Mail.ru
Пляж вместо снега. Где в Азии осенью и зимой отдохнуть дешевле всего - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 19.08.2025 (обновлено: 08:04 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/puteshestviya-2036139211.html
Пляж вместо снега. Где в Азии осенью и зимой отдохнуть дешевле всего
Пляж вместо снега. Где в Азии осенью и зимой отдохнуть дешевле всего - РИА Новости, 19.08.2025
Пляж вместо снега. Где в Азии осенью и зимой отдохнуть дешевле всего
В 2025-м туристы активно бронируют путевки заранее. Особенно это заметно на азиатском направлении: оплачивая отель и авиаперелет летом на осень и зиму, можно... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T08:00:00+03:00
2025-08-19T08:04:00+03:00
туризм
туризм-важное
туризм
азия
цены
москва
таиланд
хайнань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036125060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_be85bd5965d44d84d895e39140686d2d.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В 2025-м туристы активно бронируют путевки заранее. Особенно это заметно на азиатском направлении: оплачивая отель и авиаперелет летом на осень и зиму, можно сэкономить от четверти до трети стоимости тура. Какие варианты отдыха в Азии в этом году самые бюджетные — в материале РИА Новости.КитайКитайский остров Хайнань предстоящей осенью и зимой будет самым бюджетным азиатским направлением, прогнозируют в АТОР."Спрос высокий. Глубина бронирования — до конца марта 2026-го. При этом очень хорошо покупают туры на октябрь, ноябрь, декабрь и январь", — рассказывают в Space Travel.Стоимость путевки на десять дней с вылетом в октябре из Москвы и проживанием в "четверке" с завтраками начинается от 111 тысяч рублей на двоих, подсчитали в компании. На Новый год — от 160 тысяч рублей.Турпоток на Хайнань в первом полугодии достиг 261 тысячи россиян и превысил прошлогодние показатели в два раза, подсчитали в ассоциации. По итогам года число отдыхающих из России может подняться до рекордного полумиллиона.Для наших соотечественников, прибывших на остров прямым международным рейсом на срок до 30 дней, виза не нужна. Из Москвы есть прямой перелет Hainan Airlines, причем лететь не в курортную Санью, а в столицу острова Хайкоу дешевле.На Хайнане отличные песчаные пляжи — остров называют "китайскими Гавайями". Здесь много отелей высокого уровня, за пределами гостиниц — развитая инфраструктура: есть торговые центры, развлекательные площадки.ТаиландСпрос на путевки в Таиланд на осень и зиму превысил прошлогодние показатели почти на четверть. Покупать их стали также заранее — примерно за 4,5 месяца, а средняя продолжительность поездки увеличилась на сутки — до 12 ночей, рассказали в "Слетать.ру".В середине октября десятидневный отдых с вылетом из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками будет стоить от 130 тысяч рублей. Такое же путешествие в новогодние даты — от 200 тысяч рублей.Россияне могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. Добраться до курортов Паттайи или Пхукета можно как на регулярных рейсах, так и на чартерах. Зимой они будут летать из 22 российских регионов, рассказали в АТОР.ВьетнамВьетнам замыкает тройку самых востребованных направлений Азии в холодное время года. Но если спрос на Таиланд за год вырос на 15 процентов, то на Вьетнам — на 580 процентов, рассказали в пресс-службе Fun&amp;Sun. Причина — появление прямой чартерной перевозки, хотя в прошлом году россияне летали на курорты этой страны только регулярными рейсами.