Пушков обвинил лидеров ЕС в одержимости войной
Пушков заявил, что Европе не хватает здравого смысла в урегулировании на Украине
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лидерам стран Евросоюза катастрофически не хватает здравого смысла в вопросе украинского урегулирования, у них наблюдается лишь одержимость войной, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Именно здравого смысла катастрофически не хватает в главных европейских столицах, которые убеждают Киев продолжать войну. Вместо здравого смысла у них одержимость войной, личные амбиции и готовность и дальше жертвовать Украиной ради нанесения ущерба России", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.