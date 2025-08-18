https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2035967660.html
На Украине пришли в ужас, узнав, с кем Зеленский едет в США
На Украине пришли в ужас, узнав, с кем Зеленский едет в США
2025-08-18T04:08:00+03:00
2025-08-18T04:08:00+03:00
2025-08-18T14:27:00+03:00
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Делегация Европы, с которой Зеленский поедет на встречу с президентом США Дональдом Трампом, очень слаба, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Подтвержден состав европейской делегации, которая будет присутствовать на встрече Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме в понедельник. <…> То есть нищая Британия, Финляндия, Франция, Германия и Италия плюс два менеджера Рютте и фон дер Ляйен", — отметил он.По мнению парламентария, с таким составом у Европы нет никаких шансов на победу над Россией."Делегация капитуляции", — добавил Дубинский.В воскресенье глава киевского режима направился с визитом в Вашингтон для обсуждения итогов переговоров Трампа и Путина. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
2025