В Нячанг и на Фукуок полетят борта не только из Москвы, но и из Екатеринбурга, Казани, Иркутска, Омска, Новосибирска, Перми, Тюмени, Уфы, Челябинска и Красноярска.Минимальная цена десятидневной поездки в ноябре или декабре с перелетом и проживанием в "четверке" — от 160 тысяч рублей на двоих, сообщает АТОР. На новогодние каникулы траты на путешествие вырастут на четверть.Средние цены — выше: в ноябре в Нячанге можно провести аналогичные каникулы за 217 тысяч рублей, на Фукуоке — за 250 тысяч, рассказали в Fun&amp;Sun.Шри-ЛанкаИнтерес к отдыху на Шри-Ланке в предстоящий осенне-зимний сезон на 48 процентов выше, чем годом ранее. Туристы бронируют такие каникулы в среднем за 4,5 месяца и обычно проводят на острове полторы недели, рассказывают в "Слетать.ру".Средний чек на туры за год снизился на десять процентов, до 179 тысяч рублей. Если в августе бронировать десятидневный отпуск на октябрь с проживанием в "четверке", то путевка обойдется в сумму от 133 тысяч рублей, отметили в компании.С октября на остров можно будет улететь на чартерах из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Самары, отмечают в АТОР.Шри-Ланка — место для круглогодичных каникул. Летом и до середины осени принято отдыхать на севере и востоке, зимой — на юге и западе.В период с мая по сентябрь самая комфортная и стабильная погода устанавливается в Пассикуде, Нилавели, Тринкомали. С октября по апрель — высокий сезон на курортах Унаватуна, Хиккадува, Бентота, Ахунгалла.Индонезия и МалайзияИнтерес к Индонезии (в основном путешественники выбирают остров Бали и летят из Москвы в Денпасар) за год вырос в два с половиной раза. Путевки покупают обычно за 3,5 месяца, а проводят в стране пару недель, выяснили в "Слетать.ру".Десять дней в "четверке" в конце октября обойдутся туристам как минимум в 162 тысячи рублей на двоих. Перелет включен. На Новый год — на четверть дороже.Путешествие с аналогичными условиями проживания в Малайзии стоит примерно столько же — от 158 тысяч рублей. На зимние праздники цена удвоится.Для пляжного отдыха россияне чаще всего выбирают остров Лангкави. Но лидеры спроса — комбинированные туры, включающие экскурсионную программу и пляжный отдых, отмечают в "Русском экспрессе". Кроме того, путешественники часто совмещают визит в Малайзию с поездкой в Сингапур, Камбоджу или Бруней. Тур по трем странам стоит более 600 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20250813/puteshestviya-2034820434.html
азия
москва
таиланд
хайнань
китай
бали
индонезия
шри-ланка
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036125060_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_c3e661f74a61355f41e8413f9d8db8ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм-важное, туризм, азия, цены, москва, таиланд, хайнань, ассоциация туроператоров россии (атор), hainan airlines, китай, бали, индонезия, шри-ланка, вьетнам, курорт
Туризм, Туризм-Важное, Туризм, Азия, Цены, Москва, Таиланд, Хайнань, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Hainan Airlines, Китай, Бали, Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам, Курорт
Пляж вместо снега. Где в Азии осенью и зимой отдохнуть дешевле всего

