https://ria.ru/20250819/puteshestviya-2036139211.html

Пляж вместо снега. Где в Азии осенью и зимой отдохнуть дешевле всего

Пляж вместо снега. Где в Азии осенью и зимой отдохнуть дешевле всего - РИА Новости, 19.08.2025

Пляж вместо снега. Где в Азии осенью и зимой отдохнуть дешевле всего

В 2025-м туристы активно бронируют путевки заранее. Особенно это заметно на азиатском направлении: оплачивая отель и авиаперелет летом на осень и зиму, можно... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T08:00:00+03:00

2025-08-19T08:00:00+03:00

2025-08-19T08:04:00+03:00

туризм

туризм-важное

туризм

азия

цены

москва

таиланд

хайнань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036125060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_be85bd5965d44d84d895e39140686d2d.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В 2025-м туристы активно бронируют путевки заранее. Особенно это заметно на азиатском направлении: оплачивая отель и авиаперелет летом на осень и зиму, можно сэкономить от четверти до трети стоимости тура. Какие варианты отдыха в Азии в этом году самые бюджетные — в материале РИА Новости.КитайКитайский остров Хайнань предстоящей осенью и зимой будет самым бюджетным азиатским направлением, прогнозируют в АТОР."Спрос высокий. Глубина бронирования — до конца марта 2026-го. При этом очень хорошо покупают туры на октябрь, ноябрь, декабрь и январь", — рассказывают в Space Travel.Стоимость путевки на десять дней с вылетом в октябре из Москвы и проживанием в "четверке" с завтраками начинается от 111 тысяч рублей на двоих, подсчитали в компании. На Новый год — от 160 тысяч рублей.Турпоток на Хайнань в первом полугодии достиг 261 тысячи россиян и превысил прошлогодние показатели в два раза, подсчитали в ассоциации. По итогам года число отдыхающих из России может подняться до рекордного полумиллиона.Для наших соотечественников, прибывших на остров прямым международным рейсом на срок до 30 дней, виза не нужна. Из Москвы есть прямой перелет Hainan Airlines, причем лететь не в курортную Санью, а в столицу острова Хайкоу дешевле.На Хайнане отличные песчаные пляжи — остров называют "китайскими Гавайями". Здесь много отелей высокого уровня, за пределами гостиниц — развитая инфраструктура: есть торговые центры, развлекательные площадки.ТаиландСпрос на путевки в Таиланд на осень и зиму превысил прошлогодние показатели почти на четверть. Покупать их стали также заранее — примерно за 4,5 месяца, а средняя продолжительность поездки увеличилась на сутки — до 12 ночей, рассказали в "Слетать.ру".В середине октября десятидневный отдых с вылетом из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками будет стоить от 130 тысяч рублей. Такое же путешествие в новогодние даты — от 200 тысяч рублей.Россияне могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. Добраться до курортов Паттайи или Пхукета можно как на регулярных рейсах, так и на чартерах. Зимой они будут летать из 22 российских регионов, рассказали в АТОР.ВьетнамВьетнам замыкает тройку самых востребованных направлений Азии в холодное время года. Но если спрос на Таиланд за год вырос на 15 процентов, то на Вьетнам — на 580 процентов, рассказали в пресс-службе Fun&Sun. Причина — появление прямой чартерной перевозки, хотя в прошлом году россияне летали на курорты этой страны только регулярными рейсами.В Нячанг и на Фукуок полетят борта не только из Москвы, но и из Екатеринбурга, Казани, Иркутска, Омска, Новосибирска, Перми, Тюмени, Уфы, Челябинска и Красноярска.Минимальная цена десятидневной поездки в ноябре или декабре с перелетом и проживанием в "четверке" — от 160 тысяч рублей на двоих, сообщает АТОР. На новогодние каникулы траты на путешествие вырастут на четверть.Средние цены — выше: в ноябре в Нячанге можно провести аналогичные каникулы за 217 тысяч рублей, на Фукуоке — за 250 тысяч, рассказали в Fun&Sun.Шри-ЛанкаИнтерес к отдыху на Шри-Ланке в предстоящий осенне-зимний сезон на 48 процентов выше, чем годом ранее. Туристы бронируют такие каникулы в среднем за 4,5 месяца и обычно проводят на острове полторы недели, рассказывают в "Слетать.ру".Средний чек на туры за год снизился на десять процентов, до 179 тысяч рублей. Если в августе бронировать десятидневный отпуск на октябрь с проживанием в "четверке", то путевка обойдется в сумму от 133 тысяч рублей, отметили в компании.С октября на остров можно будет улететь на чартерах из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Самары, отмечают в АТОР.Шри-Ланка — место для круглогодичных каникул. Летом и до середины осени принято отдыхать на севере и востоке, зимой — на юге и западе.В период с мая по сентябрь самая комфортная и стабильная погода устанавливается в Пассикуде, Нилавели, Тринкомали. С октября по апрель — высокий сезон на курортах Унаватуна, Хиккадува, Бентота, Ахунгалла.Индонезия и МалайзияИнтерес к Индонезии (в основном путешественники выбирают остров Бали и летят из Москвы в Денпасар) за год вырос в два с половиной раза. Путевки покупают обычно за 3,5 месяца, а проводят в стране пару недель, выяснили в "Слетать.ру".Десять дней в "четверке" в конце октября обойдутся туристам как минимум в 162 тысячи рублей на двоих. Перелет включен. На Новый год — на четверть дороже.Путешествие с аналогичными условиями проживания в Малайзии стоит примерно столько же — от 158 тысяч рублей. На зимние праздники цена удвоится.Для пляжного отдыха россияне чаще всего выбирают остров Лангкави. Но лидеры спроса — комбинированные туры, включающие экскурсионную программу и пляжный отдых, отмечают в "Русском экспрессе". Кроме того, путешественники часто совмещают визит в Малайзию с поездкой в Сингапур, Камбоджу или Бруней. Тур по трем странам стоит более 600 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20250813/puteshestviya-2034820434.html

азия

москва

таиланд

хайнань

китай

бали

индонезия

шри-ланка

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм-важное, туризм, азия, цены, москва, таиланд, хайнань, ассоциация туроператоров россии (атор), hainan airlines, китай, бали, индонезия, шри-ланка, вьетнам, курорт