Space Travel: отдых на Хайнане осенью стоит от 111 тысяч рублей на двоих

© Getty Images / artiemedvedevДевушка на море
Девушка на море - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Getty Images / artiemedvedev
Девушка на море
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В 2025-м туристы активно бронируют путевки заранее. Особенно это заметно на азиатском направлении: оплачивая отель и авиаперелет летом на осень и зиму, можно сэкономить от четверти до трети стоимости тура. Какие варианты отдыха в Азии в этом году самые бюджетные — в материале РИА Новости.

Китай

Китайский остров Хайнань предстоящей осенью и зимой будет самым бюджетным азиатским направлением, прогнозируют в АТОР.
© Getty Images / John Seaton CallahanПляж на Хайнане
Пляж в Хайнане - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / John Seaton Callahan
Пляж на Хайнане
"Спрос высокий. Глубина бронирования — до конца марта 2026-го. При этом очень хорошо покупают туры на октябрь, ноябрь, декабрь и январь", — рассказывают в Space Travel.
Стоимость путевки на десять дней с вылетом в октябре из Москвы и проживанием в "четверке" с завтраками начинается от 111 тысяч рублей на двоих, подсчитали в компании. На Новый год — от 160 тысяч рублей.
Турпоток на Хайнань в первом полугодии достиг 261 тысячи россиян и превысил прошлогодние показатели в два раза, подсчитали в ассоциации. По итогам года число отдыхающих из России может подняться до рекордного полумиллиона.
© Getty Images / CheunghyoХайнань
Хайнань - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / Cheunghyo
Хайнань
Для наших соотечественников, прибывших на остров прямым международным рейсом на срок до 30 дней, виза не нужна. Из Москвы есть прямой перелет Hainan Airlines, причем лететь не в курортную Санью, а в столицу острова Хайкоу дешевле.
На Хайнане отличные песчаные пляжи — остров называют "китайскими Гавайями". Здесь много отелей высокого уровня, за пределами гостиниц — развитая инфраструктура: есть торговые центры, развлекательные площадки.

Таиланд

Спрос на путевки в Таиланд на осень и зиму превысил прошлогодние показатели почти на четверть. Покупать их стали также заранее — примерно за 4,5 месяца, а средняя продолжительность поездки увеличилась на сутки — до 12 ночей, рассказали в "Слетать.ру".
© Getty Images / Suttipong SutiratanachaiПхукет
Пхукет - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / Suttipong Sutiratanachai
Пхукет
В середине октября десятидневный отдых с вылетом из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками будет стоить от 130 тысяч рублей. Такое же путешествие в новогодние даты — от 200 тысяч рублей.
© Getty Images / bloodua

Панорамный вид на залив в Паттайе, Таиланд.

Паттайя

Панорамный вид на залив в Паттайе, Таиланд.

© Getty Images / bloodua
1 из 3
© Getty Images / pratan ounpitipong

Сумеречное небо над пляжем Паттайи на востоке Таиланда во время заката.

Паттайя

Сумеречное небо над пляжем Паттайи на востоке Таиланда во время заката.

© Getty Images / pratan ounpitipong
2 из 3
© Getty Images / Jackyenjoyphotography

Пляж Рейли в провинции Краби, Таиланд. Это один из самых известных и роскошных пляжей страны.

Таиланд

Пляж Рейли в провинции Краби, Таиланд. Это один из самых известных и роскошных пляжей страны.

© Getty Images / Jackyenjoyphotography
3 из 3

Панорамный вид на залив в Паттайе, Таиланд.

© Getty Images / bloodua
1 из 3

Сумеречное небо над пляжем Паттайи на востоке Таиланда во время заката.

© Getty Images / pratan ounpitipong
2 из 3

Пляж Рейли в провинции Краби, Таиланд. Это один из самых известных и роскошных пляжей страны.

© Getty Images / Jackyenjoyphotography
3 из 3
Россияне могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. Добраться до курортов Паттайи или Пхукета можно как на регулярных рейсах, так и на чартерах. Зимой они будут летать из 22 российских регионов, рассказали в АТОР.

Вьетнам

Вьетнам замыкает тройку самых востребованных направлений Азии в холодное время года. Но если спрос на Таиланд за год вырос на 15 процентов, то на Вьетнам — на 580 процентов, рассказали в пресс-службе Fun&Sun. Причина — появление прямой чартерной перевозки, хотя в прошлом году россияне летали на курорты этой страны только регулярными рейсами.
© Getty Images / Andrea PistolesiНячанг
Начанг - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / Andrea Pistolesi
Нячанг
В Нячанг и на Фукуок полетят борта не только из Москвы, но и из Екатеринбурга, Казани, Иркутска, Омска, Новосибирска, Перми, Тюмени, Уфы, Челябинска и Красноярска.
Минимальная цена десятидневной поездки в ноябре или декабре с перелетом и проживанием в "четверке" — от 160 тысяч рублей на двоих, сообщает АТОР. На новогодние каникулы траты на путешествие вырастут на четверть.
© Getty Images / NG Photography

Нячанг, Вьетнам.

Начанг

Нячанг, Вьетнам.

© Getty Images / NG Photography
1 из 3
© Getty Images / Andrea Pistolesi

Дайверы у острова Хон Гам Ги, Вьетнам.

Фукуок

Дайверы у острова Хон Гам Ги, Вьетнам.

© Getty Images / Andrea Pistolesi
2 из 3
© Getty Images / JethuynhCan

Общий вид канатной дороги Хон Том — Фукуок, Вьетнам.

Фукуок

Общий вид канатной дороги Хон Том — Фукуок, Вьетнам.

© Getty Images / JethuynhCan
3 из 3

Нячанг, Вьетнам.

© Getty Images / NG Photography
1 из 3

Дайверы у острова Хон Гам Ги, Вьетнам.

© Getty Images / Andrea Pistolesi
2 из 3

Общий вид канатной дороги Хон Том — Фукуок, Вьетнам.

© Getty Images / JethuynhCan
3 из 3
Средние цены — выше: в ноябре в Нячанге можно провести аналогичные каникулы за 217 тысяч рублей, на Фукуоке — за 250 тысяч, рассказали в Fun&Sun.

Шри-Ланка

Интерес к отдыху на Шри-Ланке в предстоящий осенне-зимний сезон на 48 процентов выше, чем годом ранее. Туристы бронируют такие каникулы в среднем за 4,5 месяца и обычно проводят на острове полторы недели, рассказывают в "Слетать.ру".
© Getty Images / Tuul & Bruno MorandiСлоны на Шри-Ланке
Слоны на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / Tuul & Bruno Morandi
Слоны на Шри-Ланке
Средний чек на туры за год снизился на десять процентов, до 179 тысяч рублей. Если в августе бронировать десятидневный отпуск на октябрь с проживанием в "четверке", то путевка обойдется в сумму от 133 тысяч рублей, отметили в компании.
С октября на остров можно будет улететь на чартерах из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Самары, отмечают в АТОР.
© Getty Images / Tuul & Bruno MorandiШри-Ланка
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / Tuul & Bruno Morandi
Шри-Ланка
Шри-Ланка — место для круглогодичных каникул. Летом и до середины осени принято отдыхать на севере и востоке, зимой — на юге и западе.
В период с мая по сентябрь самая комфортная и стабильная погода устанавливается в Пассикуде, Нилавели, Тринкомали. С октября по апрель — высокий сезон на курортах Унаватуна, Хиккадува, Бентота, Ахунгалла.

Индонезия и Малайзия

Интерес к Индонезии (в основном путешественники выбирают остров Бали и летят из Москвы в Денпасар) за год вырос в два с половиной раза. Путевки покупают обычно за 3,5 месяца, а проводят в стране пару недель, выяснили в "Слетать.ру".
© Getty Images / Tuul & Bruno MorandiБали
Бали - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / Tuul & Bruno Morandi
Бали
Десять дней в "четверке" в конце октября обойдутся туристам как минимум в 162 тысячи рублей на двоих. Перелет включен. На Новый год — на четверть дороже.
Путешествие с аналогичными условиями проживания в Малайзии стоит примерно столько же — от 158 тысяч рублей. На зимние праздники цена удвоится.
© Getty Images / ChalabalaПерхентианские острова в Малайзии
Перхентианские острова в Малайзии - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / Chalabala
Перхентианские острова в Малайзии
Для пляжного отдыха россияне чаще всего выбирают остров Лангкави. Но лидеры спроса — комбинированные туры, включающие экскурсионную программу и пляжный отдых, отмечают в "Русском экспрессе". Кроме того, путешественники часто совмещают визит в Малайзию с поездкой в Сингапур, Камбоджу или Бруней. Тур по трем странам стоит более 600 тысяч рублей на двоих.
Турист отдыхает в гамаке в горном центре Алтай-Актру в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Отдых по-новому. Как устроить себе необычный отпуск в России
13 августа, 08:00
 
ТуризмТуризм-ВажноеТуризмАзияЦеныМоскваТаиландХайнаньАссоциация туроператоров России (АТОР)Hainan AirlinesКитайБалиИндонезияШри-ЛанкаВьетнамКурорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала